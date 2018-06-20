Грубое изменение в стенограмме на сайте министерства иностранных дел России в свете ответа российского дипломата на вопрос азербайджанского журналиста высвечивает гамму серьезных проблем. Мало того, что обнажилась практика фальсификаций в деятельности российского МИДа, вокруг них еще и закручивается позорная кампания шельмования позиции пострадавшей стороны, тот есть азербайджанской.

Вместо того, чтобы найти приличествующий тон и соответствующий инструментарий для улаживания эксцесса, руководитель Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ярко и талантливо ударяется в оскорбительную демагогию, пытаясь сделать из азербайджанского журналиста виновника и провокатора.

Выявляются подробности неблаговидной истории, и становится понятно, почему агрессия госпожи Захаровой оказалось столь непропорциональной действующему положению вещей.

Как стало известно Minval.az из источника в российском МИД, изменения на сайте российского внешнеполитического ведомства были сделаны с санкции самого министра Сергея Лаврова. Так, заместитель Захаровой – Артем Кожин вполне адекватно оценил позицию армянского премьера Никола Пашиняна (по привлечению в переговоры по Карабаху представителей «нкр»), как «не вписывающиеся в рельсы ОБСЕ». Это случилось как раз в канун визита в Москву новоназначенного главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который слывет прозападным и с которым Москва осторожно выстраивает отношения.

Узнав о заявлении Кожина, в Ереване решили демонстративно объявить об отмене визита Мнацаканяна в Москву. Посчитав, что видения Артема Кожина могут омрачить стартовый фон, шеф российской дипломатии сразу же распорядился «отредактировать» текст на сайте собственного ведомства. В итоге Мнацаканян прилетел на встречу с Лавровым.

Получается, что избежать скандала Лаврову удалось, но он сотворил другой. Глава внешнеполитического ведомства устроил шумный разнос всем, кто не углядел эту «ошибку». Разумеется, первым всегда отдувается руководитель подразделения. В данном случае это Мария Захарова, которая доверилась заму, а далее еще и проморгала редактуру публикуемых на сайте документов.

Дипломатия в таких случаях действует в привычном стиле непогрешимости, открещиваясь от ошибок, и это понятно. Однако провокация с изменением текста по структуре такова, что обвиняй тут азербайджанскую сторону, или нет, все прозрачно, и определить – на ком вина, не составляет труда.

Источник, поведавший о деталях скандального дела, замечает, что в коридорах российского внешнеполитического ведомства дуют свирепые ветры вульгарного лоббизма, не коррелирующие с понятием «государственные интересы». Этим пользуется Запад, давящий на всех парах. Он навязывает Москве свою игру вне зависимости от причин и следствий проблем.

В условиях, когда конкуренты открывают новые фронты для антироссийской дипломатии, Москва, вместо того, чтобы выстраивать прагматичные отношения с соседями, умудряется вляпываться в новые истории. Из контуров большинства из них торчат уши армянского лобби, и этого не замечать невозможно.

Парадоксально, что в тревожном тренде четко прослеживается рука первого лица – Сергея Лаврова. Один только инцидент двухлетней давности с так называемым «провокационным вопросом азербайджанского журналиста», на который шеф российской дипломатии дал корявый ответ, чего стоит. Мало того, что занял сторону армянских сепаратистов, не постеснялся использовать китч против Азербайджана, чуть ли не выставив его в роли агрессора. Это же не случайно было.

Последняя проблема не исчерпана, и причина в том, что лоббисты армянского сепаратизма, ударив лицом в грязь, ищут возможности для реабилитации. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Может ли при таком положении дел Азербайджан беспристрастно созерцать?

Принципиальная позиция азербайджанского медиа сообщества, экспертных кругов, наконец, внешнеполитического ведомства общеизвестны. Официальный Баку имеет полное право потребовать объяснений от руководства российского внешнеполитического ведомства в связи с вещественно зафиксированным фактом подлога, когда ради шкурных интересов отдельных сил ставятся под удар межгосударственные отношения России и Азербайджана.

Антиазербайджанские выпады российской дипломатии обрели характер устойчивого тренда, и такое положение в системе политических координат не может считаться приемлемым. Это чревато новыми эксцессами, и чтобы избежать их в будущем, Москва должна принять меры, а также обязана проинформировать о них азербайджанскую сторону.

В условиях, когда первые лица стран предпринимают усилия по выводу отношений на качественно высокий уровень, подрыв строя многолетних связей дипломатами не может оставаться вне поля внимания.

Подробности, проливающие свет на причинно-следственные мотивы серьезного казуса, дают основания утверждать, что над азербайджано-российскими отношениями нависла большая угроза. В Баку это воспринимают с большим беспокойством, чего не сказать о реакции по другую сторону водораздела. Увы, на сегодня ситуативность такова.

Тофик Аббасов

Minval.az