Жизнь не предназначена того, чтобы переждать дождь, жизнь предназначена для того, чтобы под этим дождем танцевали. Образная крылата фраза в свете последних бакинских событий может быть перефразирована, перетрактована и пересмакована на любой вкус – вплоть до самого скабрезного и неприличного. Последний вариант наверняка самый подходящий, так как только праздно-ленивый не материл вчера коррупционеров из горвластей, никак не способных решить проблему сливов и канализационных труб в Баку. Лично автор этих строк перефразировал бы следующим образом: жизнь бакинских чиновников не предназначена для того, чтобы пережидать дождь в своих кабинетах и молча наблюдать, как по центру города автобусы и машины трансформируются в амфибии, граждане наращивают жабры, а для того, чтобы наладить грамотную стратегию и тактику управления городом во время стихийных бедствий.

Все началось с грозового фронта, переместившегося из горных районов Азербайджана в наш многострадальный стольный град, который когда-нибудь обязательно войдет в историю, как повторивший судьбу легендарной Атлантиды. Но вот только если Атлантида погибла из-за чисто климатических проблем, Баку может уйти под воду исключительно по причине отсутствия грамотности у руководства городских властей (ну и по причине отсутствия – у них же – серого вещества, отвечающего за работу мозга).

Англоязычный магистр ордена безделья и пустозвонства бывший мэр Баку — незабвенный и бессмертный Гаджибала Абуталыбов в этом случае вообще никак не реагировал на проплывающие за окном его дворца машины и людей, которые со свирепыми матюгами, сняв обувь и засучив брюки до колен, пытаются перейти дорогу; не обращал он внимания на то, что молодые девушки , уносимые грязным потоком мутной дождевой воды, с испуганным визгом цеплялись за деревья, за стены домов и за прохожих, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. Г. Абуталыбову было абсолютно все равно, что в городе останавливалось движение, магазины терпели ущерб, люди призывали громы небесные повернуть вспять и направить свой удар на здание ИВ Баку, где в своем роскошном кабинете сидит маленький равнодушный бездельник. Но Гаджибалы уже нет, зато его наследие продолжает жить и процветать.

Вчерашний дождь, который, кстати, шел всего-то три часа (не трое суток, заметьте) снова показал чудовищную изнанку реального Азербайджана, граждане которого страдают от некомпетентности и беспредела, творящегося в управленческом аппарате Баку. Ну как тут не вспомнить гениального профессора Преображенского с его фразой о том, что разруха не в клозетах, а в головах? И тут уже ничего не поделаешь.

3 часа бакинского Apokalipto

Но давайте по порядку, как говорится, по мокрым и грязным следам вчерашнего дождика: как только с небес полились первые потоки, в некоторых районах города моментально отключили свет.

Далее: люди выскакивали из тонущего транспорта (в том числе и из автобусов), подземные переходы залило, вода подступала к станциям метро.

Печально знаменитая (и разрекламированная горвластями) ул. Физули была затоплена, и только Зимний бульвар торчал из воды как островок, вокруг которого в буквальном смысле поднимались волны грязной дождевой воды.

В попытке добраться до дома (или до любого другого пункта назначения) люди чуть ли не вплавь переправлялись через улицы.

Кроме того, в некоторых местах центра города люди, пытавшиеся переплыть улицу, отпихивались или уворачивались (это в лучшем случае) от проносящихся мимо смрадных потоков фекалий, не преминувших вырваться из затопленных канализацию, забитых песком и строительным мусором.

Согласно письму в редакцию, семья, проживающая в районе Кубинки, с ужасом наблюдала, как дождевая вода не только лилась сверху, но еще и (!!!) поднималась из-под пола. Напуганные люди прекрасно понимали, что оказались в так называемом капкане: и сверху льет, и снизу топит. В результате имуществу жильцов был причинён значительный ущерб: теперь придется менять мебель, делать ремонт. И вот тут очень хочется задать вопрос: а кто за все это заплатит?

Согласно мнению правозащитника Эльдара Зейналова, вся беда в том, что граждане наши, вроде бы уже стаю собак съевшие на ошибках и проколах системы, должны были понять, что имущество свое нужно обязательно застраховывать, чтобы было потом с кого получать компенсацию за его порчу. Или подавать в суд. А наши граждане, привыкшие жить по принципу «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», этого делать не любят.

— У нас любят персонифицировать зло, — считает Э. Зейналов. — Когда-то после каждого потопа появлялись карикатуры, изображавшие Г. Абуталыбова в виде Нептуна или уходящего под воду в «Наутилусе». Но вчерашний потоп наглядно показал, что мэры меняются, а проблемы городского хозяйства остаются. И это означает лишь одно: к сожалению, зимой нас опять ожидают замерзшие трубы и скользящие на подъёмах и спусках авто, «исчезновения» отопления в домах и хлеба в магазинах. А все потому, что мэр все-таки должен быть выборным, а не назначенным, иначе он всегда будет выслуживаться перед главой государства, а не перед жителями города.

И еще один очевидный вывод: некоторые из наших мини-катастроф по какой-то причине не считаются чрезвычайными ситуациями и не попадают в поле зрения, не говоря уж об ответственности соответствующего министерства: затопления, обледенения, нагрузка на электросети летом и зимой и т.п. всегда оказываются неожиданными для тех, кто получает зарплату, чтобы избавлять нас от последствий чрезвычайных ситуаций. Вот так и выходит, что вроде бы все в нашей повседневной жизни находится в чьих-то цепких руках, но при этом Хозяина как не было, так и нет.

Возвращаясь к вопросу компенсации: люди, пострадавшие от затопления, могли бы хотя бы попытаться судиться с городской властью и МЧС. Понятно, что если нет страховки от природных катаклизмов, то шансов на получение компенсации немного. Но если трубы для стока воды забиты песком и мусором, то это уже не природное, а антропогенное явление, не так ли? Если ветром на авто свалило дерево, то виноват ветер. Если же отвалился только что отремонтированный балкон — виноват тот, кто приложил к ремонту руки – это АКСИОМА.

В случае с отводом воды, если проблема была не в объёме осадков, а в неисправности дренажной системы, то виноват хозяин этой трубы. А это уже судебное дело. Но пойдут ли в суд наши граждане? Смогут ли судиться с госструктурой, сидящей на госдотациях, и являющейся естественным монополистом?

Ной не ныл и ты не ной

Между тем, Исполнительная власть города Баку сегодня распространила информацию в связи с последствиями дождя и естественно оправдалась тем, что интенсивность дождя превысила норму. В заявлении, вышедшем из стен ИВ Баку, отметили так же, что проблемы, вызванные дождем, были благополучно устранены, и уровень воды резко сократился. Еще и пальчиком погрозили крупному естественному монополисту – «Азерсу», дескать, наладьте работу мощности коллектора и трубы проштудируйте.

Отметим, что не так давно, а именно 14 сентября, из под пера Главы государства вышло распоряжение о строительстве нового коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан для отвода сточных вод, формирующихся в Баилово, «20-й участок», Ших города Баку, предотвращения проникновения сточных вод из прибрежной зоны в Бакинскую бухту, из суммы, предусмотренной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента АР от 22 января 2018 года, ОАО АЗЕРСУ будет выделено три миллиона манатов. И это далеко не первое распоряжение Главы Государства. Ранее ОАО АЗЕРСУ велено было разобраться с трубами и канализацией, но судя по всему, сотрудники этого «почтенного» ведомства с проблемой так и не разобрались (хотя мы все более чем уверены, что средства, выделенные из госказны, пошли на какие-то другие, скорее всего, личные нужды).

И напоследок в ИВ не удержались от банального клише и добавили, что сильные дожди являются природным явлением (спасибо, что просветили, а то мы как-то не знали об этом естественном обстоятельстве) и ни одна страна не застрахована от подобных случаев. В прошедшие годы в ведущих странах Европы (ой уж эта самая Европа!) были сильные сели и наводнения, однако никто не плакал и волос на голове (и не только) не рвал. Поэтому нужно воспринимать обычное природное явление так, как это делают европейцы.

И последнее ФИ ИВ Баку было направлено в виде одной-единственной строки в адрес коммунальных и других служб, которые (цитируем) всегда должны быть готовы к подобным случаям.

О, как! Автор заметки, как человек мыслящий и думающий, всегда с удовольствием ждет отписок госструктур, умеющих в любой ситуации «сохранить лицо», перевести «стрелки» (да простит меня читатель за фривольный лексикон) на других и обязательно сделать виноватыми самих граждан, которые не в состоянии понять элементарные вещи, и именно по причине своего незнания паникующие на совершенно пустом месте.

Но уж если зашел разговор о Европе (с ее нестандартными ценностями), то давайте не будем заходить далеко и воздержимся от пространных замечаний о том, что в Европе система дождевых стоков СОВЕРШЕННАЯ (чего не скажешь о нашем многострадальном стольном граде). Рассмотрим в качестве примера Стамбул, где во время так называемых тропических ливней тоже масштабно заливает город. Но при этом советуем не забывать, что Стамбул такого колоссального размера, что на его территории могли бы спокойно разместиться как минимум две Москвы. Наш Баку – город маленький, и, соответственно (при желании и грамотном подходе горвластей и коммунальных структур) проблема может решиться на счет раз-два-три, достаточно только одного-единственного грамотного руководителя, который бы не плодил родственников и земляков на ответственных местах, не тратил бы казенные деньги на личные нужды и нужды родственников, а приложил бы максимальные усилия для того, чтобы столица Азербайджана действительно была бы навсегда избавлена от наводнений во время осенне-зимнего периода.

Напоследок отметим, что в Баку всегда шли дожди, в том числе и проливные – во все времена. В том числе, и во время правления умницы Алиша Лемберанского, который умел направить работу горластей и коммунальщиков в нужное русло, подключая исследователей, ученых и профессионалов. Но сегодня, во времена эпохи высоких технологий 3-часовой дождь отбрасывает Баку в 1909 год, когда по мощеным улицам города текли потоки воды, заливая фаэтоны и прохожих, месящих грязь в попытке добраться до дома.

Согласно последнему прогнозу, в Баку снова ожидается ухудшение погоды, грозовой фронт приближается к городу. А значит, снова будет великий потоп, плывущие машины, залитые магазины и переходы, а в ИВ Баку пока что говорят. И потому заметку весьма уместно закончить еще одной перефразированной автором этих строк поговорки: «Говорить – не гвозди забивать». Так что советуем прислушаться к советам правозащитника Эльдара Зейналова и начать страховать свое имущество. Во всяком случае, будет не так обидно, если вдруг из ваших окон уплывет диван.

Яна Мадатова

Minval.az