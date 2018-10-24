В свете оживления политической ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, наметившейся после высказывания посла США Ричарда Миллза о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана путем возвращения оккупированных Арменией территорий, возникает насущная необходимость обратиться к самой истории географического пространства, ставшего ареной противостояния между Азербайджаном и Арменией на исходе 20 века.

Карабах был одним из первых очагов эволюции и расселения древних людей в Старом Свете, о чем красноречиво свидетельствует всемирно известная Азыхская пещера, открытие и исследование которой связано с именем азербайджанского археолога Мамедали Гусейнова.

Еще в 3-1 тысячелетиях до н.э. эти земли были населены древнейшими жителями региона, что признают и сами армянские археологи, ныне ведущие там раскопки незаконным образом. Памятники, оставленные древнейшими обитателями, относятся к кура-аракской культуре (3-2 тыс. лет до н.э.),

Дело в том, что керамика, погребальный обряд и антропологический тип населения той эпохи практически полностью идентичны памятникам того же времени на других территориях Азербайджана и современной Армении, созданной на исконных азербайджанских территориях. Данный факт полностью исключает вероятность проникновения извне людей иного антропологического типа.

Важно подчеркнуть, что все костные останки относятся к кавказскому типу и не наблюдается никаких вкраплений понтийского типа, более известного как арменоидный. А вот современное население Азербайджана принадлежит именно к кавказскому антропологическому типу.

В настоящее время в «НКР» под видом раскопок целенаправленно разрушаются курганы, относящиеся к ходжалы-кедабекской культуре (конец 2 – середина 1 тысячелетия до н.э). Благо, часть этих курганов была исследована в начале 20 века сотрудниками Азербайджанского комитета старины и истории (АЗКОМСТАРСИСА) и академиком И. Мещаниновым. По результатам исследований стало ясно, что погребенные в указанных курганах не несут никаких антропологических и иных признаков малоазиатских и палеобалканских культур. Напомним, что этногенез армянского народа протекал именно в пределах Балканского полуострова, позднее – междуречья Тигра и Евфрата в Малой Азии.

С античного периода вплоть до арабских завоеваний территория современного Карабаха входила в состав Кавказской Албании. При абсолютной очевидности этого факта армянская сторона упрямо продолжает именовать армянским селение Вараракн, на территории которого был построен Ханкенди. Между тем НАРОДНОСТЬ, НАСЕЛЯВШАЯ КАРАБАХ еще до основания Вараракна – ЦАВДЕИ – ВХОДИЛИ В АЛБАНСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТНОГЕНЕЗЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ.

Согласно исследованиям, расшифрованный язык Синайских палимпсестов, оказавшийся албанским, имеет теснейшее родство с языками восточнокавказской группы, носители которых в разные отрезки времени взаимодействовали с предками доминирующего этноса современного Азербайджана. Их потомки и в настоящее время проживают в Азербайджане.

Примитивизм аргументации армянских околонаучных кругов касательно Вараракна проявляется в следующем: они объявляют данную местность армянской на основании лишь того, что община этого села платила подати армянскому духовенству. Разве можно игнорировать этническое происхождение населения Вараракна? И входит ли в рамки научной этики умышленное замалчивание того, что в тот период по велению арабского халифа Албанская апостольская церковь была полностью подчинена армянской? Вот почему подати шли в казну не албанского, а армянского духовенства. Более того, данный регион относился к территории расселения племенных групп Кавказской Албании. Следовательно, абсурдно полагать, что за короткий период после падения албанской государственности в 15-16 вв. пришлое армянское население вытеснило коренное албанское.

Обратите внимание! Палеографические и лингвистические памятники более поздних эпох свидетельствуют о том, что на момент завоевания Россией азербайджанских ханств в Карабахе существовали реликты албанского языка. Доказывает это переписанный в тот же период албанский алфавит, обнаруженный в конце 1930-х годов А. Шанидзе в одной из рукописей Матенадарана. Алфавит был переписан армянским священнослужителем, и это говорит о том, что для литургии ему приходилось транслитерировать албанские тексты или переводить с плохо известного ему языка.

Лишь после подписания Туркманчайского договора процентное соотношение между потомками албанского этноса и переселенными армянами резко изменилось в пользу последних. Царская администрация после ликвидации ханской власти приступила к созданию собственной военной инфраструктуры и колонизации присоединенной к империи территории.

Документально заверенная история современного карабахского полиса начинается с середины 18 века. В 1747 году, после смерти Надир шаха и последовавшего вслед за этим образования азербайджанских ханств, Панах-хан основал Карабахское ханство. Позже сменивший его у власти Ибрагим Халил-хан в 1760-х годах избрал Ханкенди для собственной зимней резиденции.

После ликвидации Карабахского ханства в 1822г. на его месте был образован Шушинский уезд Елисаветпольской губернии. С 1847 года в официальных документах Российской империи бывшая ханская резиденция начала называться Ханкенди.

По предложению генерала Ермолова, на присоединенных к России землях начали формироваться поселения для солдат, не пожелавших после окончания службы возвращаться на родину. Одним из таких поселений стал Ханкенди, который после 1898 года был превращён в русский гарнизон. Селение представляло собой казачий посёлок, который являлся стоянкой Сунженского полка.

По данным «Кавказского календаря» на 1910 год, в селении Ханкенди Шушинского уезда в 1908 году проживало 362 человека, а в 1912 году 1076 человек, преимущественно русских. Но в связи с Гражданской войной, а также армяно-азербайджанской войной 1918-1920 гг., и тяжелейшим экономическим положением русское население покинуло Ханкенди.

А теперь о самом главном! Оглядываясь на 95 лет назад, мы видим, что с установлением Советской власти скоропалительно переметнувшиеся к большевикам вчерашние дашнаки под покровительством I секретаря ЦК Компартии Азербайджана в 1920 г. А.Микояна и при содействии занимавшего этот пост в 1921-1925 гг. проармянски настроенного С.Кирова добились того, что в 1923 году Указом ЦИК Азербайджанской ССР селение Ханкенди было переименовано в Степанакерт в честь организатора геноцида азербайджанцев в 1918 году Степана Шаумяна.

Заметим, что этому предшествовало создание автономной «Армянской части Нагорного Карабаха с центром в Шуше». После многочисленных протестов мусульманского населения центр армянской автономии был перенесен из Шуши в Ханкенди. Однако вскоре вслед за этим последовало переименование в Степанакерт, который в 1940 году постановлением Совмина АзССР получил статус города.

Таким образом получила толчок злонамеренная тенденция к дальнейшей деформации этнической картины Нагорного Карабаха. «Степанакерт» стал первым шагом к кровопролитному сепаратизму. Это стало очевидным спустя 65 лет – в 1988-ом.

Шелале Гасанова,

Заслуженный Журналист Азербайджана

Minval.az