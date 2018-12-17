Эпатаж в общественно-политической сфере имеет довольно широкое хождение. Однако не всегда и не во всем он уместен. Как инструмент, выстреливает в цель, если пользователь соизмеряет важные нюансы обстановки и, самое главное, понимает бессмысленность соблюдения общепринятых сусальных норм.

Нередко громкие действия и вправду становятся единственно верным способом, чтобы достучаться до адресата.

Белорусского лидера Александра Лукашенко многие называют ярым сторонником эпатажа, хотя это не соответствует истине. Но даже если это так, то не портит и не принижает его достоинства. Его секрет в том, что он привык говорить правду. Да, иной раз это делается в чрезмерно экспрессивной манере, к которой так называемые последователи тонкой европейской стилистики не привыкли, но суть выступлений от этого не меняется.

В силу этой особенности Лукашенко выгодно отличается от подавляющего большинства персон из цеха лидеров.

На фоне очередного обострения отношений между Минском и Москвой белорусский лидер нарочито идет на снятие табу со всех закрытых тем и закулисных договоренностей, что велись между сторонами по принципиальным вопросам. Убирается завеса тайны с пунктов перезревшей повестки, затрагивающей интересы не только собственного, но и других народов. В основном, тех, судьба которых для него не безразлична. Но об этом чуть позже.

Открытое и гласное наступление на проблемы — это еще и вызов прочно укоренившейся тенденции двурушничества и одеревеневшего лицемерия, от которых не устают творцы большой политики. Они довели до изнеможения испытывающих большие лишения и тяготы людей. Но негоже на все это безучастно смотреть.

У Минска особый счет с Москвой ввиду участившихся имперских замашек последней, которые прибавляют тумана и проблематичности отношениям. Не идя на сделку с совестью, Лукашенко раскрывает особенности действующего положения, прежде всего, перед соотечественниками, чтобы ни у кого не осталось недоумения и сомнений относительно реального положения.

Он дает всем знать, что устал от постоянно повторяющихся наскоков братской страны, и в случае необходимости готов пойти на самые крайние шаги ради отстаивания позиции.

Проведший закрытое совещание по защите национального суверенитета лидер настойчиво напомнил Кремлю, что нахождение Беларуси в союзном в РФ государстве равнозначно абсолютному равноправию формирующих его субъектов. Не имеет смысла боле сильному предаваться соблазну, гребя все под себя.

По факту краеугольные аргументы и выводы белорусского президента быстро стали достоянием гласности, проставив все точки над «i». Они же засвидетельствовали, на кого был рассчитан откровенный разговор.

Но обойма проникающих боезарядов у Лукашенко накопилась дай Бог, и на волне обезоруживающей гласности он, встречаясь с представителями российских медиа, обнародовал детали другой не менее важной темы. Подробности разговора с армянским визави Николом Пашиняном показывают, что предрасположенность к правилам игры в жмурки в верхнем этаже рушит скрепы межгосударственных отношений, не принося ничего полезного в систему безопасности, и с этим невозможно мириться.

Выбор манеры и лексики в разговоре с Пашиняном свидетельствует о том, что Александр Лукашенко никого не повторяет в политесе, и его стилистике надо отдать должное.

Отобранные из хлесткого набора аргументы и выражения как нельзя точно подошли к контексту беседы. Иначе как перешибить обух классической настырности?!

Приученные к закулисным заискиваниям и лизоблюдству армянские чины ради очернения образа Азербайджана, не унимаются, и есть один способ, чтобы вернуть их в чувство — называть вещи своими именами, даже если это режет слух.

Вопрос приобретения Азербайджаном оружия у дружественных стран продолжает оставаться костью в армянском горле, вот почему Лукашенко пришлось осадить Пашиняна. Но на этом фрагменте контекст не исчерпан.

Белорусский глава в последние дни пролил свет и на другие важные мотивы региональной повестки, поведав о состоянии и подноготной карабахской проблемы, которая держит под большим напряжением ключевой регион Евразии. Для будущего континента, для постсоветского пространства важно справедливое разрешение кризиса, потому Лукашенко, проникаясь болью и тревогой азербайджанского народа, именуемого им не иначе, как братским, актуализирует полную поддержку пострадавшему Азербайджану.

От четкого и принципиального подхода перепало уместных нареканий Минской группе ОБСЕ, которую Лукашенко громогласно винит в бездеятельности. Она сродни преступному саботажу. Не зря он озвучил свои претензии к экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, дав понять, что реальная основа для подвижек имеется, и для придания динамики процессу должны позаботиться страны Минской тройки. Но их лидеры, увы, безынициативны. Выводы напрашиваются сами.

Наконец, полной неожиданностью не только для простых смертных, но и лидеров политической элиты стало признание Лукашенко о том, как в трудный час ведут себя друзья и испытанные партнеры. Речь о волевом жесте на обращение Лукашенко азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который, не задумываясь, оказал поддержку народу братской страны.

Может возникнуть вопрос – что заставляет Александра Лукашенко в столь непростое геополитическое время наступать, да еще с явным подстрочником недовольства в адрес зарвавшихся?

То, что это не крик души, сомнений быть не может. Белорусский глава не из робкого десятка, знает цену человеческой добродетели, оставаясь при этом верным непоколебимой воли. Неужели желает опрокинуть общепринятые нормы обтекаемости ради имиджевых приобретений?

Нет. Он обладает устойчивой репутацией политического тяжеловеса, и призывает коллег к ответственным решениям, ибо акции политиков продолжают обесцениваться. Чтобы остановить откат, пора переходить от политики слов к стратегии действий. Тем более, условия для нее созрели…

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az