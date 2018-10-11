Как вчера уже сообщал Минвал, Счетная палата Азербайджана выявила ряд недостатков в финансовой деятельности ЗАО «Бакинский метрополитен, и выявила несоответствия в процессе заключения и исполнения ряда договоров по эксплуатационным и инвестиционным расходам. В одном случае была произведена оплата по непризнанному кредитному долгу. В 4 случаях по контрактам, несмотря на перечисление средств в 2016 году на основе банковских гарантий, Бакметрополитен так и не осуществил импорт соответствующих товаров и не принял необходимых мер для закрытия дебиторской задолженности.

В декларации о налогах с прибыли по итогам 2016 года в составе расходов, вычитаемых из дохода, неверно была указана сумма энергозатрат, некоторые расходы были включены в расходы, вычитаемые из доходов, было допущено повышение себестоимости, рост балансового убытка.

Также «Бакметрополитен» заключал договора о купле-продаже товаров и услуг без применения соответствующей методики, и не требуя обеспечения их выполнения со стороны исполнителей.

Помимо этого, проверка выявила ряд недочетов, связанных с возмещением НДС, занижением размера НДС, подлежащих выплате в госбюджет и др. нарушения.

19 из 24 мероприятий, предусмотренных к реализации Госпрограммой по развитию метрополитена на 2011-2015 гг, не были доведены до конца. Также Бакметрополитен не обеспечил согласование с соответствующими госорганами проектов, предусмотренных в Госпрограмме развития Бакинского метро на 2016-2020 гг.

Коллегия Счетпалаты рекомендовала Бакметрополитену в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, использовать в полном объеме возможности для получения дополнительных доходов от аренды госимущества, усовершенствовать деятельность в сфере строительства и эксплуатации, оптимизировать расходы, повысить качество оказываемых услуг и уровень безопасности, наладить бесперебойное и устойчивое энергоснабжение, предотвратить неэффективные расходы и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Но тем не менее, общая сумма финансовой несостыковки не озвучивается.

Издание Minval.az обратилось с этим вопросом к главе пресс-службы ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияру Мамедову, который ответил, что в данный момент размер суммы ему не известен.

— После проверки Счетной палаты в нашей организации начались прения, была создана специальная комиссия, которая в данный момент проверят наличие всех недочетов, после чего результаты будут посланы представителям Счетной Палаты, а затем опубликованы в СМИ.

СМИ писали, что летом 2018-го года ЗАО «Бакинскметрополитен» подписал с предпринимательницей Наргиз Ахмедовой договор на закупку услуг по работе в рекламных носителях в метро. Согласно договору, метрополитен обязался выплатить Н. Ахмедовой около 250 тыс. манат (около $146 тыс.). Это был второй за 2018-й год договор Бакметрополитена на закупку товаров и услуг, связанных с рекламной деятельностью. До этого ООО «Starprint» был присужден контракт на осуществление услуг на сумму 283,9 тыс. манат ($167 тыс.).

Сотрудник издания «Минвал.аз» задал вопрос Б. Мамедову о том, что если ЗАО «Бакметрополитен» в состоянии потратить такую сумму на рекламные (маркетинговые) ходы, то, судя по всему, неплохо зарабатывает. И если учесть подъем цены на проезд, уместна ли мысль о том, что «Бакметрополитен» откажется от госсубсидий и перейдет на самоокупаемость?

На этот вопрос Бахтияр Мамедов ответил уклончиво, отметив только, что перевозка каждого пассажира стоит 47 гяпиков, а граждане платят всего 30. Причем, в сумму оплаты за проезд не включены расходы ЗАО «Бакметрополитен» на покупку поездов и оборудования.

Стоит отметить, что результаты проверки Счетной Палаты, опубликованные в СМИ, вызывают тревожные опасения. Как-то вдруг сразу повеяло тлетворным духом «князя подземелья» Таги Ахмедова, который за годы своего правления «Бакметрополитеном» успел умыкнуть из госказны более 11-ти миллионов манатов, приобрести четыре квартиры в здании над станцией метро «Сахил», еще четыре — в жилом комплексе «Ени-Хаят», 8 магазинов напротив основного корпуса АГНА, 7 дач вблизи на Абшероне, 2 ресторана за зданием Ясамальского суда, а также весь третий этаж одной из гостиниц и большой торговый центр в Дубае.

Начнем с того, что с момента назначения на должность нового Главы Бакметрополитена Заура Гусейнова (который к работе метрополитена не имел прежде никакого отношения) прошло 4 года (2014-й год). Счетная палата провела проверку отчетности ЗАО «Бакметрополитен» за период 2016-2017 гг. И уже выявила столь серьезные нарушения. Тем более, если вспомнить о том, что ранее З. Гусейнов работал на должности главного бухгалтера в Карадахском цементном заводе, то вполне вероятно, что кое-какие финансовые махинации все же имели место быть. С другой стороны, если в данный момент идет внутреннее разбирательство по расследованию Счетной палаты, то есть также вероятность того, что эти недочеты будут успешно ликвидированы.

Одно понятно: слезать с иглы госсубсидий руководству ЗАО «Бакметрополитен» крайне невыгодно. Во всяком случае пока цены за проезд в метро не подняли до 50-ти гяпиков. Конечно же, очередное повышение цен – если таковое последует в ближайшем времени – экономически невыгодно потребителю, особенно с учетом постоянно растущих цен на продукты и коммунальные услуги. Кроме того, несмотря на смену руководства ЗАО «Бакметрополитен», метро работать лучше все равно не стало: частый сбой в графике движения поездов, технические проблемы и главное – постоянная духота в вагонах и на станциях (с хваленным микроклиматом) у многих напрочь отбивают желание пользоваться самым быстрым видом городского транспорта.

Нам пока что неизвестно, какие именно принесет результаты внутреннее расследование ЗАО «Бакметрополитен» по заключению Счетной палаты, но ясно одно: порядка в этой организации как не было, так и не будет.

Яна Мадатова

Minval.az