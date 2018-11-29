Ситуация на Азовском море вошла в стадию «относительной нормализации». По кораблям уже не стреляют, по Керченскому мосту открыто движение транспорта. Вроде бы открыт для судоходства и Керченский пролив. Но объявлять «отбой тревоги» слишком рано. Никуда не исчезли главные причины напряженности — агрессивное поведение России вообще и оккупация Крыма в частности. И тем более очевидно, что ответственность за нынешнее обострение ситуации несет Россия — и в «долгосрочном», и в «краткосрочном» прочтении. Немногие оставшиеся в России независимые СМИ уже напоминают: украинские военные катера шли из украинского порта Одесса в украинский же Бердянск через Керченский пролив. Согласно договору от 2003 года между Россией и Украиной, который сама же Россия считает действующим, здесь действует режим свободы судоходства. Еще в сентябре украинские военные катера проследовали из Черного моря в Азовское. Даже если РФ (в нарушение договора) появилось желание «не пущать» украинские бронекатера в Азовское море, сделать это можно было без огня на поражение по бронекатерам, которые никакой угрозы ни российскому флоту, ни Керченскому мосту не представляли. Даже после обстрела потерявшие ход катера можно было просто бросить. Но действовать решили по максимально травматичному для Киева сценарию. Корабли отбуксировали в Керчь. 23 (по другим данным, 24) украинских моряка — в российском плену. Трое из них (по другим данным, шестеро) ранены. При этом Москва даже не признает их военнопленными и объявила уголовными преступниками. Разбирательство передано в «суд» оккупированного Симферополя. А это уже означает, что в этом «суде» не появятся ни дипломаты, ни даже сотрудники украинского консульства — никто, кроме российских прокуроров, судей и адвокатов «по назначению». Что уже однозначно позволяет провести параллель с «кельбаджарскими заложниками», над которыми в оккупированном Карабахе тоже устроили судебный фарс. Украина требует вернуть моряков и корабли, Россия делает вид, что вообще не слышит этих призывов. И еще демонстрирует в своем эфире, что на кораблях, дескать, обнаружилось оружие, да еще там присутствовали офицеры СБУ.

Только вот речь, идет не о рыболовецких шхунах, где под сетями с рыбой спрятали гранатометы и автоматы, а о военных судах, на которых оружие должно находиться по штату. Офицеры СБУ на военных судах, которые еще к тому же идут через такое опасное место, как Керченский пролив — тоже не невесть какая невидаль. И вряд ли на российских кораблях, тем более действующих вблизи чужих и не очень дружественных берегов, нет «особистов». Так что повод надувать щеки и выступать с обличительными речами не просматривается.

А вот повод озвучить выводы, в том числе весьма неприятные, есть. Инцидент в Азовском море в очередной раз продемонстрировал, как легко «срывается в штопор» ситуация в регионах «тлеющих конфликтов», если одна из сторон решает, что законы и границы существуют для кого угодно, но не для нее. И вот это уже повод задуматься для Азербайджана, находящегося в состоянии войны с российским «форпостом» — Арменией.

Изрядную пищу для размышлений дает и международная реакция. Понятно, что в РФ сделали ставку не только на свое военное превосходство, но и на уверенность, что на международную реакцию можно не обращать внимания — Запад, скорее всего ограничится призывами «проявлять сдержанность». Сегодня выдержанные именно в таком духе заявления западных политиков с удовольствием цитируют российские СМИ, сопровождая глубокомысленными рассуждениями в стиле «Украина явно ожидала большего», «Запад «сдает» Украину» и т.д.

Только вот на самом деле все куда сложнее. В ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море, заявила еще накануне пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе. Президенту Укарины Петру Порошенко позвонил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе разговора глава Альянса выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

После не очень понятного «твита» Дональда Трампа последовало заявление представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт: в США, по ее словам, считают нападение России на украинские корабли в Керченском проливе «опасным продолжением агрессии РФ против Украины» и призывают Европу ужесточить антироссийские санкции, в том числе пересмотреть позицию по «Северному потоку-2».

Над акваторией Черного моря замечен уже второй американский самолет-разведчик, а это откровенный политический жест. Как и появление в Средиземном море новой американской ударной группировки ВМС. Наконец, обидным проигрышем для России закончилось и заседание СБ ООН, где не прошла (что было вполне предсказуемо) предложенная ею резолюция.

Считать ли эту реакцию Запада адекватной происшедшему или нет — спор из числа тех, когда вспоминают избитую философскую метафору «стакан наполовину пуст или наполовину полон». С одной стороны, у Москвы уж точно нет повода праздновать дипломатическую победу. С другой, реакция последовала явно не самая жесткая из возможных, и это дает изрядную информацию к размышлению и для Азербайджана, на дипломатию или на собственную армию следует рассчитывать в Карабахе, в том числе и в случае вооруженных провокаций с армянской стороны.

И это еще не все.

Азовское море, мелководное и «запертое» сушей, чаще всего оставалось «за границей поля зрения» большинства экспертов. И напрасно. Дело даже не в «азовских походах» Петра I. Первый «азовский похож имени себя» Владимир Путин предпринял еще в 2003 году, когда Москва попыталась взять под свой полный контроль Керченский пролив и спровоцировала кризис вокруг косы Тузла. Напомним: при помощи земляных работ Россия пыталась так изменить фарватер, чтобы он полностью попадал в ее территориальные воды. Тогда сама мысль, что Россия и Украина будут стрелять на поражение, казалась чудовищной и нелепой.

Теперь война — уже реальность, а ставки еще выше. Украина начала строительство в Бердянске своей военной базы и перебрасывает в Азов катера, построенные на верфях в Николаеве. украинской стороне ничего не стоит пригласить в гости в Бердянск своих партнеров по НАТО, где есть корабли, способные действовать на азовском мелководье. А такой сценарий не на шутку пугает Россию, которая, судя по всему, готова реализовать на берегах Азовского моря полноценный «военный сценарий» с захватом городов, прежде всего тех же Бердянска и Мариуполя. Во всяком случае, в Киеве необходимость введения военного положения обосновали не только напряженностью в Азовском море, но и концентрацией российских войск вблизи Мариуполя. Многие эксперты всерьез заговорили и об опасности попыток пробить «сухопутный коридор» в Крым, о чем хватало разговоров еще в 2015 году. Как отмечает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, «вроде бы с запуском Крымского моста этот «коридор» стал неактуальным, но теперь стало непонятно, то ли морская база в Бердянске (украинская — Minval.az) так сильно напугала Москву, то ли с Крымским мостом возникли серьезные проблемы, которые пока держат в тайне, то ли и то и другое сразу». Добавим от себя: о проблемах Керченского моста СМИ Украины сообщают регулярно.

Но самое главное, возможный «горячий сценарий» на Азове самым непосредственным образом увязан со стратегическими планами Москвы на юго-западном направлении, которое включает и Азербайджан, и Турцию, и Грузию.

Напомним: Москва уже объявила, что в случае вступления Грузии и Украины в НАТО она-де создаст в окрестностях Сочи оборонительный рубеж. И как теперь отмечают российские военные эксперты, в частности, Павел Фельгенгауэр, «Кавказ, Крым, Черное море, Босфор, базы в Сирии и группировка в Средиземном море сейчас увязаны в одно важнейшее юго-западное стратегическое направление, которое должно прежде всего обеспечить надежную оборону Сочи на дальних подступах — второго, а нередко основного центра управления страной и вооруженными силами». А вот украинская база, к ужасу московских стратегов, вбивает клин в создаваемый ею никакой не «оборонительный рубеж», а «наступательный плацдарм» для реализации планов «прорыва к Босфору», «водружения креста на собор Святой Софии» и т.д.. И вряд ли стоит напоминать, что в те же агрессивные сценарии РФ включен и ее любимый «форпост» в лице Армении. Так что драматичные события на Азовском море имеют к Азербайджану куда более непосредственное отношение, чем это кажется на первый взгляд.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az