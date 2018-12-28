Накануне нового 2019 года редакция Minval.az отобрала лучшие, на наш взгляд, публикации уходящего года, которые представлены ниже:

Журналистка Надежда Кеворкова об убийстве Орхана Джемаля

«Рассекречивание архивов КГБ Азербайджана может таить неприятные сюрпризы»

«Степанакерт» как первый шаг к сепаратизму

Мы должны вернуться в Иреван

Скелеты в шкафу государства

Ильхам Алиев расставил точки над і в вопросе русского языка в Азербайджане

Полная безнаказанность: почему Абель Магеррамов все еще не за решеткой?

Когда разруха не в клозетах, а в головах: по следам вчерашнего ливня

«Почти вся рыба из Азербайджана ушла. У каждого браконьера есть своя «крыша»»

Легко ли быть геем в Азербайджане

Как чиновники умышленно доводили дома граждан до аварийного состояния

Бессилие азербайджанского зрителя перед «телеблевотиной»

Арабы, секс-туризм и проституция в Азербайджане

Величие Фуада Поладова и низость чиновников Минкульта

«Наши азербайджанские братья показали нам истинный пример мужества» — репортаж из Тбилиси

Разгул клептократии в Азербайджане: накосячить в СМИ и «умереть»

Как Абель Магеррамов утопил карьеру в испанском вине

«Я предотвратил оползни в Азербайджане»: интервью с шаманом Тарланом Манафовым

Эльдар Зейналов: «Сегодня тюрьмы Азербайджана — большой «доильный аппарат»»

«Главный виновник оползня в Баку — человеческая халатность, жадность и глупость»

Лицемерие бывшего и нынешнего: как высокопоставленные чиновники от вины «отбаярились»

Почему порядка в Бакметрополитене до сих пор нет?!

«Охота – это больше для представителей привилегированного сословия, она стоит немалых денег»

Не скинули «советскую шинель»: почему образование в Азербайджане продолжает хромать?

«Я был бы рад, если в Азербайджане госчиновники тоже перешли бы на практику уважения к людям»

Почему трамвай должен вернуться в Баку?

Когда в Азербайджане наконец начнут штрафовать за приставания к женщинам на улице?

Затрещина Ильхама Алиева вскрыла гнойник системы

Великие герои страны, неудостоенные памятников в Азербайджане

«Спать с голодной проституткой у них не принято»: откровения бакинской путаны (18+)

«Звонили и говорили: «муэллим желает, чтобы вы приобрели квартиру в этом доме»»

«Талантливые певцы уезжают из Азербайджана и работают за границей, потому что жизнь одна. Одна!»

«Жду шанса, который позволит мне вернуться на родину и работать в Азербайджане»

«На актерскую зарплату прожить невозможно. Уход в шоу-биз был для меня решением проблем»

Анар Агакишиев: «Я извлекаю из женщины Эго, и показываю его миру»

«Нет средств»: как министр Гараев оскорбил память Тагиева и весь азербайджанский народ

«Не целоваться, не ложиться в постель… О какой любовной драме в Азербайджане может идти речь?»

Назим Рза: «Баку должны были разбомбить трижды»

Ответ Сталику Ханкишиеву

Официальный Баку хоронит «план Лаврова»

Азербайджан начинает «дипломатическую перезагрузку»

Путин открыто назвал Армению форпостом России

Маневр Азербайджана поставил Ереван в тупик

«Приманка по имени ОДКБ»

Миротворцы в Карабахе, ЕАЭС и ОДКБ в обмен на… что?

Азербайджан нацелит на форпоста России оружие НАТО

«Нефтяная война» вокруг Ирана: кто и зачем пытается втянуть в нее Азербайджан?

Персидский шовинизм — угроза для Азербайджана. И для самого Ирана

«Азовский поход» Путина: какие выводы должен сделать Азербайджан?

«Двойные стандарты» — против самих себя?

Геноцид в Ходжалы — слово за Россией

На Каспий возвращается «английская игра»?

Армения: «гонка без лидера» и война на финише

«Аттестат зрелости» для Азербайджана от Меркель и Болтона

«Базовые задачи» Каспийской флотилии

Для кого запуск TANAP станет «кошмаром на улице Газа»?

«Утешительный приз»

Ради кого пошел в атаку Лукашенко?

Почему молчат Москва и Баку?

Таланты наедине с собой: что делать и кто виноват?

Россия выиграла, но Азербайджан – больше

За громким скандалом стоит сам Лавров

Подлог лавровского МИДа за спиной Кремля

Неблагодарная Грузия

О чем поведал апрель 2016-го?

Кадыров объявил «холодную войну» Турции и Азербайджану?!

Чего добивается Тбилиси?

Вашингтон далеко, Москва близко

Последует ли Баку примеру Анкары в борьбе с террором?

Иран накануне раскола?

Куда заведут причуды «маленькой гордой страны»?!

Борисполь, рейс Киев-Баку, грустные зарисовки: армяне продвигают Ararat, а азербайджанцы торгуют сигаретами

Неприставабельная Марго: почему никто не поверил российским пропагандистам?

Памяти Орхана Джемаля

Ильгар Мамедов и оправдание сепаратизма

Дело Месута Озила: истинное лицо европейского расизма

Грохот молчания: почему интеллигенция до сих пор не озвучила отношения к гянджинским событиям

Позорное молчание азербайджанской диаспоры в России

Согласно указу Петра I: почему не стоит удивляться проармянскому настрою МИД РФ

Прозаседавшийся: почему Самед Сеидов не подает в отставку?

Санкции приняты. Рухнет ли иранский режим мулл?

Озеро Урмия высыхает или его намерено осушает иранский режим?

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