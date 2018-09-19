Почему на армянском политическом поле нет фигур, способных на адекватные и давно назревшие решения?

Что значит власть, спор из разряда вечных. Казалось бы, и полномочия президентов, премьеров, канцлеров и т.д. подробно прописаны в конституциях и законах, и официальная хроника регулярно сообщает о визитах, встречах, переговорах, подписанных указах и речах, и все же есть еще одна очень важная составляющая. Главная задача высшего руководителя страны — это принимать решения, нередко для этой самой страны по-настоящему судьбоносные. И настоящая катастрофа, если у власти оказываются персоны, принять такие вот необходимые решения не способные — то ли в силу слабости характера, то ли из-за недостатка политического и управленческого опыта. В истории Азербайджана, к сожалению, такое уже было.

Но в последние годы чудеса «политики непринятия решения» показывает уже Армения. Где новый премьер-министр Никол Воваевич Пашинян продолжает доказывать: надежды, что с приходом к власти в Армении новой «команды» в карабахском урегулировании наступит долгожданный прорыв, увы, не оправдались. «Народно-революционный премьер-министр» Армении совершил очередной провокационный вояж в оккупированный Карабах, где позировал в джинсах и кардигане прямо у линии окопов и заученно твердил: «Нет сомнений, что наши Вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию и дают необходимый ответ на провокации ВС Азербайджана. Но это не значит, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам, готовы к миру, но также готовы и к войне». Не уточняя при этом, как соотносятся громкие заявления о «готовности к миру и к переговорам» с его же словесами, что он, премьер-министр Армении, не может, дескать, вести переговоры «от имени Нагорного Карабаха», а оккупированные азербайджанские земли, включая районы, не входившие в бывшую НКАО — это часть все того же «Нагорного Карабаха».

Изменились оценки и в Баку, где за «эволюцией Пашиняна» наблюдали и наблюдают с понятным интересом. А пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов высказался на этот счет предельно четко: «Уже не в первый раз премьер-министр Армении выступает с неуместными и абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана. Прежде всего, это свидетельствует о том, что Пашинян является случайной фигурой в политике и не имеет представления о международных отношениях. Пашинян систематически сует нос во внутренние дела Азербайджана. Хотим отметить, что если Азербайджан станет вмешиваться во внутренние дела Армении, то власть Пашиняна продлится недолго. Доказательством тому служит падение режима диктатуры Саргсяна. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны. Заискивая, унижаясь, раболепствуя во время зарубежных визитов, Пашинян не сможет добиться желаемого. Новый режим диктатуры Пашиняна толкает Армению в пропасть. Именно поэтому азербайджанская сторона пока не предпринимает каких бы то ни было шагов для падения власти Пашиняна».

В самом деле, в Баку с самого начала заявляли, что решающую роль в падении диктатуры Саргсяна сыграл именно Азербайджан. Но теперь уже многие эксперты задают вопрос: а чья победа во внутриполитической «гонке» в Армении — в интересах нашей страны? Укрепление власти Никола Пашиняна? Ожидаемый многими реванш его самого опасного на сегодня соперника Роберта Кочаряна? Или же возвращение на пост премьер-министра Сержа Саргсяна?

А вот тут уже не все так «однолинейно», как кажется. И как, возможно, хотелось бы.

Безусловно, лучшим вариантом, причем и для Азербайджана, и для Армении, был бы приход к власти политика, который бы наконец сделал реальный шаг к компромиссу в Карабахе: отказался от притязаний на чужую территорию, вывел войска из захваченных земель Азербайджана и занялся бы наконец обустройством собственной страны. Такое восстановление в регионе международно признанных границ без новой большой крови — это прежде всего долгосрочный мир для всех. А для Армении — еще и шанс на экономическую «реанимацию» и долгожданное открытие транзита через границы с Турцией и Азербайджаном, ослабление «эмиграционного сквозняка», который старательо «выдувает» из этой страны со скоростью «один человек каждые 20 минут» наиболее квалифицированных, энергичных, предприимчивых, наконец, просто молодых и здоровых.

В экспертном сообществе в таком случае принято вспоминать Левона Тер-Петросяна с его письмом «Война или мир? Время призадуматься», где первый президент Армении призвал к компромиссу с Азербайджаном и лишился за это своего кресла.

Но, во-первых, не стоит забывать: именно Тер-Петросян был одним из лидеров «карабахского движения» в конце восьмидесятых, когда в Армении открыто предъявили претензии на Карабах и провели «этническую чистку» азербайджанцев. Тогда же в Армению начали перебираться и профессиональные армянские террористы с «ближневосточным» опытом. Наконец, не будем забывать: и Ходжалинский геноцид, и территориальные захваты в Азербайджане, и теракты, организованные спецслужбами Армении в нашей стране — все это пришлось на время правления Левона Акоповича. Так что к его миротворческим инициативам в кавычках и без тоже надо было бы отнестись с определенной осторожностью,..если бы они вообще стали предметом серьезных переговоров между Баку и Москвой. А в реальности, напомним, Тер-Петросян от власти был отстранен и о своем миротворчестве более не вспоминал. Более того, от активной политики Левон Акопович уже практически отошел. Он периодически напоминает о себе при помощи интервью, но не более того. Связывать же серьезные надежды на дипломатический прорыв с соучастниками Ходжалинского геноцида Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном было бы по меньшей мере наивно. Если не сказать больше. Никола Пашиняна по крайней мере на старте армянской «уличной революции» многие воспринимали как продолжателя курса Левона Тер-Петросяна, но и эти надежды, к сожалению, не оправдались. Не просматривается фигур, способных на давно назревший компромисс и в армянском оппозиционном лагере. Где, конечно, идет отчаянная борьба за власть на всех ее уровнях, сопровождающаяся всеми атрибутами политического шоу, от «войны компроматов» до «прослушек», но вот настоящих лидеров, способных на действительно необходимые решения, не заметно.

О причинах такого «дефицита лидеров» в Армении, честно говоря, можно догадаться. Эта страна не возникла исторически — она искусственно создавалась на землях азербайджанского Эриванского ханства как послушный инструмент для реализации российских территориальных претензий к Турции. А уж как она при этом именовалась — «губернией», «союзной республикой» или, как сегодня, «форпостом» — не суть важно. Вопрос в том, что под эту «территориальную задачу» здесь было заточено все, от литературы до мифов, которые заменили историю. Атмосфера общенационального «территориального психоза» нагнеталась здесь не один десяток лет. Что и аукнулось сегодня, когда в Армении при всей внутриполитической суете идет «гонка без лидера» с армянским акцентом.

Только вот не стоит забывать: на финише этой «гонки без лидера» — война. Та самая война, которая, простите за цинизм, и представляет собой «план В» на тот случай, если договориться не получится.

Военный путь восстановления своей территориальной целостности в Баку никогда не исключали. Изменилась не позиция — изменился расклад сил. Азербайджанская армия вошла в число 50 сильнейших армий мира. Только накануне в нашей стране стартовали беспрецедентные по своим масштабам учения со сценарием, изрядно напугавшем Армению. 26 июня и 15 сентября в Баку прошли грандиозные военные парады, которые тоже предоставили думающим и квалифицированным военным аналитикам изрядную информацию к размышлениям. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы- Алиабад в Билясуварском районе, заявил: «…К сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская армия дает и будет давать им достойный отпор, равно как осадила их во время Апрельских боев 2016 года, освободила часть наших земель, в мае этого года в результате успешной операции в нахчыванском направлении под наш контроль перешла обширная территория». После чего напомнил: «…Несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя».

Но если в Армении вместо результативных и субстантивных переговоров вновь выбирают войну, то в силу вступают другие правила. И другие, скажем так, «внутриполитические предпочтения на чужом поле».

Впрочем, судите сами. Не зловредный «азербайджанский агитпроп», а самый что ни на есть «Голос Армении» уныло констатирует: «…В активе новой власти нет ни одной прорывной политической идеи, только вопиющие свидетельства некомпетентности. Некомпетентность в решении конкретных проблем: Амулсар, «Наирит», рост цен, безработица, повсеместное сворачивание малого бизнеса и в довесок вопрос, который волнует всех: что можно сказать о руководителе спецслужбы, чьи телефонные разговоры можно запросто прослушать и выложить в сети?» Эта «утечка», где судьям отдают распоряжение «хочешь не хочешь, а должен арестовать!» еще и показала реальный уровень «демократии», «правового государства» и прочих красивостей в послереволюционной Армении. Истерика Пашиняна у митингового микрофона, видеозапись которой активно «репостят» в соцсетях, сопровождая едкими и ироничными комментариями, действительно выглядела бы смешно, если бы не призывал «народный премьер» к новым репрессиям и не приказывал устраивать обыски и «укладывать в асфальт» своих политических противников, названных «олигархами». О том, что решение об обысках и арестах принимает суд, на минуточку позабыл. Кто из «олигархов» пострадал в результате объявленной Пашиняном «зачистки», неизвестно, но вот обыск в офисе сайта «Ереван.Инфо», первым распространившего скандальную «прослушку», уже провели. Более того, на политическую авансцену вновь выходят террористы. Причем если одни создают свою партию, то другие, как показал взрыв в Раздане, решают проблемы привычным способом. И если наблюдать за этими телодвижениями из Баку, то становится понятным: конечно, вожаки ереванской уличной революции были во многом правы, когда говорили, что период правления карабахского клана в Армении был временем разгула коррупции и распада всего и вся. Только вот в результате вместо «евроремонта», который ждали от «команды», выступавшей на митингах с флагами Евросоюза, Пашинян и его команда просто «ломают» остатки армянской государственности с другой стороны.

И, простите за цинизм, такая вот ситуация, когда Армения оправдывает и слова О’Генри насчет того, что «тресты лопаются изнутри», и ленинский призыв «превратить войну империалистическую в войну гражданскую», полностью отвечает интересам Азербайджана. Просто у нашей страны есть «план В». А вот у Армении, похоже, нет и плана «А».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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