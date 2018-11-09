Москва вновь попыталась разыграть ее на азербайджанском направлении. И не только

В Астане завершил работу саммит ОДКБ. Председательство в организации перешло от Казахстана к Кыргызстану. «В ходе первой части сессии мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности. По всем вопросам повестки дня достигнуто взаимопонимание», — сообщил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кроме того, решили участники встречи и некоторые организационные вопросы: в частности, вице-премьер России Юрий Борисов назначен председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Уже объявлено, что лидеры ОДКБ намерены совместно развивать оборонно-промышленные комплексы государств, входящих в организацию, а также будут увеличивать взаимные поставки вооружения. Об этом говорится в декларации саммита, размещенной на сайте Кремля.

Но есть и куда более интригующие итоги встречи в Астане, которые по вполне понятным причинам не были обозначены в официальных документах. Речь идет об очередной попытке Москвы, если так можно выразиться, разыграть на азербайджанском направлении «приманку ОДКБ»

«Наблюдательная интрига»

В числе прочего, на встрече в Астане произошло правовое оформление статусы наблюдателя и партнера ОДКБ. «По всем вопросам, включенным в повестку дня, достигнуты между нами взаимопонимания. Среди принятых решении хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при организации», – сообщил на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном формате в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, расценив этот шаг как свидетельство открытости ОДКБ, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государственными и международными организациями. После чего озвучил призыв: «Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную базу о процедурах получения статуса партнера и наблюдателя».

Кому именно был адресован этот призыв, Нурсултан Абишевич не конкретизировал. А в предположениях и версиях недостатка нет. Тем более что в последние месяцы в фокусе внимания экспертного сообщества Южного Кавказа, да и не только Южного Кавказа, находились разного рода «вбросы», «утечки» и версии, согласно которым, Азербайджану предлагалось вступление в российские интеграционные проекты (ЕАЭС или ОДКБ) в обмен на содействие Москвы в освобождении нескольких районов, окружающих бывшую НКАО. Потом, правда, оптимизм слегка понизился: вот как только в ОДКБ произойдет оформление статуса наблюдателя, так Азербайджан обязательно этой возможностью воспользуется. Более того, газета «Коммерсантъ» поведала, что, оказывается, в структурах ОДКБ рассматривался вопрос о приглашении на саммит в Астане в качестве гостя Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Инициативу, если верить «источникам», высказал Нурсултан Назарбаев, его поддержали и другие лидеры, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко, но против выступила Армения. «Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации»,— пояснил “Ъ” неназванной высокопоставленный собеседник в делегации неназванной страны-члена организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.

И что же — Армении действительно удалось «сломать» столь многообещающую политическую комбинацию?

«Добро пожаловать», «Посторонним вход воспрещен» или…

Судя по многим признакам, Азербайджан сегодня действительно настойчиво зазывают в ОДКБ и ЕАЭС. Понятно, что для Кремля было бы весьма соблазнительно втянуть Азербайджан с его геополитическим положением, нефтью, газом, экономическим потенциалом, в российские интеграционные проекты. Но будем откровенны: если бы существовала реальная перспектива такой интеграции, то, с учетом реальной степени зависимости Армении от России, в Ереване, во-первых, вряд ли рискнули бы что-то пискнуть про «право вето», а Москва тем более без больших усилий убедила бы свой «форпост» молчать и «не высовываться».

Другое дело — реакция самого Азербайджана. Да, наша страна весьма успешно и плодотворно сотрудничает со многими странами — членами ОДКБ, в том числе с Беларусью, Казахстаном, Россией. Но при этом в Азербайджане относятся к собственной независимости с должным уважением и не намерены жертвовать своим суверенитетом, даже «чуть-чуть», ради вступления в интеграционные проекты, особенно вместе с Арменией, которая продолжает оккупацию азербайджанских земель. Особенно если в качестве главного «плюса» предлагаются неясные перспективы, не предполагающие окончательного решения конфликта из-за Нагорного Карабаха и еще обрисованные не в официальных предложениях, а в никем не подтвержденных «утечках», а в поведении Москвы, заявлениях российских дипломатов и т.д. на смену приоритетов не указывает ничего. Неудивительно, что идея вступления Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС затрагивалась на уровне депутатов парламента, политологов и экспертов, но не более того. Не нашла она своего отражения и в ходе неоднократных российско-азербайджанских саммитов (притом что возможности «дипломатического языка» дают сколько угодно возможностей обозначить «готовность к расширению сотрудничества», «интерес к интеграционным проектам» и даже «переход экономического и военно-военно-политического сотрудничества на более высокий уровень»). Информацию к размышлению дают и «неприятности», которые обрушились на РФ на международной арене за последние годы, и весьма многообещающие для нашей страны результаты визита в регион помощника госсекретаря США Джона Болтона, после которых, кстати говоря, фигуры на российско-азербайджанском треке задвигались с мультипликационной скоростью и начали то «реанимировать» план Лаврова-Дугина-Проханова, то намекать, что такие-сякие «дяди в пробковых шлемах» договариваются о чем-то с Арменией…Только вот, несмотря на все их усилия, очевидно: сложившаяся ситуация не располагает к тому, чтобы очертя голову бросаться в российский «интеграционный омут».

Да и вряд ли статус наблюдателя в ОДКБ создается «под Азербайджан». Напомним: в то время, пока статуса наблюдателя в самой ОДКБ еще не было не предусмотрено, в парламентской ассамблее ОДКБ он уже существовал. Здесь этим статусом уже обладают Афганистан и Сербия, не так давно спикер Госдумы РФ Володин предложил воспользоваться подобным статусом и депутатам парламента Узбекистана, который уже успел вступить в ОДКБ, затем в 199 году выйти, в 2006 году опять вступить и в 2012 году снова выйти…Однако Азербайджан тут никоим образом не упоминается. Тоже, знаете ли, информация к размышлению. И хотя для ереванских наблюдателей соблазнительно было бы вспомнить, сколько раз представители Армении, включая и ее министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, и премьер-министра Никола Пашиняна, обещали наложить вето на вступление Азербайджана в ОДКБ, на самом деле ситуация с армянским вето в ОДКБ более всего напоминает старый и не очень политкорректный анекдот еще советского периода: ходит некий персонаж по Лубянке, где в советские годы располагались главные офисы КГБ, читает на дверях надписи «Посторонним вход воспрещен» и комментирует: «Вот пижоны! Можно подумать, что если бы написали «Добро пожаловать!», так народ бы валом повалил!» Увы и ах, как бы ни хотелось и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну вернуться из Астаны с ценными дипломатическими трофеями, вряд ли для этого есть основания.

«Подвешенный генсек»

Тем более не удалось Николу Воваевичу привезти из Астаны «главный дипломатический приз». Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, напомним, подал в отставку после того, как на родине его обвинили в причастности к трагическим событиям 1 марта 2008 года. Отработал от на своем посту лишь полтора года из положенных трех, и теперь в Армении намерены сохранить этот пост за собой. Неназванный ереванский источник поведал ТАСС: «Есть решение предложить кандидатуру бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна на пост генсека ОДКБ. До 2020 года Армения имеет право сохранить должность генсека ОДКБ». Тем не менее многие эксперты склонялись к тому, что пост генсека в порядке ротации перейдет к Беларуси. Где тоже есть свой кандидат — Станислав Зась, глава Совбеза Беларуси. Он накануне саммита тоже проводил встречи с коллегами, что многие расценили как грядущий признак нового назначения. Была, наконец, идея, что до истечения «армянского» срока обязанности генсека будет возглавлять его заместитель Семериков. Как ожидалось, на саммите ОДКБ вопрос с генсеком должен был быть решен, но, как сообщил журналистам Нурсултан Назарбаев, окончательное решение будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге, до этого времени исполнять обязанности генсека будет его заместитель Владимир Семериков. По словам президента Казахстана, «у нас коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров, представитель Армении у нас был генсеком, был отозван. Я не буду называть причины, это дело армянской стороны. У нас по уставу, алфавиту идет после Армении Беларусь. Конечно, Армения хочет продления, все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти, поэтому нужен нормальный действующий генеральный секретарь следующей белорусской стороны». Но окончательное решение будет принято в Санкт-Петербурге.

И вот эта «подвешенная ситуация» с генсеком ОДКБ дает почву для самых неожиданных версий. Понятно, что оставить пост генсека за Арменией, точнее, за нынешней «командой», которая и создала нынешнюю коллизию — не самая привлекательная идея, но почему в этом случае вопрос с новым генсеком не решили сразу?

Есть, конечно, весьма приятная ереванским ушам версия: дескать, такому варианту воспротивился Никол Воваевич. Только вот, напомним еще раз, Армения — не та страна, чтобы выступать на пространстве ОДКБ против всех тяжеловесов сразу и еще после впечатляющего «косяка» с Хачатуровым. Другое дело, если вокруг вопроса с назначением нового генсека начинает новую политическую игру Москва. Намеченные на тот же декабрь досрочные парламентские выборы — предположение, имеющее право на существование. Тем более что «месседж», адресованный армянским избирателям, прочитывается без труда: голосуйте не за «революционеров», которые теряют позиции Армении в важнейшей для нее военно-политической структуре вообще и пост генсека ОДКБ в частности, а за тех, кто эти позиции сумеет упрочить. Правда, выборы назначены на 9 декабря, а саммит — на 6, но, во-первых, сроки саммита еще могут быть сдвинуты. А во-вторых, не исключено, что политическую ситуацию в Армении Россия «отрихтует» еще до выборов, после чего преподнесет пост генсека ОДКБ на блюдечке новым и уже лояльным себе победителям. Это, конечно, гадание на кофейной гуще, но то, что пост ОДКБ вакантным, и новый генсек — представитель Беларуси — так и не был назначен, уже факт.

И вот этот факт тоже имеет свою политическую цену — уже с учетом отношений Москвы и Минска.

«Противоракетная тревога»

Казалось бы, здесь нет и не может быть проблем. Беларусь — член ЕАЭС и ОДКБ, страна, которая выстраивает с Россией весьма тесные отношения, единственный союзник РФ на западном направлении, ее военнослужащие принимали участие в нашумевших учениях «Запад -2017».

Однако как раз накануне саммита ОДКБ в Минске СМИ цитировали заявление президента Беларуси Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков — по словам главы государства, он не видит необходимости в создании российской военной базы на территории страны. Минск, по его словам, в состоянии собственными силами обеспечить свою безопасность. «Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены, – цитирует Лукашенко «Настоящее время». – На сегодняшний день я не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций». И хотя Лукашенко подчеркнул, что если НАТО будет продолжать «запугивать», размещая базы в Польше, или еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное, нельзя не заметить: отношения Москвы и Минска вовсе не так безоблачны, как кажется. Да и известный факт, что в не таком уж далеком прошлом Россия отказалась продать ОТРК «Искандер» Беларуси, но зато подарила их Армении, что, собственно, и подтолкнуло Минск к разработке комплекса «Полонез», тоже говорит о многом. Пока еще ничего не указывает на возможный «разрыв» Минска с Москвой, но России сегодня вряд ли стоит демонстративно попирать интересы Беларуси ради все той же Армении. Особенно на фоне еще одной новости: как сообщил журналистам исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков, представителям государств ОДКБ не удалось согласовать план работы по созданию Единой объединённой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь, конечно, может быть множество технических, логистических и тому подобных проблем, однако на нынешнем фоне этот «несогласованный вопрос» превращается в тревожный «маячок»: судя по всему, Москве уже приходится серьезно думать над сохранением единства ОДКБ. И уж точно не стоит быть слишком уж уверенной в том, что «приманка по имени ОДКБ» может сработать и на азербайджанском, и на белорусском, и на афганском, и на узбекском направлении. Особенно если слишком уж увлечься играми на армянском поле и без колебаний жертвовать ради этих игр интересами своих реальных и потенциальных союзников.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az