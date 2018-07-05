Вчера граждане Азербайджана стали свидетелями публичной «порки» Главой государства Ильхама Алиева президента ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева, который в ходе совещании по ситуации в энергосистеме страны пытался оправдать преступную халатность «ростом потребления электроэнергии в стране на 40% — до 70-75 млн киловатт/час».

Но глава государства слушать этот детский лепет не стал и прервал эту жалкую попытку оправдания словами: «Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике страны».

Операторы показали лицо Пирвердиева, покрытое цветом бордо. И побагровело это лицо окончательно, когда Президент в ходе своей обличительной речи отметил, что созданная Госкомиссия обязательно расследует причины, как первой, так и второй аварии.

Конечно же, Э.Пирвердиев в своем выступлении попросил извинения за допущенную аварию (еще бы он не попросит прощения, стоя перед Главой Государства). Но, тем не менее, никто из граждан страны не поверил в искренность его извинений. И причины тому есть.

В течении двух дней Апокалипсиса в Баку Э. Пирвердиев не счел нужным дать покаянные интервью или даже комментарии журналистам, чтобы те, в свою очередь, донесли их до простого народа, претерпевшего по вине Главы ОАО «Азерэнержи» столько проблем. Ни разу за это время в социальных сетях не появилось ни одного статуса о том, что Э. Пирвердиев лично участвовал в ликвидации аварии, ну, разве что кроме официальной информации о прибытии главы ОАО «Азерэнержи» на Мингячевирскую ТЭС. Да, конечно же, многие скажут, что Пирвердиев — не электрик, и что не обязан в проводах ковыряться. Да, но то, что он после вернулся в свой прохладный рабочий кабинет и поехал обедать в кондиционированной машине в какой-нибудь престижный ресторан – это факт. Разве он повинился в том, что его структура работает через «спустя рукава»? Разве признал себя виноватым? НЕТ.

В ходе совещания досталось от президента также и руководителям стратегически важных объектов (в частности, Бакметрополитена и больниц), которые до сих пор не оснащены генераторами.

— Несмотря на то, что министр здравоохранения доложил на совещании о том, что во всех больницах работают генераторы, по имеющейся у меня информации, это не соответствуют действительности. В некоторых больницах генераторы не работают – либо их нет, либо они не подключены или находятся в нерабочем состоянии», — отметил И. Алиев.

Глава государства поручил провести серьезную инспекцию этого вопроса и доложить о наличии во всех больницах страны генераторов в рабочем состоянии.

«Что касается метрополитена, то здесь генераторов нет вообще, что является весьма удручающим фактором», — подчеркнул И. Алиев.

Особо хочется отметить фразу г-на Президента «по имеющейся у меня информации». Вот где собака-то зарыта! А как же отчетность, которую предоставляют все министерства и ведомства? Как же статистика, как же все эти радужные «все хорошо и отлично», специально приготовленные для отчета «наверху»? Накрылись медным тазиком? Если г-н Президент уже пользуется информацией из своих личных источников, то это говорит о многом.

Понятно, что все ответственные за неудобства, причиненные гражданам в течении двух дней Апокалипсиса в Баку получили по мозгам. И вот тут напрашивается один-единственный вопрос: почему главы этих структур врут г-ну Президенту? Почему врут народу, хотя на самом деле обязаны заботиться (согласно своему высокому статусу) о каждом гражданине своей страны, отвечать за судьбу каждого человека? И почему обязательно нужно вмешаться г-ну Президенту для того, чтобы свита его высоких чиновников наконец-то начала искоренять все те недостатки, которыми нашпигована их система? Ведь СМИ и социальные сети – глас народа – постоянно кричат о проблемах, но абстрагированные от народа сложной (и, несомненно, выгодной) бюрократической системой чиновники не слышат (или попросту не хотят слышать) все эти крики.

Говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так случилось и в этот раз. Вскрылся огромный гнойный нарыв гнилой системы «Азерэнержи», хотя журналисты писали о многих ее грешках. Но почему-то выводов чиновниками сделано не было, пока они не дождались хорошей «затрещины» от г-на Президента в ходе срочного совещания 4 июля. А сколько еще таких гнойников на теле государства? Сотни? Тысячи? И неужели всякий раз И. Алиев должен своим личным вмешательством решать вопросы, которые обязаны решать чиновники его аппарата? Иначе, зачем они вообще сидят на своих должностях? Система круговой поруки, созданная ими, дала реальную трещину, еще более отделившую «слуг народа» (ведь именно так назвал чиновников И. Алиев в одной из своих речей) от самого народа. И в результате нас никто не слышит, не хочет помочь.

Если честно, мы, граждане страны очень рады, что И. Алиев взял расследование под свой личный контроль. Мы все довольны, что виновные в проблемах получили выговор и предупреждение. Но как граждане страны, мы хотели бы еще большей сатисфакции, а именно сурового наказания – вплоть до снятия с должности и расследования в отношении нажитого имущества – тех госчиновников, которые халатно игнорируют свои обязанности, чем цинично саботируют указы Президента страны, надеющегося на их порядочность и честность. Но вчерашнее совещание показало, что надеяться на честность и порядочность чиновников этой системы – все равно, что рыть колодец в пустыне Сахара. Кстати, насчет колодца — до сих пор во многих районах Азербайджана по-прежнему нет воды, хотя «Азерсу» клятвенно уверяло, что с водоснабжением никаких проблем нет. А на деле? Снова ложь?

А потому у нас у всех есть надежда на то, что г-н Президент, сделав соответствующие выводы, примет решение, которое удовлетворит не только его самого, но и весь народ Азербайджана, который устал уже от своих «слуг».

Яна Мадатова

Minval.az