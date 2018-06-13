Зашкаливающий индекс революционности, который вот уже долго бродит по Грузии, похоже, дает не радостные плоды. Не утихающая протестная волна то ли выносит мозг истеблишменту, то ли облеченные полномочиями персоны списывают свои причуды на внутреннюю нестабильность.

Что хотел сказать формальным присутствием на церемонии открытия TANAP в турецком Эскишехире официальный Тбилиси, пока никто не дает вразумительного ответа. Тихий демарш президента Маргвелашвили, премьера Квирикашвили, министров экономики и энергетики страны напоминает попытку срубить сук, на котором сидит «маленькая и гордая страна», выражаясь лексикой экс-президента Михаила Саакашвили. Кстати, он на такой безрассудный шаг никогда бы не пошел.

Но его последователи полны решимости продемонстрировать нерастраченную энергию абсурда там, где в этом нет никакой надобности. Событие в Эскишехире стало одним из значимых в становлении не только самого Южного газового коридора, но и в формирующейся глобальной межконтинентальной транспортно-коммуникационной схеме, обращенной в будущее. Отсюда повышенный интерес к меняющейся динамике развития огромного региона.

Будучи одним из ключевых звеньев в этапном действе, Грузия со времен Эдуарда Шеварднадзе методично получает дивиденды, будучи слабо защищенной перед лицом объемных экономических неурядиц. Промышленность с советских времен была слабой. Но сегодня ее топливно-энергетический комплекс буквально сидит на гарантированных транзитных процентах, и этим она обязана Азербайджану и Турции.

Увеличивающийся экспортный поток энергоносителей из азербайджанского сектора Каспия сулит только новые прибыли. Однако участившиеся одолжения наталкивают на мысль, что определенным силам Грузии уж очень хочется сидеть на нескольких стульях.

В марте 2015 года в Карсе на церемонии закладки фундамента ТАНАП у Георгия Маргвелашвили было очень даже радужное настроение. Что же изменилось с тех пор?

Отмеченные за последнее время интенсивные контакты между Тбилиси и Москвой ради нормализации отношений направлены не только на преодоление непониманий, но и возобновление сотрудничества в рамках соглашения о принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли. Документ вроде есть, но до имплементации его положений дело никак не дойдет. Поговаривают, что процесс российско-грузинской нормализации безнадежно буксует.

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Похоже на то, что Тбилиси с его оптимистичными ожиданиями не желает вызвать раздражение Москвы, чтобы добиться, наконец, разблокирования связей. Отмена виз для грузинских граждан в Россию в реанимации экономических контактов может стать революционным событием. Но причем здесь ТАНАП, который никак не выступает конкурентом «Турецкого потока»?! Как бы ни было, это один из стульев, который привлек внимание Тбилиси.

Другой имеет отношение к Армении. Она обещает Грузии «поток увесистых дивидендов» от эксплуатации наземных коммуникаций в северном направлении, если удастся договориться с сепаратистскими режимами Абхазии и Южной Осетии ради диверсификации торговых путей. Дорога на Верхний Ларс проблематична, и чтобы избавить от экономической асфиксии Ереван, Тбилиси обещает подмогу в обмен на транзитные преференции. Этим же наносит удар в спину Баку.

Заигрывая с Москвой и Ереваном, грузинские верхи рискуют упустить синицу из рук, не говоря о нереальности поймать мифического журавля. Они давно выступает застрельщиками нечестной игры, частенько нарушая не только принципы союзничества, но и демонстрируя откровенный снобизм. Не от того ли, что все им сходит с рук? Злоупотребляя положением, они в любой момент могут лишиться преференций, предоставляемых ближайшими партнерами.

В Тбилиси многие считают, будто Азербайджану и Турции деваться некуда, мол, транзитные энергетические коммуникации — это не легкие конструкции, которые можно было бы демонтировать, или же с легкостью перенаправить в иные русла. Так-то оно так. Однако социальная мобильность, которой на сегодня обзавелась Грузия, это производное от разумной профильной политики, которую удалось осуществить благодаря Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР). Мало сказать, что эта структура играет в жизни страны судьбоносную роль. Она надежда Грузии, и этим все сказано. Турецкий бизнес тоже приносит в жизнь грузинского общества очевидную живинку.

Бравирование неблагодарностью, которым увлеклись Георгий Маргвелашвили, Георгий Квирикашвили и иные руководители страны в отношении Азербайджана, Турции и других партнеров, грозит превратиться в палку о двух концах.

Не стоит провоцировать риски там, где нет предпосылок. Опрометчивая политика и отпочковывающиеся от нее необъяснимые вызовы могут разразиться такими неожиданностями, что мало не покажется. Тут бы по многу раз отмерить сук, прежде чем решиться на его отсечение.

Тофик Аббасов

Minval.az