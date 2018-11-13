Сегодня в гостях у «Минвала» необычный гость – Тарлан Манафов, коренной житель Гобустана, именующий себя не иначе, как Шаманом, последователем древнего 26-тысячелетнего учения, к которому постепенно возвращается человеческий разум. И возвращению к истокам есть определенные причины.

— Кто такой шаман? В каждом племени есть своя так называемая должность: охотники, вожди, лекари. Есть также шаманы – люди, заботящиеся о чистоте экологии ауры – как физической, так и ментальной. И моя должность – наблюдение за состоянием Азербайджана, за очистку от загрязнения ауры священных мест, от астрального загрязнения, которое распространяют всякие сектанты, и их так называемые «лжеучения». Я являюсь членом шаманской организации (в частности российской). В России существует Союз шаманов, с которым я тесно сотрудничаю. Не так давно я прошел 1-месячный тренинг в Ялте, делился опытом во время мастер-классов с алтайскими и тувинскими шаманами. Отмечу, что на этом тренинге присутствовал личный шаман министра обороны России Сергея Шойгу и президента России Владимира Путина. Кстати, вы знали, что Владимир Путин справляется с мировыми проблемами именно благодаря эзотерике? И что, Шойгу – тоже шаман? Как во время правления королей, султанов и царей были свои маги, также Сергей Шойгу исполняет свою роль при президенте Владимире Путине. Серый кардинал. Как и Дон Ди, маг и алхимик при королеве Елизавете, творивший под псевдонимом «Шекспир». Дон Ли определял на тот момент всю политику Европу. Вот и Шойгу управляет руками В.В. Путина мировыми процессами на так называемом «тонком астральном плане». Кстати, именно от Шойгу поступило предложение перенести столицу России в Сибирь – поближе к местам Силы.

Мать-Земля требовала очистительного обряда, иначе Азербайджан бы ждали страшные потрясения

— Но все-таки это не должность, а миссия, не так ли? А теперь давайте поговорим насчет должности. Есть ли в Азербайджане официальная должность — ШАМАН?

— Дело в том, что наш мир состоит из двух этажей – проявленного дневного, в котором мы все живем, и второго этажа, состоящего из сновидений, диктуемых подсознанием. То есть мир, в котором мы живем, подобен айсбергу: есть вершина и та самая глубинная часть, которая скрыта темной водой. Все, что происходит в мире божественном, неукоснительно проявляется и в нашем, человеческом. Мы же видим последствия. Там существует сущности, духи, с которыми нужно уметь договариваться. И сущности эти постоянно посылают нам сигналы. К примеру, не так давно нашими археологами была найдена статуэтка Богини Плодородия. То есть, сама Земля посылает нам сигналы: берегите меня, не делайте мне больно, не нарушайте естественных законов экологии!

— Во время нашей последней приватной беседы Вы сказали, что провели соответствующий обряд над этим древним артефактом. Согласно Вашим словам, в противном случае стране грозили бы неслыханные беды. Что вы имели ввиду? И вообще, можно ли было извлекать эту статуэтку из земли?

— Нельзя было извлекать, но есть один момент: с одной стороны, дух Богини-Матери послал свой символ как бы в напоминание о том, что ему больно, плохо. Примечателен тот факт, что статуэтка была найдена в тот самый момент, когда активно активизировались оползни. Живая земля Абшерона находится в так называемом нервном шоке, и слава Богу, что обряд был проведен, иначе нервный тик земли перерос бы в конвульсии, и вот тогда бы нам всем было бы не миновать страшных бед. Вспомните землетрясение 2000-го года. Я уверяю вас, в этот раз трясло бы намного сильнее. Самое главное место Силы – Гобустан – начало подавать знаки еще раньше. Обратите внимание, как активизировались извержения грязевых вулканов в последнее время. Это тоже знак, которого не все поняли. Статуэтка Матери-Земли – второй знак. И хорошо, что не было третьего знака. Духи природы требовали искупительного обряда – за обиду, нанесенную им небрежным отношением к природе. Необходимо было вступить с ними в контакт, успокоить дрожь земли. По сути, Мать Земля – это женщина, прежде всего. И как все женщины, которых не слышат, она начала нервничать, затем истерить. И я, как шаман, вступил с ней в диалог, и сумел договориться. Оползни прекратились.

— А где сейчас находится артефакт?

— Ее изучают сотрудники НАНА.

Мы засыпали в пещерах и переносились в неведомые миры

— Лучше бы ее вернули туда, откуда взяли. Почему-то я вспомнила мумию Алтайской принцессы, которую археологи извлекли из могилы для изучения, и с того самого момента на Алтайский край упало много бед. Дошло до того, что жители Алтая открыто и громогласно требовали возвращения мумии на место. Возможно, кто-то скажет, что это совпадение, но как только мумию вернули в могильник, словно по мановению волшебной палочки, прекратились подземные толчки, пожары и наводнения.

— Впрочем, давайте вернемся к вопросу должности. Наверняка Вы помните экс-министра экологии Гусейна Багирова? Он открыл Федерацию экстремальных видов спорта, и при этой федерации я был председателем экологической комиссии. Вы знаете, что самые первые храмы – это горы? Изначально было так – до того момента, пока люди не начали строить церкви, мечети, пагоды и синагоги. Гусейн Багиров был единственным министром, продвинутым министром, я бы сказал, который лично ходил в экспедиции (в том числе и в Антарктиду), он был на Килиманджаро, летал на парашютах (однажды даже разбился). Мы много раз были в экспедициях в горных районах страны, висели на скалах, грызли заледенелые консервы.

— Как давно Вы почувствовали, что были избраны этими самыми высшими силами? Ведь в Гобустане живет много народу, а причастны к этому учению именно вы?

— Я – коренной житель Гобустана. Мой дед работал начальником станции Дуванной (Дуваны) еще во времена царя Николая. Еще будучи школьниками, мы сбегали с уроков, лазали по скалам, где зародилось человечество. И все, что происходит на сакральном уровне в этих скалах, воздействует на сознание и на мировоззрение. Опять же, духи выбирают одного человека. И каждому избранному посылают свои знаки. Могу привести пример: моему другу, с которым мы бегали в детстве по этим скалам, очень нравился рисунок – глаз. И в результате он стал известным офтальмологом. Его зовут Таир Джафарлы, он открыл в Баку клинику, является профессором, хорошо известен, весьма уважаем и почитаем в России. Я начал чувствовать присутствие необычной энергии в Гобустане…

— Сколько Вам было лет, когда Вы впервые почувствовали это?

— С первого класса, как только стал посещать самостоятельно эти скалы. Дело в том, что в Гобустане есть пещеры, о которых знают только местные жители. Для туристов они скрыты, так как не входят в формат экскурсий. Так вот, в этих самых пещерах можно говорить с духами (джиннами, полтергейстами – называйте, как хотите). Мы с ними вступали в контакт посредством игр. В одной из таких пещер можно было загадывать желания, и тебе отвечали закодированной информацией – цифрами. То есть в ответ на твои вопросы раздавался стук. И исполнение твоего желания зависело от количества стука. Это был код. К примеру, кто-то говорил, что сегодня экзамен по русскому языку, как бы не провалить…. И в качестве ответа вопрошающий слышал стук – скажем, 8 ударов. Нужно было повторять эту цифру вслух, рисовать ее. Сегодня, изучая много лет мистику и эзотерику, я уже понимаю, все то, что происходило в нашем детстве. Я помню, как мы засыпали в этих пещерах, и в своих снах переносились в какие-то неведомые нам миры. Это тоже была часть контакта, ниспосланная так называемыми другими силами.

У У правления мусульман Кавказа не может быть никаких претензий, ибо Президентом федерации йоги является Лейла ханум

— Вашему другу понравилось изображение глаза на скале. А какой наскальный рисунок выбрали Вы? Повлиял ни этот рисунок на Ваш выбор профессии?

— Вы не поверите, но на самом деле – да. Я выбрал изображение ладьи с 32-мя насечками на бортах, и так называемого «Рта Белой Луны». И стал стоматологом, учился в России. Я и сейчас занимаюсь стоматологией, но уже практически отошел от нее. Мое истинное призвание – это эзотерика.

— То есть, Вы успели уже зарекомендовать себя перед широкой аудиторией именно в этой ипостаси?

— Да, я читаю лекции, решаю кармические проблемы тем, кто этого просит, еду с людьми в Гобустан и провожу там обряды, посвящения.

— Интересно знать, кто обычно к Вам обращается за помощью. Вы можете не озвучивать чины и должности, просто хотелось проследить социальную параллель.

— Начнем с того, что обряды посвящения проходят те, кто, так же как и я, занимается эзотерикой, магией. Кроме того, сейчас очень популярна йога, и все йоги Баку меня знают. Когда у них случается безвыходная ситуация, мы едем в Гобустан – место Высшей Силы.

— То есть, Ваша реклама складывается по принципу «сарафанного радио». У Вас свой определенный круг, через который вы все друг о друге узнаете?

— Можно и так сказать. Но у меня есть проекты, к примеру, сейчас я работаю над одним из них. Он носит название «Мистика звука» (шамано-суфистские мистерии), я провожу обряды.

— Скажите, это все официально? Нет претензий со стороны Управления мусульман Кавказа?

– Нет, какие могут быть претензии? Вице-президент Фонда Г. Алиева Лейла ханум является президентом Федерации Йоги. Сейчас уже Баку на официальном уровне изучаются все принципы йогических духовных практик. Наш уважаемый министр Мадат Гулиев предоставил дворец Шахрияра под открытие Центра классической йоги. И я скажу вам, что в Баку количество желающих расширить горизонты своего сознания ежедневно увеличивается.

— Для меня йога – это не более чем философское учение, основанное на принципе физических упражнений. Я не вижу в ней ничего сверхъестественного – ничего мистического и таинственного. Просто тренировка тела, установка строгого самоконтроля – но не более. Оказывается, все гораздо более сложно, чем я думала изначально.

— Физические упражнения – это всего лишь 1% из того, что могут дать занятия йогой.

— Но разве люди записываются на йогу не с целью улучшить тело и поправить здоровье?

— Это уловка на самом деле. Приходя в йога-центры за улучшением фигуры люди, дошедшие до медитации, понимают, что йога так же прекрасно успокаивает нервы, и переходят на антистрессовую тактику. Это уже три шага (а ведь шли на занятия исключительно за улучшением фигуры и не более). Лично я практикую совсем другой вид йоги. Так, если в классическом понимании этого учения входить в состояние транса нужно долго (иногда на это требуются месяцы, а то и годы), то я разработал свой собственный метод. Не стоит забывать о том, что магия (эзотерика, шаманизм) должны идти в ногу с техническим прогрессом. У меня есть аппаратура, которая вводит человека в медитативное состояние в течении 5-10 минут.

— Вот так вот сразу? Но насколько эта процедура безопасна?

— Понимаете, все дело в том, что божественные и метафизические состояния встроены в нашу матрицу изначально. Просто у каждого эти состояния проявляются по-разному. Человек – уникальное создание, не стоит забывать об этом. Способности нужно развивать. Я шаман и в отличии от йогов (тут мы расходимся) могу ввести человека в определенное состояние сознания очень быстро. Йоги же выбирают более длительный путь. Да, у меня более жесткие практики, у меня магические практики – как и было ранее, то есть еще до времен индийских брахманов, облачивших йогу в тонкое покрывало философии. Сегодня весь просвещенный мир – от США, Европы, Австралии – вплоть до Сибири, возвращается на первичный круг: общается напрямую с шаманами, обходя сложные процессы медитации. Очень удобно: пришел к шаману, который, подключив тебя к «Космическому Wi-fi» заряжает нужным количеством положительной энергии — и никаких затрат времени на долгую медитацию, философию Пути и так далее.

Современные мулы, «изгоняющие джиннов» — шарлатаны и не более

— Как Вы смотрите на азербайджанских экзорцистов? Как раз вчера прошла информация о том, что в Шабране попытка изгнать «джинна» закончилась смертью его «носителя». То есть, мужчину били чем попало и куда попало. Кстати, сообщалось, что обряд проводили именно шаманы. Вам наверняка известно, что УМК против подобных ритуалов. И если уж кто-то берется «изгонять джинна», то только духовное лицо и только при помощи Корана.

— Сами Пророки –Авраам, Моисей, Мухаммед, Заратустра, Будда — все они были изначально шаманами, магами, необычными людьми. Они входили в контакт с Божественной энергией, с Небесными силами, с ангелами. Но я хочу сделать очень важное заявление: то, что современные муллы называют обрядом «экзорцизма» на самом деле не более чем простое шарлатанство, рассчитанное на недалеких и невежественных людей. Они не просто шарлатаны, они еще и сатанисты. И их «клиенты» — это на самом деле психически больные люди, которые нуждаются в наблюдении у хорошего психиатра.

— А как же тогда объяснить, что эти люди – шизофреники, как Вы их называете, — выдают такую информацию, которой априори не могут владеть? Бывали случаи, когда человек вдруг неожиданно начинал разговаривать на неизвестном ему языке (потом вдруг выясняется, что это арамейский или санскрит), или, скажем, неграмотный пастух с далекого горного пастбища, никогда не спускавшийся из своего аула, где нет ни интернета, ни мобильников, вдруг неожиданно впадал в странное состояние безумия, и начинал трактовать Канта и Марка Аврелия. Это тоже, по-вашему, проявление шизофрении?

— Я вам уже сказал, что в нас изначально встроены эти опции. Все сидит в нас. В измененном состоянии сознания эти люди подключаются к тета-ритму (сновидения, зачастую наяву). А в таком состоянии мы совершаем просто невероятные вещи: путешествуем по изломам Времени, по Вселенной, беседуем с философами и полководцами, писателями и мыслителями (кстати, беседуем на их же языках), встречаемся с сущностями и Богами. То есть, все это делаем мы! Также и этот неграмотный пастух, подключаясь в своих сновидениях к «Космическому wi-fi» делает тоже самое.

— Вы утверждаете, тем не менее, что все эти «жертвы джиннов» — это психически больные люди. И если шаманы умеют возвращать их в нормальное состояние, то не рациональнее было бы ввести в специализированных клиниках соответствующую штатную единицу, то есть ввести эзотерику в официальную медицину?

— Вы опоздали со своими предложениями, так как на самом деле в цивилизованном мире такие штатные единицы уже есть. Дело в том, что современная наука очень далеко шагнула. Но, к сожалению, наше общество не шагнуло дальше «уровня» Кашпировского и Чумака. Оно застряло на уровне 90-х годов, в котором работали Джуна, Вульф Мессинг и прочие примитивные «целители».

Сила без знаний ровным счетом ничего не стоит

— Вы реально считаете Мессинга примитивным? И Джуну?

— Да, на самом деле Джуна была примитивной. К тому же, душевнобольной. Да, она обладала определенной силой, лечила людей, так же, как и вышеупомянутые ее коллеги. Но согласитесь, что сила без знаний – это только половина монеты. И половинчатая сила никогда не даст истинных результатов. А все потому, что носители этой силы не понимали принципов этой силы, ее происхождения. А сейчас, как я уже и говорил, в продвинутых странах медицина давно уже прибегает к помощи шаманов, практику которых применяют в современных психиатрических клиниках. И практика эта носит название трансперсональной психологии.

— То есть согласно Вашим словам, шаманизм давно уже применяется в качестве метода альтернативной медицины?

— Да, конечно. Этих психиатров и психологов называют «городскими шаманами». Открыта еще одна парадигма от трансперсональной психологии: это структурная феноменология. Вам говорит о чем-нибудь имя Уэйта Хеллингера?

— Да, я пробовала читать его труд под названием «Психология изменений». Но мне эта книга показалась через-чур сложной.

Чиновники – тоже люди, они нуждаются в подпитке Божественной энергией

— Это неудивительно. Так вот, именно Уэйт Хеллингер является основоположником лечения шаманизмом, и его сеансы были очень успешны. Но даже и его уже считают больше мистиком, потому что наука не стоит на месте. А шаманизм уже давно стал именно частью науки.

— С российскими чиновниками вопрос ясен. Давайте все же поговорим о наших, местных. Скажите, госчиновники тоже решают свои проблемы при помощи оккультизма и магии? Вам приходилось решать проблемы кого-нибудь из них?

— Ко мне обращаются за помощью разные люди, и при этом я не спрашиваю у них ни чинов, ни званий. Помогаю всем, кому это потребуется. Но бывают и чиновники. Ведь в каждом из нас – и у чиновников в том числе – присутствует божественная душа, которая требует от человека подпитки божественной энергией. И это нормально. Ничего предрассудительного в этом нет. Давайте вспомним, каким этот мир увидел Моисей: нашпигованным магами, фараонами, колдунами и волшебниками. Короче, маленький такой симпатичный дуром. И Моисей сказал: давайте строить человеческое общество. Давайте выгоним всех этих магов и волшебников, и будем придерживаться системы единобожия. И так мы живем уже много веков – в грамотно построенной общественно-религиозной формации, лишенной по сути всяких чудес. Зато посмотрите на Индию – с сотнями ее божеств, уровень жизни в этом стране низкий, мышление примитивное, постоянно эпидемии, социальные проблемы, и так далее. А все потому что нет единой системы. С другой стороны, авраамические религии привели общество к тому, что за тысячи лет накопилась масса запретов, которые сегодня уже конкретно прорывают кармическую оболочку человеческого сознания. Это приводит к сбою системы, потому что нас всех буквально отсекли запретами от наших естественных состояний. Давайте вспомним, как массово европейцы едут на Бали, в Индию, на Гоа, в Тибет. Думаете, зачем? По барам погулять? Нет! Они едут туда именно с целью воссоединиться со своими кармическими частями, которые были отсечены тысячелетними запретами. Мир сделали черно-белым. Но сейчас снова идет глобальная тенденция возрождения запретных знаний.

— Честно говоря, беседуя сейчас с Вами, я вспоминаю все этапы истории, когда применялись массовые запреты. Скажем, христиане уничтожали язычников, затем к власти пришли коммунисты, которые уничтожали храмы. Затем наступило время экстрасенсов. Затем пришли верующие демократы и уничтожили неверующих коммунистов. А сейчас мы плавно переходим во времена магов и колдунов. То есть, история движется по спирали, и потому я очень боюсь, что снова повторятся витки. Нельзя ли как поставить под контроль мировой порядок и сделать так, чтобы больше никогда не было коммунистов?

— Как бы нам этого ни хотелось, но история будет повторяться. А потому не могу ответить на ваш вопрос четко. Проведем аналогию: мы жили в закрытом советской обществе, где были товары фабрики Володарского. И только самые избранные знали о существовании таких брендов, как Диор и Шанель. Когда открыли границы, первым делом челноки стали завозить в страны постсоветского пространства весь дешевый мусор, который валялся на складах Китая, Индии, Турции. Завалили страны ширпотребом. И до сих пор наши толкучки забиты этим мусором. Но постепенно наши люди стали разбираться в одежде, и сегодня мало кто покупает дешевые некачественные вещи. Так бывает всегда: когда человек повышает уровень знаний, он ищет качество. Тоже самое и в духовности. Когда была запрещена религия, люди шли к подпольным магам, экстрасенсам.

— Тем не менее, мы являемся потомками зароастрийцев, поклоняющихся огню. То есть, наше общество вышло из язычества, и у нас этого не отнимешь – корни есть корни. Скажите, как в Азербайджане, в мусульманской стране, по-прежнему гармонично уживаются традиции многих религий, в том числе и языческих направлений?

— Как раз Азербайджан является уникальной страной, самой уникальной страной в мире, которая прошла через все этапы генезиса человеческой цивилизации, культуры и духовности.

Азербайджан – то место где зародилось человечество, и именно Азербайджан является местом, откуда вышли корни всех религий. Гобустан – шаманизм (30 тысяч лет назад), затем метраизм, солнцепоклонники, затем огнепоклонники… Затем появились маги. Слово маг – это наше, одно из 6-ти медийских племен, атропатены – жрецы — хранители огня, маги-гамы – Дедегоргут, Баядур хан. Гам и маг – одно и то же шаманское слово. Затем слово «магия» перешло в английский язык. Но на самом деле основателями магии являемся мы, азербайджанцы.

Яна Мадатова

Minval.az