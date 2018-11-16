Вчера в СМИ появилась неожиданная и для многих ставшая самым настоящим шоком новость о том, что Абель Магеррамов был уволен с должности ректора Бакинского государственного университета распоряжением главы государства. Через пару часов после публикации в СМИ распоряжения стали появляться новости, почему именно это произошло.

Все началось с того, что 3 ноября азербайджанская делегация в широком составе, возглавляемая председателем Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюром Пашазаде, отправилась спецрейсом в Мадрид.

Целью визита являлось участие в международной конференции, посвященной теме религиозной толерантности.

По словам одного из участников делегации, пожелавшего остаться неизвестным, визит с начала до конца был полон «интересными приключениями».

2 тонны вина под грифом дипломатической неприкосновенности в самолете

Все началось с того момента, когда на 2 часа был неожиданно задержан Airbus-319A, в котором находились члены делегации. Причина задержки — двухтонный багаж академика Абеля Магеррамова. Участники поездки столкнулись с аналогичным случаем и по возвращении из Мадрида 10 ноября. Вылет самолета был разрешен только лишь после разгрузки багаж весом около двух тонн, принадлежащего Абелю Магеррамову и его сыну, являющемуся послом Азербайджана в Испании.

Как выяснилось, Абель Магеррамов и его сын – посол Азербайджана в Испании, загрузили в багажное отделение бочки испанского вина. Как выяснилось позже, заполненные вином бочки контрабандным путем отправляются из Азербайджана в Испанию, а там разливаются в бутылки, и незаконно возвращаются обратно.

А затем под видом испанского вина продавались в принадлежащих Абелю Магеррамову Домах торжеств, ресторанах и других торговых точках.

Багаж находящихся на дипломатической службе лиц не проверяется и не имеет лимит веса. Кроме того, багаж представителей дипломатического корпуса освобождается от уплаты налогов. Видимо, отец и сын таким образом злоупотребляют представленными государством полномочиями и условиями, созданными международными конвенциями. Они вывозят из страны бочки с вином, занимаются делами, не подобающими их должностям. Таким образом они подрывают авторитет страны за рубежом.

Однако причиной отставки Магеррамова стало не то, что он являлся предприимчивым бизнесменом, и не то, что он принял самолет уважаемого шейха за личное средство грузоперевозок (спиртных напитков!), а тот факт, что после гуляний в ресторане отеля «Eurostar Madrid» в Мадриде А. Магеррамов затеял драку с одним из депутатов, имя которого не разглашается (но согласно просочившейся информации, этим депутатом являлся Сиявуш Новрузов).

Согласно полученной нами информации, после того, как академик, упившись «вплоть до ватерлинии» привезенным вином и прочими крепкими спиртными напитками, которыми изобилует щедрая земля гостеприимной Испании, решил «свести личные счеты с некоторыми лицами».

Воплощение в жизнь задуманного пьяным ректором было настолько шумным, агрессивным и матерным, что не только посетители ресторана и отеля, но и жители близлежащих кварталов надолго запомнят это пьяное светопреставление, устроенное нашими «уважаемыми» соотечественниками, которые не мудрствуя лукаво сошлись еще и в рукопашной схватке. Концерт был окончен после приезда испанской полиции, быстро положившей конец этим хамским выходкам.

Он «уважать» себя заставил, и лучше выдумать не мог

Наверняка, читатель задается вопросом: что же так сильно разозлило А. Магеррамова? Конечно же, в первую очередь «зеленый змий», это – бесспорно. Но, как выяснилось, не только. Ректор (c удовольствием подчеркиваем, что ныне уже БЫВШИЙ) разъярился тем, что поспоривший с его сыном (послом Азербайджана в Испании Анаром Магеррамовым) свояк шейха, бизнесмен Али Эвсен, не проявил должного «неуважения» к нему, А. Магеррамову, и к его, Магеррамова, сыну. И в гневе своем праведном, бывший ректор даже пытался «потрясти оружием» и апеллировать протестным движением, которое он «может создать», воспользовавшись силой масс студентов БГУ, и тем самым в одно мгновение (по его же собственным словам) нарушить миф о стабильности в стране.

Не успокоившись словами, А.Магеррамов заставил шейха глубокой ночью приехать его в ресторан, где и потребовал от него провести «воспитательный» процесс со своим свояком, чтобы не зарывался.

В ходе личных разборок бывший ректор в попытке «покачивания прав» оторвался, как говорится, по полной. И его отрыв происходил по извечному принципу изрядно упившихся: «ты меня уважаешь?».

Дальше — больше

Далее, по словам очевидцев, произошел еще один постыдный инцидент: не протрезвевший после пьяного дебоша Абель Магеррамов на следующий день вдрызг оскандалился на конференции, используя во время своего выступления (которое, как вы уверены, стало воистину «историческим») нелогичные и бессвязные выражения. И самая клубничка в том, что и местные, и иностранные сотрудники СМИ и, естественно, все участники конференции, уже знавшие о пьяной ночной вакханалии, хихикали и обменивались фразами о том, что ректор еще находится «под кайфом».

Так закончилась скандальная эпоха одного из самых могущественных и, согласно утверждению многих студентов его вотчины, коррупционного ректора страны.

Не лишним будет напомнить о том, что в мае-июне 2017-го года в местной прессе выходили статьи и про сына Абеля Магеррамова, в которых отмечалось, что Анар Магеррамов занимается винным бизнесом и доставляет в страну свою продукцию под дипломатической печатью.

Кроме того, президент азербайджано-испанской ассоциации торговли и культуры Фарид Мустафаев пожаловался в Администрацию президента, МИД Азербайджана и руководству Милли Меджлиса на отношение посла Анара Магеррамова к нагорно-карабахскому вопросу, заявив, что он ставит запрет на обсуждение этой темы. После этого письма Министерству иностранных дел было поручено провести расследование, о результатах которого мы так и не узнали.

Напомним также, что сын Абеля Магеррамова – Анар Магеррамов был назначен послом 5 апреля 2016 года. Это был период, когда ежедневно из Карабаха доставляли тела шехидов…

А если рассуждать в целом об «интересных приключениях» семейки Магеррамовых в Мадриде вкупе в публикациями в СМИ, о которых мы только что упомянули, то становится ясен смысл старинной пословицы «Яблочко от яблоньки недалеко падает». И Магеррамовы это прекрасно доказали.

Мы не думаем, что Абель Магеррамов сильно расстроился по поводу своего громкого слета с должности, которую он занимал 20 лет. За эти долгие годы, да еще с учетом «хлебности» места, в его денежных активах гораздо больше средств, чтобы обеспечить себе не просто безбедную, но еще и шикарную старость. А позорное пятно на репутации прекрасно компенсируется увлечением к крепким спиртным напиткам, которые тоннами поставлялись под грифом дипломатической неприкосновенности прямиком из солнечной Испании. Как говорится, пьяный человек — счастливый человек.

Яна Мадатова

Minval.az