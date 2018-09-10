В СМИ появилась новость о том, что в воскресение в центре Баку представители ЛГБТ решили продемонстрировать свой «радужный» флаг. Участники этой акции не замедлили «засветиться» в социальной сети Фейсбук. При этом в статусе под фотографией было отмечено, что никакой агрессивной реакции со стороны граждан не было, хотя не обошлось без эмоций: кто-то что-от бормотал, были те, кто улыбался, не обошлось и без удивления. Был отмечен так же и тот факт, что сотрудники правоохранительных органов не препятствовали акции развертывания флага.

Несколько лет назад в издании «Минвал.аз» впервые была опубликовано интервью с руководителем неправительственной организации «Мир для ЛГБТ» Гюлярой Азимзаде, которая рассказала о существенных трудностях гомосексуалистов, проживающих в Азербайджане и об их неспособности гармонично интегрироваться в общество.

С момента интервью прошло 5 лет, и, судя по всему, представителям ЛГБТ все-таки удалось успешно интегрироваться в общество. Эта интеграция видна невооруженным глазом, особенно если прогуляться вечером по центральным улицам Баку, когда среди черных покрывал арабских женщин вдруг появляется эпатажно одетый юноша с накрашенными глазами и экстравагантной прической – в обнимку с себе подобным. Если раньше гомосексуалисты предпочитали не «рисоваться» в толпе, то сегодня они конкретно, в открытую бросают вызов нашему гомофобскому обществу – дескать, мы есть. И вам придется жить с этим фактом. Ну, а что? За что боролись, как говориться. Азербайджан вроде бы интегрируется в Европу, растет поток туристов, ежедневно меняется не только архитектура, но и общественное сознание. Вот уже и флаг ЛГБТ «гордо реет» в центре Баку, и накрашенные мальчики парочками ходят. И хоть в законодательстве Азербайджана нет юридического признания однополых браков, но мы не сильно удивимся, если когда-нибудь оно появится. В принципе, с чего бы ему не появиться, если все то, что ранее нашим обществом встречалось, как говорится, «в штыки», сегодня открытым образом не только развивается, но и пропагандируется?

Согласно отчету общественной организации ILGA-Europe (Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, следящей за соблюдением прав этих меньшинств), Азербайджан занимает последнее 49-е место среди европейских стран в рейтинге защищенности сексуальных меньшинств.

По данным организации, в Азербайджане серьезно не хватает убежищ для пострадавших от насилия представителей ЛГБТ, а в обществе распространена негативная риторика в их адрес; в отношении этих людей совершаются преступления, они никак не защищены законом, и даже в семье рассчитывать на поддержку им чаще всего не приходится.

Тем не менее, если рассматривать данный вопрос в разрезе социальной проблемы, то тут можно высказаться двояко: с одной стороны, несколько лет назад с представителями гомосексуальных меньшинств действительно велась борьба из-за резкого роста криминала и проституции в их рядах. Так, в сентябре 2017-го года сотрудниками полиции Ясамальского, Насиминского, Наримановского, Бинагадинского и Сабаильского районов всего за пару дней было задержано более сотни геев, нарушавших общественный порядок. Данные рейды были проведены согласно жалобам жителей, уставших от постоянного шума и наблюдения гомосексуальных пар, предающихся любовным утехам по ночам в блоках и под окнами. После задержания поднялся страшный шум, в том числе, в европейских СМИ, куда начали строчно писать письма обиженные геи, в том числе и о взятках, и о пытках, которые якобы применялись сотрудниками полиции во время задержания. Тем не менее, полиция на эти обвинения отреагировала спокойно, в СМИ появился комментарий главы пресс-службы МВД Азербайджана полковника Эхсана Захидова, который опроверг обвинения о взятках и пытках и рассказал, что причиной рейдов стали жалобы граждан. По его словам, некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так. Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, — до них полиции нет никакого дела, — говорит Захидов. — Те же, чье поведение демонстративно, становятся причиной для раздражения окружающих, причиной для жалоб, с теми полиция борется».

По словам Захидова, причиной рейда стали подобные жалобы и «неуважение к окружающим» со стороны представителей ЛГБТ. Он также отверг заявления о пытках и заявил, что многие из задержанных представляли собой «угрозу для здоровья окружающих».

По его словам, некоторых представителей ЛГБТ-сообщества полиция отправляла в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где у пятерых был выявлен ВИЧ и сифилис, а еще у одного — только ВИЧ. (bbcnews).

Вообще, 2017-й год запомнился разгулом преступности. Достаточно вспомнить заголовки в СМИ типа «В Баку геи учинили разгром в чайхане», «В Баку геи устроили массовую драку с трансвеститами», достаточно вспомнить агрессивное «существо» непонятного пола под кодовой кличкой Шамплена, которое эпатировало бакинскую публику (и сотрудников полиции заодно) своими криминальными выходками.

Понятно, что толерантное отношение к представителям гомосексуальной среды в Азербайджане – это именно то, за чем пристально следят наши европейские недоброжелатели. Но это пристальное внимание отнюдь не значит, что геи и транссексуалы могут совершенно безнаказанно аморализировать общество и уж тем более – заниматься криминалом и разбоем.

Но это – одна сторона медали. В Баку существует множество представителей ЛГБТ, которые не замечены в правонарушениях, и не пропагандирующих свой образ жизни.

Сотрудник «Минвала» задал несколько вопросов представителю ЛГБТ, пожелавшему остаться неизвестным. В частности, вопросы касались образа жизни, трудностей интеграции в общество, манеры одеваться, мест знакомств и устройства на работу.

Согласно ответам собеседника, все зависит от того, как ты живешь и ведешь себя:

– Если быть очень манерным, вызывающе одеваться и вести себя вызывающе, конечно это создает огромные проблемы. В Баку огромное количество геев и лесбиянок. Вы даже можете часто их видеть, но вряд ли догадаетесь, какой они ориентации. Они повсюду: работают в кафе, ресторанах, магазинах, клубах, государственных органах, но чаще всего о них никто не и не подозревает.

Официального клуба у представителей ЛГБТ нет. Раньше было несколько мест, где неофициально собирались представители ЛГБТ, но так как полиция часто проверяла эти места, такие вечеринки перестали проводиться. Геи знакомятся так же, как и гетеросексуалы: это может быть улица, общая компания друзей, социальные сети и т.д. Во встречах нет ничего особенного, они проходят так же, как и гетеросексуальные свидания.

На вопрос сотрудника «Минвала», существуют ли проблемы дома – в связи с нетрадиционной ориентацией, собеседник ответил, что лично у него таких проблем нет, его родители в курсе, «но существует много семей, где каминг-аут мог бы стать огромной проблемой».

Что касается заработков «натурой», то собеседник отметил, что таких вообще не знает. Как и все, он тоже часто видит видеоролики транссексуалов, которые предлагают секс-услуги:

– Гомосексуалисты, которые живут обычной жизнью, плохо смотрят на такое, потому что из-за таких общество считает, что все представители секс-меньшинств живут распущенной, аморальной жизнью. Но надо понимать, что во многих случаях они это делают из-за нужды, так как не имеют нормальную работу.

P.S.: Как видите, представители секс-меньшинств действительно интегрировались, и им в современном Азербайджане жить уже довольно легко и комфортно. А потому мы не сильно удивимся, если однажды и однополые браки узаконят. Мы же толерантные. А значит, промолчим.

Яна Мадатова

Minval.az