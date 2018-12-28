Накануне нового 2019 года редакция Minval.az отобрала лучшие, на наш взгляд, публикации уходящего года, которые представлены ниже: 

Журналистка Надежда Кеворкова об убийстве Орхана Джемаля 

«Рассекречивание архивов КГБ Азербайджана может таить неприятные сюрпризы»

«Степанакерт» как первый шаг к сепаратизму

Мы должны вернуться в Иреван

Скелеты в шкафу государства

Ильхам Алиев расставил точки над і в вопросе русского языка в Азербайджане

Полная безнаказанность: почему Абель Магеррамов все еще не за решеткой?

Когда разруха не в клозетах, а в головах: по следам вчерашнего ливня 

«Почти вся рыба из Азербайджана ушла. У каждого браконьера есть своя «крыша»»

Легко ли быть геем в Азербайджане

Как чиновники умышленно доводили дома граждан до аварийного состояния

Бессилие азербайджанского зрителя перед «телеблевотиной»

Арабы, секс-туризм и проституция в Азербайджане

Величие Фуада Поладова и низость чиновников Минкульта

«Наши азербайджанские братья показали нам истинный пример мужества» — репортаж из Тбилиси 

Разгул клептократии в Азербайджане: накосячить в СМИ и «умереть»

Как Абель Магеррамов утопил карьеру в испанском вине

«Я предотвратил оползни в Азербайджане»: интервью с шаманом Тарланом Манафовым 

Эльдар Зейналов: «Сегодня тюрьмы Азербайджана — большой «доильный аппарат»» 

«Главный виновник оползня в Баку — человеческая халатность, жадность и глупость» 

Лицемерие бывшего и нынешнего: как высокопоставленные чиновники от вины «отбаярились» 

Почему порядка в Бакметрополитене до сих пор нет?! 

«Охота – это больше для представителей привилегированного сословия, она стоит немалых денег» 

Не скинули «советскую шинель»: почему образование в Азербайджане продолжает хромать? 

«Я был бы рад, если в Азербайджане госчиновники тоже перешли бы на практику уважения к людям»

Почему трамвай должен вернуться в Баку? 

Когда в Азербайджане наконец начнут штрафовать за приставания к женщинам на улице? 

Затрещина Ильхама Алиева вскрыла гнойник системы 

Великие герои страны, неудостоенные памятников в Азербайджане 

«Спать с голодной проституткой у них не принято»: откровения бакинской путаны (18+) 

«Звонили и говорили: «муэллим желает, чтобы вы приобрели квартиру в этом доме»» 

«Талантливые певцы уезжают из Азербайджана и работают за границей, потому что жизнь одна. Одна!» 

«Жду шанса, который позволит мне вернуться на родину и работать в Азербайджане» 

«На актерскую зарплату прожить невозможно. Уход в шоу-биз был для меня решением проблем» 

Анар Агакишиев: «Я извлекаю из женщины Эго, и показываю его миру» 

«Нет средств»: как министр Гараев оскорбил память Тагиева и весь азербайджанский народ 

«Не целоваться, не ложиться в постель… О какой любовной драме в Азербайджане может идти речь?» 

Назим Рза: «Баку должны были разбомбить трижды» 

Ответ Сталику Ханкишиеву 

Официальный Баку хоронит «план Лаврова» 

Азербайджан начинает «дипломатическую перезагрузку» 

Путин открыто назвал Армению форпостом России

Маневр Азербайджана поставил Ереван в тупик 

 «Приманка по имени ОДКБ»

Миротворцы в Карабахе, ЕАЭС и ОДКБ в обмен на… что? 

Азербайджан нацелит на форпоста России оружие НАТО

«Нефтяная война» вокруг Ирана: кто и зачем пытается втянуть в нее Азербайджан?

Персидский шовинизм — угроза для Азербайджана. И для самого Ирана

«Азовский поход» Путина: какие выводы должен сделать Азербайджан?

«Двойные стандарты» — против самих себя? 

Геноцид в Ходжалы — слово за Россией

На Каспий возвращается «английская игра»?

Армения: «гонка без лидера» и война на финише

«Аттестат зрелости» для Азербайджана от Меркель и Болтона 

«Базовые задачи» Каспийской флотилии 

Для кого запуск TANAP станет «кошмаром на улице Газа»?

«Утешительный приз»

Ради кого пошел в атаку Лукашенко? 

Почему молчат Москва и Баку? 

Таланты наедине с собой: что делать и кто виноват? 

Россия выиграла, но Азербайджан – больше 

За громким скандалом стоит сам Лавров

Подлог лавровского МИДа за спиной Кремля 

Неблагодарная Грузия 

О чем поведал апрель 2016-го? 

Кадыров объявил «холодную войну» Турции и Азербайджану?! 

Чего добивается Тбилиси?

Вашингтон далеко, Москва близко

Последует ли Баку примеру Анкары в борьбе с террором?

Иран накануне раскола?

Куда заведут причуды «маленькой гордой страны»?! 

Борисполь, рейс Киев-Баку, грустные зарисовки: армяне продвигают Ararat, а азербайджанцы торгуют сигаретами

Неприставабельная Марго: почему никто не поверил российским пропагандистам?

Памяти Орхана Джемаля

Ильгар Мамедов и оправдание сепаратизма

Дело Месута Озила: истинное лицо европейского расизма 

Грохот молчания: почему интеллигенция до сих пор не озвучила отношения к гянджинским событиям

Позорное молчание азербайджанской диаспоры в России

Согласно указу Петра I: почему не стоит удивляться проармянскому настрою МИД РФ 

Прозаседавшийся: почему Самед Сеидов не подает в отставку? 

Санкции приняты. Рухнет ли иранский режим мулл?

Озеро Урмия высыхает или его намерено осушает иранский режим?

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