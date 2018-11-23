Заплати налоги, и живи спокойно! – непреложная истина, закаченная в сначала телеящиком, а затем суровыми реалиями жизни – начиная со времен распада СССР, становления независимости и заканчивая сменой статуса страны на демократический. И мы все, законопослушные граждане, эти налоги платим (потому что стоит не заплатить – как тут же появляются неприятные последствия в виде штрафов, ареста и описи имущества).

Во всяком случае, по официальной версии именно за неуплату налогов (официальная версия) был арестован и посажен за решетку глава информационного агентства «Туран» Мехман Алиев, задолжавший государству 37.000 манатов. А ведь человек, много лет трудившийся в сфере журналистики на благо народа, звезд с небес не хватал, ресторанов и отелей не строил, пьяных драк на заграничных конференциях не закатывал и не перевозил в самолете духовного лидера 2 тонны вина под грифом «дипломатического груза». А, тем не менее, и арестован был, и срок отсидел.

И потому невольно напрашивается вопрос: почему Мехмана Алиева, обвиненного в злостной неуплате налогов можно наказывать по закону – присылать к нему силовиков в офис, устраивать обыск и конфискацию, а его самого отдавать под суд, а затем сажать за решетку, а Абеля Магеррамова – не просто оставить на свободе (даже после публикации в СМИ ошеломительного списка движимого и недвижимого имущества и многомиллионных доходов, с которых налоги в казну уплачены не были), но еще и позволить ему разгуливать на свободе, и по-прежнему торчать в стенах БГУ, но уже в качестве заведующего кафедрой Органической химии.

Еще один, не менее актуальный и интересный вопрос: почему этот коррупционер и зарвавшийся хам читает студентам лекции? Не Абель ли Магеррамов грозился «выставить студентов в качестве той самой силы, которая вмиг развеет миф о стабильности государства»? А ведь это заявление, пусть даже вышедшее из уст пьяного, — прямой намек на угрозу совершения госпереворота. Кстати, не 2 тонны вина и не танцы в трусах перед шейхульисламом привели А. Магеррамова к пинку под зад, а именно эта самая фраза (за которую, кстати, любого другого гражданина Азербайджана уже отдали бы под суд и применили бы в отношении него соответствующую статью).

А потому просто удивительно, насколько по-разному у нас в стране применяется законодательство (и соответствующие карательные меры). А ведь, тем не менее, закон одинаков для всех, благо нет и не должно быть разделения на ПРОСТО ГРАЖДАН, по отношению к которым эти законы неукоснительно применяются, и ГОСЧИНОВНИКОВ, которые могут творить беспредел и оставаться безнаказанными: максимум должностная рокировка, или же счастливая старость в окружении родственников, обеспеченных в свое время до ноздрей машинами, квартирами, счетами в заграничных банках.

Удивляет еще тот факт, что многочисленные публикации в СМИ, в которых приводятся откровенные, вопиющие факты коррупции – не более чем глас вопиющих в пустыне. Можно привести множество примеров многолетнего «царствования» глав ИВ, депутатов и прочих представителей госсословия, успевших «засветиться» своим многомиллионным состоянием. Но разве был какой-то толк от этих публикаций? Проводились ли расследования соответствующими органами по факту этих публикаций, было ли конфисковано имущество в счет госказны – мы никогда об этом не узнаем. А потому говорить о том, что закон в Азербайджане для всех одинаков пока еще слишком рано. И слишком уж цинично звучит этот постулат в устах представителей власти, спешащих наказать простого среднестатистического гражданина, хотя гораздо более жирная рыба плавает в том же пруду.

Яна Мадатова

Minval.az