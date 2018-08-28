Интересно знать, как бы отнеслись современники к идее проведения опроса общественного мнения на предмет, нужен ли нам поиск Пророков в родном отечестве. Большинство, скорее, воспримет инициативу с иронией, мол, что за вопрос, если ответ итак ясен. Кто-то станет потешаться, а кому-то и вовсе покажется, что проблема не стоит выеденного яйца.

Вопрос не риторический, если его подвешенное состояние влечет потерю талантов. Укореняется порочная практика пренебрежения дарованиями, и наряду с этим культивируется опыт свободного плавания тех, кто пробился сам. Считается, раз выбились, то не пропадут.

Весть об одиссее гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова, которой всемирно известный шахматист поделился в социальной сети, не есть сенсация. Это не первый случай, когда прославившие страну светлые люди жалуются на отсутствие возможностей для успешного позиционирования, тщетно ищут спонсоров, чтобы не отвлекаться на формальности ради сосредоточения на главном. А главное — результат, поднимающий престиж страны.

Исповедь гроссмейстера это не жалоба и не попытка дискредитации кого-либо. Это — правда с острыми углами, которая, разумеется, отдельным людям не по душе. Она позволяет высветить убогую традицию отстаивания достоинства страны на наплевательском отношении к судьбам настоящих героев. Просчеты и близорукость управленцев затрудняют участие посланцев Азербайджана в важнейших международных мероприятиях.

Физической и моральной изношенности, о которой говорит азербайджанский шахматист, можно было избежать, имей ответственные структуры с атлетом не формальный, а заинтересованный контакт. Ввиду его отсутствия и растрачивается энергия мастера.

Мамедъяров принял решение больше не играть к ряду в турнирах в течение определенного отрезка времени. Снятие нагрузок сулит сохранение сил, что вполне объяснимо. Но при таком стечении обстоятельств он не досчитается материальной прибавки, и будет вынужден ждать у моря погоды, когда система соизволит оплатить участие в важных турнирах.

Как говорят русские, мужик не перекрестится, пока не грянет гром. Он снова грянул, когда его не ждали, и непонятно, почему о незавидном положении гроссмейстера многие узнают из обобществленного признания спортсмена. Казалось бы, у мастера должна быть команда, тренер, секундант, помощники и прочая обслуга, что вполне укладывается в профессиональное понимание организации процесса. Стало быть, с эргономикой полный кирдык, хотя передовой мир постоянно демонстрирует высокий пилотаж организации оптимальных условий ради высокого результата. Вообще, речь должна идти не об оптимальных условиях, а о необходимой режимности.

Ее нет, потому большой бриллиант в причудливом ожерелье отечественных шахмат опрометчиво предоставлен сам себе. Мастер живет, работает, планирует, выдерживает напряженную сетку нагрузок на честном слове, и никому из профильных структур нет до него дела. Разве это нормально?

Невозможно не согласиться с Мамедъяровым, когда он говорит о сложившейся конъюнктуре, как о позорной тенденции. Как ни парадоксально, отсутствие спонсора наряду с недоумением вызывает и опасения.

В странах со сложившимися традициями спонсоры караулят мастеров, лишь бы оказаться в их орбите, дотронуться, добиться расположения. Это нормально, когда коммерческий и пиар векторы сходятся в одной точке. Разве это трудная наука?

Обидно, что у соперников азербайджанского атлета, находящегося на ристалище в Сент-Луисе, есть спонсоры. Вот почему шахматиста одолевает эмоциональное перенапряжение. При больших физических нагрузках все негативное усугубляется, и можно ли при этом рассчитывать на результат?

Неопределенное положение с утечкой человеческого капитала за кордон, о котором не раз и не два говорилось, требует не только принципиального подхода, но и глубоких раздумий. От безрассудства и очковтирательства тех, кто пренебрегает полномочиями, жалеет силы, возможности, средства, страна теряет немерено. Сколько звезд потеряно, невозможно даже сосчитать. Они исчезают, но всплывают вдруг в чужих пенатах, приумножая славу других стран. И далее начинается позорное самобичевание с невнятными изъяснениями.

Если постараться собрать с миру своих, вполне может сложиться своя Силиконовая долина, солидный отряд специалистов узкого профиля и внушительная по численности команда спортсменов-олимпийцев.

Многие справедливо и не без гордости утверждают, что маленький Азербайджан смог стать шахматной державой в большом мире. Успехи рыцарей интеллектуальной игры принесли стране массу блестящих побед и сонм позитивных эмоций. Они впечатляет. Однако высокий престиж — это неосязаемый и эфемерный ресурс, как легкий газ. Чтобы не исчез, нужны не обещания, не высокие рапорты, а реальные адресные действия.

Это то, что имеет родство с традиционной отечественной неподвижностью. Не она ли причина, вынуждающая одаренных повернуть из больших морей в мелководье?!

Тофик Аббасов

Minval.az