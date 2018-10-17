Оползневый процесс в Баку сегодня находится под пристальным вниманием госчиновников и широких общественных масс, наблюдающих за сообщениями в СМИ. А сообщения эти сегодня не радуют: так, несколько часов назад появилась новость о том, что новый оползень активизировался на Биби-Эйбатской дороге (вблизи мечети «Биби-Эйбат»). В социальных сетях появились фото обвалившихся облицовочных плит стены, сдерживающей грунт. И пока госчиновники в лице Эльдара Азизова и вице-премьера Гаджибалы Абуталыбова решают, кого наказать за сложившуюся опасную ситуацию, жители столицы опасаются того, что география оползневого процесса в связи с зарядившими дождями будет расширяться.

Сотрудник «Минвала» связался с директором института экологического прогнозирования Тельманом Зейналовым, давшим свою оценку сложившейся ситуации:

— Я живу в Баку 76 лет, и скажу откровенно: в советский период в этих местах оползней не было вообще. Но после приобретения суверенитета, особенно после 2000-го года, начались сильные оползни. Причина: во-первых, территория была загромождена хаотичными застройками, при этом никто не удосужился провести канализацию. Все сточные воды пропитывали почву, точнее, слой тяжелой скользящей глины, которая покрывали известняковую породу. И все эти массы постепенно сползали вниз. Сейчас аналогичная ситуация обстоит с кладбищем, которое было заложено еще в 20-е годы прошлого столетия, но ни разу не было оползней на его территории, несмотря на то, что в Азербайджане всегда были и ливни, и даже снега выпадали, и родственники усопших использовали на кладбище воду. Но ничего не ехало и ничего не падало. Знаете, я сейчас напрямую могу связать активизацию оползня с одним ответом: раз запустили до такого состояния, значит, эта территория кому-то очень нужна. А, тем не менее, телебашня находится в той же опасной зоне. Но почему она не ползет? Вы ни разу этот вопрос себе не задавали — почему? И «Флейм тауэр» не ползет.

— Кстати, в Баку пригласили японских специалистов для решения оползневой проблемы. Почему из Японии? Разве в Азербайджане нет хороших специалистов в этой области? До такой степени все плохо?

— У нас очень много хороших специалистов. Почему японцы? А вы сами не догадываетесь – для чего? Деньги хапать! Покойный ныне Гасан Алиев (директор института географии при НАНА, брат экс-президента Гейдара Алиева – прим.автора) был географом, прекрасным специалистом. И он прекрасно знал, что такое оползни. И потому в этих регионах он не разрешал строительство особняков, домов, вилл и коттеджей, туристических центров. А занимался посадкой саженцев, чтобы закреплять территорию. Еще экс-президент Гейдар Алиев говорил, что ни в коем случае нельзя застраивать береговую территорию, потому что Каспий постоянно подступает и отступает. И что? Огородили бестолочи в результате всю территорию моря, понастроили заборов – вот вам одна из причин. Скажу больше: 15 лет назад, когда на территории Биби- Эйбатского кладбища уже начали активизироваться оползневые процессы, Г. Абуталыбов привез эвкалиптовые саженцы, чтобы они корневой системой укрепили скользящую почву. Их корни в поисках воды уходят на глубину 30-40 метров, кроме того, эвкалипты считаются очистителями воздуха и убивают комаров. Но через пару лет деревья просто сгорели, потому что некому было за ними грамотно ухаживать. Отмечу, что саженцы эти были из Австралии и из госбюджета на покупку этих эвкалиптов были выделены огромные деньги. Вы думаете, на самом деле была забота об укреплении склона? Если бы это было так, то за деревьями бы ухаживали грамотно, тем более, что в Азербайджане есть высококлассные специалисты-дендрологи, ботаники, биологи! Просто нужно было отмыть деньги на большом госзаказе.

Вот и сейчас, видимо, на личные нужды деньги закончились, а значит, следует потрясти казну: напишут 20% на оплату специалистов из Японии, 80% напишут себе, если не все 100 процентов…

— Сейчас сезон дождей вступил в свою активную фазу. Скажите, насколько дождь может усилить и без того активный оползневый процесс?

— Я уже объяснил, что главный виновник оползня — человеческая халатность, жадность и глупость, отсутствие канализационной системы. Да, конечно же, дожди повлияют на оползни, и повлияют сильно. И я не сильно удивлюсь, если будут не только оползни сходить, но и дороги проседать.

Яна Мадатова

Minval.az