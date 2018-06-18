Нештатные ситуации с российским МИД в последнее время случаются частенько. Заметную роль в их появлении играет Департамент информации и печати внешнеполитического ведомства, возглавляемый небезызвестной Марией Захаровой.

То ее «блистательные соло» провоцируют скандалы, то в ответ на вполне актуальные запросы она разряжается китчевыми колкостями, то без надобности ею же разыгрываются неожиданные бури в стакане. Нет-нет, да они оказывают пагубное воздействие на имидж страны.

Некоторых проблем, которые на скорую руку (скороговоркой) и не всегда удачно комментирует официальный представитель МИД, можно избежать. Законы профессии учат нивелировать сложности, помогают избежать сгущения красок. Но Захарова идет своим путем, давая волю бродяжничеству безответственных мыслей.

Зигзагообразные комментарии частенько перетекают в вопиющее хамство, чем наносится урон межгосударственным отношениям. Московская пресса в таких случаях оперирует излюбленным клише – «Мария Захарова осадила Госдеп США», «Мария Захарова обезоружила журналиста» и многое другое в этом духе, из чего становится очевидным, что ставка на наступательный пиар превращена в рабочий инструмент.

Сказать, что отношения этой особы с Азербайджаном не сложились, ничего не сказать. Захарова постоянно сводит счеты с азербайджанскими представителями, обнажая свою проармянскую заданность.

По этому поводу делают открытые признания уже российские политологи и эксперты. А среди них есть члены Кремлевского Экспертного Совета, которые всегда и информированы, и разборчивы.

Широкое поле антиазербайджанского маневра, которое застолбила за собой госпожа Захарова, прицельно вредит двусторонним отношениям. Последний инцидент с ее участием высветил абсолютную бескомпромиссность официального представителя МИД РФ даже там, где за ней не только профессиональный провал, но и серьезный политический фол.

История с вопросом бакинского информационного агентства «Тренд» заместителю Захаровой Артёму Кожину слишком нашумевшая, чтобы в деталях об этом рассказать. Дублер хозяйки, не мудрствуя лукаво, довел до всеобщего внимания, что «заявление премьера Армении Пашиняна о необходимости участия в переговорах сепаратистов», есть ничто иное, как «громкое заявление, не укладывающееся в рельсы, заложенные ОБСЕ».

Кожин проставил все точки над i, разумно ответив на вопрос, чем эпизод и завершился. Однако Захарова решила иначе, распорядившись подкорректировать не только озвученный ее замом текст на сайте МИД РФ, но и перемонтировать видео материал с отсечением из онлайн контента невыгодный для проармянского лобби смысл.

Фактически, с санкции Захаровой осуществлен подлог, способный вызвать межгосударственный спор. Фальсификация официального документа МИДа, естественно, не могла остаться незамеченной, потому корреспондент азербайджанского агентства, имея законное право на требование восстановить первозданную версию опубликованного документа, неожиданно стал объектом травли Захаровой, выдержав новую волну ее грубых выпадов.

В дипломатии самой лучшей обороной является атака, но даже исключительная заряженность на нее иной раз создает нестандартную обстановку. Как в данном конкретном случае.

Плюнув на элементарную этику, профессиональный этикет и особенности непростого момента, когда шефиня департамента по сути поймана за руку, Захарова вместо извинений, обрушилась на медиа сообщество Азербайджана. Вкратце смысл ее претензий таков, дескать, там, где вы (азербайджанцы), всегда что-то не так.

Непозволительное толкование инцидента, за которым стоит не только Захарова, но и ее высшее руководство, в корне меняет ситуацию в сторону эскалации в продолжении. Сергей Лавров, крестный отец армянского лобби ведомства на Смоленской площади, ее в обиду не даст. Но столь вопиющая наглость, которой выделяются люди из первого круга российских дипломатов, дают достаточно веские поводы Баку вынести разговор на более высокий уровень, вплоть до Кремля.

Стоит сделать короткий экскурс в недавнее прошлое, когда в Сочи президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились не только без галстуков, но и без представителей своих внешнеполитических ведомств. Азербайджанский лидер поведал своему визави о действующем положении вещей, когда дипломаты России, не стыдясь личных пристрастий, в упор разрушают двусторонние отношения в пользу третьей стороны, то есть Еревана.

Похоже, Захарова задалась целью держать в своих руках комплекс мер по нейтрализации азербайджанского фактора, чем и оказывает услуги армянскому лобби.

Ударяясь в словоблудие, она, будто, печется об упорядочении усилий в урегулировании карабахского конфликта. На самом деле рушит доверие Азербайджана к своей стране. Ключ к развязке как раз в беспристрастности, чего она не знать не может. Но …

Раз госпоже Захаровой это срединная позиция не сруки, не говорит ли это о том, что она в цепи звеньев лишняя?

Похоже, да, иначе ее азербайджанский коллега Хикмет Гаджиев не выразил бы недоумение по поводу «семантико-лингвистического безобразия», которым дурно отличилась официальный представитель МИД РФ в излюбленной ею армянской тематике.

Тофик Аббасов

Minval.az