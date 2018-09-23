Это было бы смешно, кабы не было так грустно. Ситуация, свидетелем которой стал я лично, просто шокирует и заставляет о многом задуматься. Итак, дело было в Международном украинском аэропорту Борисполь. Лечу, значит, в Баку самолетом Международных авиалиний Украины (МАУ). Азербайджанский авиаперевозчик «Бута» отправляется из аэропорта Жуляны, да и билеты там нужно покупать за несколько месяцев до поездки — раскупаются быстро и заранее, ибо дешево.

Иду на регистрацию и вижу группу лиц, о чем-то оживленно разговаривающих. Под ногами у них объемная сумка. Сложно сразу и безошибочно определить, кто эти прекрасные люди по национальности. Не раз ведь оказывалось, что чисто внешне азербайджанцы и армяне бывают удивительно похожи. Гадать пришлось недолго. Один из этой группы подошел ко мне и предложил свою помощь. На родном азербайджанском языке. После чего приступил к главному.

«Брат, ты мог бы в Баку кое-что передать?», спросил мой новоявленный знакомец. Этим «кое-что» оказались два блока электронных сигарет. Ими, как выяснилось, и была забита сумка, которую я заметил. Ее опустошение напрямую зависело от готовности пассажиров рейса Киев-Баку исполнять роль бесплатных курьеров. Соглашались не все, хотя число отказов никак не сказывалось на настырности просителей.

Они порой умудряются обращаться с такого рода просьбами и к азербайджанским дипломатам разного уровня, которые летят из столицы Украины на Родину. Картина, прямо скажем, печальная. Нет, я не буду уподобляться герою известной кинокомедии, у которого на глазах выступали слезы радости, когда он проезжал станцию метро «Багратионовская» в Москве и слезы стыда, когда он видел своих соотечественников, занимающихся чем-то недостойным.

Во-первых, мой рассказ не является сюжетом кинокомедии. А во-вторых, торговля не является чем-то зазорным. Другое дело — какая торговля. То, чем промышляют азербайджанцы в Борисполе, ясное дело, является незаконным, ибо никто тебе никаких чеков не выдает. Но главное — масштабы и вид этого бизнеса действительно позорно малы и способствуют формированию о нас в Украине вообще, и в аэропорту Борисполь в частности, устойчивого мнения. Согласитесь, что те, кто видит промысел этой группы лиц, может подумать, что все азербайджанцы являются мелкими торгашами или даже контрабандистами. Иди потом и рассказывай им о красотах Баку, росте ВВП, качестве дорог, сотрудничестве между нашими странами в рамках ГУАМ.

Грустно, однако. Тем более, что уже пройдя паспортный контроль и прогуливаясь между рядами магазинов и кафе, которые спешат посетить улетающие в разные страны дамы и господа, я увидел Ararat Travel Bar. Как вы уже наверное догадались, бар этот армянский. И вновь, теперь уже через питейное заведение, предъявляются армянские территориальные претензии к Турции. Будет ли среднестатистический Джон или Мыкита выяснять, где в реальности находится эта гора? Нет, конечно. Он запомнит, что бар был армянский и назывался он Арарат. А значит, Арарат — это что-то армянское.

Не знаю, какое число людей уже посетили этот армянский бар и сколько его еще посетят. Скажу лишь, что там было не протолкнуться. Вот так, тихо и спокойно, армянская сторона решает свои вопросы в Украине. В той самой стране, аннексию территорий которой со стороны России регулярно поддерживает РА. Вон, Армения опять оказалась в числе стран, которые проголосовали против включения в повестку дня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

А что же Азербайджан? Есть ли что-то азербайджанское в аэропорту Борисполь, кроме отлетающих в Баку и той группы, что создала себе там рабочее место и втюхивает всем согласным блоки сигарет? Ничего. При этом, согласно имеющейся у нас информации, руководство аэропорта Борисполь предлагало азербайджанской стороне открыть там бар, кафе, любое заведение общественного питания. Не нашлось желающих. Проще, получается, сигаретами торговать.

Такая вот складывается картина. Но она была бы неполной, если бы не традиционная «вишенка на торте». Сев в салон самолета, который вылетел в минувший четверг из Киева в Баку, я потянулся за журналом, что традиционно оставляется для чтения пассажирам. Это был журнал Panorama. Думаете, там содержалась какая-то полезная информация об Азербайджане? Нет. Там была статья «Ереван: вид на горы». На украинском и английском языках. Автор Евгения Евоян. Ясное дело, что статья была посвящена рассказу о красотах столицы Армении. Той самой, что продолжает оккупацию 20% территорий Азербайджана. И все это – на борту самолетов компании МАУ, что совершала рейс Киев-Баку.

Акпер Гасанов

Minval.az