Азербайджан намерен полностью восстановить свой суверенитет на всей международно признанной территории

Принесет ли 2019 год прорыв в карабахском урегулировании? Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил: «Мы надеемся, что в 2019 году будут иметь место позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта». Глава государства отметил: «Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию своей страны — это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно покинуть территории, которые им не принадлежат, и дать возможность тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли».

Это уже было то, что в дипломатии и политике называется «ясным сигналом»: первым шагом к миру должно стать прекращение армянской оккупации азербайджанских земель. до тех пор, пока армянские солдаты с оружием стоят на азербайджанской земле, никакого мира не будет.

Через некоторое время с серией программных заявлений выступил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. В интервью государственным СМИ министр отметил: «Надеемся, в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами», — добавив, что «последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и три моих встречи с армянским коллегой дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса».

Сделал глава МИД и еще одно программное заявление. Он заверил: «Наша страна, аналогично тому, как она обеспечивает безопасность своих граждан-представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе». Министр также подчеркнул готовность официального Баку «предоставить армянскому населению в Нагорном Карабахе право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики».

А вот здесь уже необходим комментарий. В Азербайджане намерены добиться полного восстановления своего государственного суверенитета над всей международно признанной территорией нашей страны, включая Нагорный Карабах, и именно в рамках азербайджанского суверенитета и законодательства гарантировать безопасность местным армянам, предоставить им высокий уровень местного самоуправления и т.д.

Неслучайно, что заявления министра иностранных дел Азербайджана вызвали нешуточную панику по ту сторону линии фронта. Где на авансцену выпустили Давида Бабаяна — пресс-секретаря главаря оккупационного режима Бако Саакяна. Господин Бабаян без тени смущения брякнул: «Заявление Мамедъярова можно расценивать не иначе, как очередное проявление деструктивной позиции Баку. Непонятно, неуважение к кому это – к нам или самому себе? Глава МИД Азербайджана в качестве большой уступки обещает безопасность и самоуправление Нагорного Карабаха. А что, у нас сейчас нет этого? Параллельно подобным заявлениям Баку продолжает угрожать войной». После чего принялся давать советы: «Вместо того, чтобы апеллировать к несбыточным мечтам, властям Азербайджана следует изменить риторику и подходы, начать прямые переговоры с официальным Степанакертом. Это было бы большим шагом к субстантивным переговорам, как любит выражаться Мамедъяров».

Причина прилюдной истерики господина Бабаяна и тех, кто за ним стоит, понятна. Мир в регионе по понятным причинам нужен всем: и Азербайджану, где не намерены мириться с оккупацией своих земель, и Армении, для которой это шанс покончить с собственной изоляцией в регионе и заняться экономическими и социальными преобразованиями не на словах, а на деле. Нужен мир, конечно, и обеим общинам Карабаха — и азербайджанской, и армянской. Господин Бабаян может, конечно, убеждать всех и вся, и себя заодно, будто бы в оккупированном Карабахе есть и «безопасность», и «самоуправление», только вот жизнь в условиях оккупационно-криминальной диктатуры, да еще под постоянной угрозой новой войны называется совсем по-другому. Во всяком случае, после того, как недовольство тех самых «самоопределившихся карабахцев» уже выплескивалось на улицы, Давиду Бабаяну лучше бы поумерить пыл и не рассказывать сказок насчет «райской жизни» на чужих оккупированных землях. Но вот для Бако Саакяна и его «команды» окончательное урегулирование не несет ничего хорошего: в лучшем случае им удастся унести ноги и некоторую часть награбленного имущества (и пример Януковича, который не успел захватить с собой даже золотой батон, здесь более чем красноречив), в худшем — предстать перед судом за военные преступления.

Другой вопрос, что расклад сил в регионе изменился, и теперь уже у Еревана не получится выдвигать ультиматумы и ставить условия. Особенно если позиция Баку полностью укладывается в нормы международного права. И тем более небезынтересно, что озвучивать реакцию первым получили как раз Бабаяну, а не, скажем, Анне Нагдалян из МИДа Армении. В самом деле, смолчать в Ереване позволить себе не могут — слишком уж неудобные реалии озвучил Мамедъяров. Возразить не могут тоже. А Бабаян — идеальная персона для того, чтобы немного сотрясти воздух громкими словесами, усладить уши ереванской аудитории, но официальный Ереван при этом не берет на себя ровно никакой ответственности за эти громкие словеса.

Другой вопрос, что эти «маневры уклонения» помогают лишь на очень короткое время. А в регионе явно назревают масштабные подвижки. Расклад сил изменился слишком сильно, и в Баку дают понять: если переговоры не сработают, конфликт может быть решен и другим путем. Шансов на выигрыш или хотя бы на «достойную ничью» в этих условиях у Еревана не просматривается.

Впрочем, не только у Еревана. Прозвучавшие заявления министра иностранных дел Азербайджана еще и ставят жирный крест на разного рода конструкциях вроде «плана Лаврова», «плана Дугина-Проханова» и т.д. Прежде всего, напомним еще раз: Азербайджан ставит вопрос о восстановлении суверенитета над всей своей территорией, а не о «частичном» выводе войск. Кроме того, министр говорил об окончательном урегулировании, а не промежуточных конструкциях с сохраняющейся оккупацией Карабаха, «миротворческими силами» и т.д. Так что план урегулирования, который называли и «планом Дугина-Проханова», и «планом Лаврова», можно считать похороненным.

А это значит, что мириться с обидным проигрышем придется теперь не только Еревану, но и Москве. Строго говоря, шансов на реализацию идей в стиле «вот вы вступите в ОДКБ и ЕАЭС, а мы посодействуем выводу войск из пары-тройки районов» и так было немного. Делиться суверенитетом — не в правилах Азербайджана, который не случайно стал членом Движения неприсоединения. Важно другое. Если бы дипломатический прорыв в Карабахе проходил под российской «модерацией», то здесь у Москвы еще могли быть шансы на некие политические дивиденды. Но Москва вполне официально дала понять, что «урегулирование» для нее — это «пусть пройдет два, три, а еще лучше — четыре поколения, а там посмотрим», или вступление в ЕАЭС и ОДКБ, «где не будет никаких границ» (что уже не позволяет исключать, что в случае принципиального согласия на «план Лаврова» он мог быть слегка скорректирован до уровня «давайте миротворцев введем сейчас, в ОДКБ и ЕАЭС вы тоже вступаете сейчас, а о выводе войск поговорим чуть позже»). А к решительным шагам в урегулировании Никола Пашиняна призвал советник президента США Джон Болтон. Что, кстати говоря, вызвало весьма нервозную реакцию у Москвы, где начинают осознавать: Россия не только теряет политическую монополию в регионе, но и может лишиться такого рычага давления и на Баку, и на Ереван, как карабахский конфликт.

Но в то же время понятно и другое: оставить все как есть в регионе уже не получится. Действовать здесь, основываясь на планах, отражающих ситуацию начала девяностых, не получится тем более. А это значит, что «подвижки» в 2019 году, скорее всего, действительно произойдут. Озвученные официальным Баку тезисы позволяют осуществить их мирно и без новой большой крови. Вопрос в том, чтобы в Ереване это поняли. И не упустили шанс избежать войны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az