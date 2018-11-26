Как оценили в МИД Азербайджана поездку Бако Саакяна в страны Запада и в Россию?

Бако Саакян, формальный главарь оккупационного режима, созданного в Карабахе, находится в Москве. Прибыл он туда еще 24 ноября, о чем сообщили армянские СМИ.

Последовала и реакция Азербайджана. Разрешение на въезд представителю незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, на территорию России подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ — так внешнеполитическое ведомство нашей страны прокомментировало агентству Trend информацию о визите Саакяна в Россию. По мнению МИД, «данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, указывающему, что стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны». Все верно и справедливо.

Но вот совсем недавно, в середине ноября, Бако Саакян ездил во Францию. И тогда в Баку не стали ограничиваться ответом на вопрос информагентства. МИД Азербайджана выступил со специальным заявлением, где не только отметил, что «этот шаг Франции не соответствует духу двусторонних азербайджано-французских связей сотрудничества и подписанным соглашениям между Баку и Парижем» и «является неуважением верховенства норм и принципов международного права и взятых Парижем на себя международных обязательств», но и предупредил, что Азербайджан может пересмотреть свои отношения с Францией в связи с демонстрируемыми ею двойными стандартами. Затем, как сообщил тот же МИД Азербайджана, посольство нашей страны во Франции представило в МИД Франции ноту протеста.

Жестко реагировали и на визит Бако Саакяна в США. «Средства массовой информации сообщают о визите позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США. Азербайджан по дипломатическим каналам выразит решительный протест США в связи с этим», — заявил МИД Азербайджана. Американским дипломатам, напомним еще раз, открытым текстом припомнили: выдача американской стороны визы Б.Саакяну создает серьезные вопросы о визовых процедурах в США.

Но затем Бако Саакян отправился в РФ. И тут уже в МИДе ограничились тем, что изложили свою позицию в ответ на вопрос агентства Trend. И оставили широчайшее поле для вопросов: а что дальше? Будут ли в Баку, как в случае с США и Францией, доводить и до России свой протест по дипломатическим каналам? Последует ли нота протеста? Будут ли приглашать в МИД посла России? Или же все ограничится заявлением МИД и азербайджанской общины Карабаха?

А вот тут не обойтись без пояснения. Конечно, с формальной точки зрения, МИД в любом случае выразил официальную позицию Азербайджана, неважно, произошло ли это в виде комментария на вопрос СМИ, заявления пресс-службы МИД, заявления министра или же заявления посольства, аккредитованного в соответствующем государстве. Журналисты и эксперты в любом случае могут это цитировать в стиле «последовала официальная реакция Азербайджана», «в Баку возмутились и заявили» и т.д. и т.п. Но с учетом тонкостей дипломатии в том случае, если ограничиться заявлением для СМИ, или в ситуации, когда следует протест по дипломатическим каналам, когда приглашают посла в «свой» МИД или же собственное посольство в Париже представляет ноту протеста в МИД Франции, «вес» у реакции страны получается уже неодинаковый.

И вот с учетом этих самых «тонкостей» получается, что на поездку Бако Саакяна в Россию в МИД Азербайджана отреагировали куда мягче, чем в случае с США и Францией. А вот это уже непонятно. Особенно с учетом, скажем так, предыстории.

Можно, конечно, напоминать в который уже раз, что власти стран ЕС и США закрыли въезд на свою территорию и лидерам сепаратистов, действующих на территории Грузии и Украины, и простым обладателям российских паспортов из Крыма, Донбасса, Сухуми и Цхинвали, и в Баку по совершенно понятным причинам требуют, чтобы и на сепаратистов Карабаха, которые носят в кармане паспорта Армении, распространялись те же нормы. Россия, в отличие от них, оказывала и оказывает на постсоветском пространстве поддержку, и военную, и финансовую, и политическую, разного рода сепаратистским режимам , которые играют роль ширмы для агрессии против непокорных стран — где самой же России, как в случае с Грузией и Украиной, где — ее «форпоста», как в случае с Азербайджаном.

И вот теперь такой дилетантский вопрос: с учетом вышеизложенного, реакция на визит Бако Саакяна в Россию должна быть мягче, чем в случае с Францией и США, или жестче?

Напомним: Россию Бако Саакян посещает уже не в первый раз. Так, он побывал здесь в 2015 году. Провел пресс-конференцию, которую весьма подробно осветило агентство РИА «Новости».

Более того, в Москве при посольстве Армении функционирует и «представительство Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Его «глава» аккредитован в МИД РФ как советник посольства Армении. Но вот в том же 2015 году сей субъект по имени Альберт Андрян дал интервью радио «Говорит Москва», и там его представили как «главу представительства «НКР» в Москве», не упомянув, что речь идет о никем не признанном оккупационном режиме. Более того, нелишне вспомнить, как во время акции «Бессмертный полк» в Москве и Санкт-Петербурге российские власти никоим образом не пытались помешать армянским националистам размахивать тряпочкой под названием «флаг Нагорного Карабаха». При этом особым либерализмом в вопросе флагов власти РФ не отличаются. Напомним: серьезные неприятности здесь можно схлопотать, например, за флаг Украины, признанного государства, с которым у РФ даже сохраняются дипломатические отношения.

И, конечно же, здесь надо учитывать и ту поддержку, прежде всего военную и военно-техническую, которую получает от России Армения. А эта поддержка включает и финансовые вливания, и оружейные кредиты, и оружие просто в подарок. Да и вспомнить о том, как различались заявления дипломатов из США и России по Карабаху во время визита Болтона, тоже не мешало бы.

Но вот при этом МИД Азербайджана на визит Бако Саакяна в Москву реагирует значительно мягче, чем на его же визит в США или Францию. Притом что ни США, ни Франция не дарят Армении оружие и не создают с ней «объединенные группировки войск».

И, наконец, самое главное. Можно, конечно, рассуждать, что различные формы дипломатической реакции в мире придумали не просто так. Но территориальная целостность Азербайджана — не тот вопрос, где мы сами можем позволить себе двойные стандарты. А это значит, что уровень реакции на одно и то же действие, в данном случае — разрешение на въезд для Бако Саакяна, тоже должен быть единым. Или мы в этом случае ограничиваемся заявлением для прессы, чтобы не осложнять двусторонние отношения, или же реагируем по «жесткому варианту», с вызовом послов и нотами протеста. Особенно если уровень реакции «съезжает» за столь короткий промежуток времени и еще в отношении страны, которая оказывает открытую поддержку армянской агрессии против Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az