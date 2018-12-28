Накануне нового 2019 года редакция Minval.az отобрала лучшие, на наш взгляд, публикации уходящего года, которые представлены ниже:
Журналистка Надежда Кеворкова об убийстве Орхана Джемаля
«Рассекречивание архивов КГБ Азербайджана может таить неприятные сюрпризы»
«Степанакерт» как первый шаг к сепаратизму
Ильхам Алиев расставил точки над і в вопросе русского языка в Азербайджане
Полная безнаказанность: почему Абель Магеррамов все еще не за решеткой?
Когда разруха не в клозетах, а в головах: по следам вчерашнего ливня
«Почти вся рыба из Азербайджана ушла. У каждого браконьера есть своя «крыша»»
Легко ли быть геем в Азербайджане
Как чиновники умышленно доводили дома граждан до аварийного состояния
Бессилие азербайджанского зрителя перед «телеблевотиной»
Арабы, секс-туризм и проституция в Азербайджане
Величие Фуада Поладова и низость чиновников Минкульта
«Наши азербайджанские братья показали нам истинный пример мужества» — репортаж из Тбилиси
Разгул клептократии в Азербайджане: накосячить в СМИ и «умереть»
Как Абель Магеррамов утопил карьеру в испанском вине
«Я предотвратил оползни в Азербайджане»: интервью с шаманом Тарланом Манафовым
Эльдар Зейналов: «Сегодня тюрьмы Азербайджана — большой «доильный аппарат»»
«Главный виновник оползня в Баку — человеческая халатность, жадность и глупость»
Лицемерие бывшего и нынешнего: как высокопоставленные чиновники от вины «отбаярились»
Почему порядка в Бакметрополитене до сих пор нет?!
«Охота – это больше для представителей привилегированного сословия, она стоит немалых денег»
Не скинули «советскую шинель»: почему образование в Азербайджане продолжает хромать?
«Я был бы рад, если в Азербайджане госчиновники тоже перешли бы на практику уважения к людям»
Почему трамвай должен вернуться в Баку?
Когда в Азербайджане наконец начнут штрафовать за приставания к женщинам на улице?
Затрещина Ильхама Алиева вскрыла гнойник системы
Великие герои страны, неудостоенные памятников в Азербайджане
«Спать с голодной проституткой у них не принято»: откровения бакинской путаны (18+)
«Звонили и говорили: «муэллим желает, чтобы вы приобрели квартиру в этом доме»»
«Талантливые певцы уезжают из Азербайджана и работают за границей, потому что жизнь одна. Одна!»
«Жду шанса, который позволит мне вернуться на родину и работать в Азербайджане»
«На актерскую зарплату прожить невозможно. Уход в шоу-биз был для меня решением проблем»
Анар Агакишиев: «Я извлекаю из женщины Эго, и показываю его миру»
«Нет средств»: как министр Гараев оскорбил память Тагиева и весь азербайджанский народ
«Не целоваться, не ложиться в постель… О какой любовной драме в Азербайджане может идти речь?»
Назим Рза: «Баку должны были разбомбить трижды»
Официальный Баку хоронит «план Лаврова»
Азербайджан начинает «дипломатическую перезагрузку»
Путин открыто назвал Армению форпостом России
Маневр Азербайджана поставил Ереван в тупик
Миротворцы в Карабахе, ЕАЭС и ОДКБ в обмен на… что?
Азербайджан нацелит на форпоста России оружие НАТО
«Нефтяная война» вокруг Ирана: кто и зачем пытается втянуть в нее Азербайджан?
Персидский шовинизм — угроза для Азербайджана. И для самого Ирана
«Азовский поход» Путина: какие выводы должен сделать Азербайджан?
«Двойные стандарты» — против самих себя?
Геноцид в Ходжалы — слово за Россией
На Каспий возвращается «английская игра»?
Армения: «гонка без лидера» и война на финише
«Аттестат зрелости» для Азербайджана от Меркель и Болтона
«Базовые задачи» Каспийской флотилии
Для кого запуск TANAP станет «кошмаром на улице Газа»?
Ради кого пошел в атаку Лукашенко?
Таланты наедине с собой: что делать и кто виноват?
Россия выиграла, но Азербайджан – больше
За громким скандалом стоит сам Лавров
Подлог лавровского МИДа за спиной Кремля
Кадыров объявил «холодную войну» Турции и Азербайджану?!
Вашингтон далеко, Москва близко
Последует ли Баку примеру Анкары в борьбе с террором?
Куда заведут причуды «маленькой гордой страны»?!
Борисполь, рейс Киев-Баку, грустные зарисовки: армяне продвигают Ararat, а азербайджанцы торгуют сигаретами
Неприставабельная Марго: почему никто не поверил российским пропагандистам?
Ильгар Мамедов и оправдание сепаратизма
Дело Месута Озила: истинное лицо европейского расизма
Грохот молчания: почему интеллигенция до сих пор не озвучила отношения к гянджинским событиям
Позорное молчание азербайджанской диаспоры в России
Согласно указу Петра I: почему не стоит удивляться проармянскому настрою МИД РФ
Прозаседавшийся: почему Самед Сеидов не подает в отставку?
Санкции приняты. Рухнет ли иранский режим мулл?
Озеро Урмия высыхает или его намерено осушает иранский режим?