Каждый из нас, грешных, должен оставить хоть какой-то след в этой жизни. Работаем, строим дома, сажаем деревья, растим детей. Получается у всех по-разному. У Орхана Джемаля получилось оставить свой след в этой жизни. Иначе и быть не могло. Человек, являющийся сыном величайшего философа Гейдара Джемаля, обречен был прожить жизнь яркую и овеянную легендами. Как и у его отца, да покоится он с миром.

Напомню, что о гибели Джемаля, а также Радченко и Расторгуева стало известно 31 июля. Тела россиян обнаружили в 23 км от центральноафриканского города Сибю и доставили на базу миссии ООН. В ЦАР в партнерстве с «Центром управления расследованиями» Ходорковского группа снимала документальный фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнер».

Сам Ходорковский уже отреагировал на эту печальную новость. « Я до последнего надеялся на чудо, что они попали в плен, что их можно вытащить. Вечная им память. Глубокие соболезнования родным. Я приложу усилия к установлению виновных», – заверил он. А коллега убитых Родион Чепель рассказал «Новой газете», что они отправились в африканскую страну после сообщений о том, что там «периодически видят русских людей в военной форме».

«Журналистам это было интересно. Это были лучшие представители профессии, очень смелые парни. Они приехали несколько дней назад туда, провели в ЦАР три-четыре дня. Выдвигались из столицы Банги на запад, в сторону города Бамбари. Они были заблокированы на одном из блокпостов… Что происходило дальше, мне неизвестно», – признался он. И он прав. Орхан Джемаль был лучшим представителем профессии, он был смелым человеком. Все ожидаемо- иным не мог вырасти сын Гейдара Джемаля, этого бесстрашного, порядочнейшего азербайджанца, уроженца Карабаха.

Увы, ни Гейдар Джемаль, ни Орхан не дожили до того великого дня, когда Карабах будет освобожден. Они не прошлись по улицам Шуши и Ханкенди, они совершили намаз в мечетях на земле предков, что пока еще под пятой армянских оккупантов. Но, они сделали для Азербайджана, пожалуй, больше многих отечественных политиков. Они и были Азербайджаном в глазах российской аудитории. Они олицетворяли собой образ Азербайджанцев, которыми гордишься.

Я имел честь неоднократно беседовать с Гейдаром Джемалем. И каждый раз после общения я понимал, сколь высока интеллектуальная, морально-нравственная планка, поднятая им. Подавляющее большинство тех отечественных политологов, экспертов и прочих выводимых в эфир господ не знали и половины терминов, которыми сыпал великий философ. И все эти свои знания он передал сыну. Поэтому, Орхан Джемаль априори был богаче самых богатых людей мира, он обладал богатством знаний.

Он обладал еще и смелостью, готовностью отстаивать свою позицию, презрительно игнорируя проплаченный шум толпы. Достаточно вспомнить его выступления на российском телевидении в поддержку крымских татар. Вот и в ЦАР он искал правды. Он просто так жил, так мыслил. И так ушел. Красиво, как истинный мусульманин, как достойный сын своего великого отца. Того, который утверждал, что смерть- это единственная реальность, которая напоминает нам о Боге.

«Что скажите, оказавшись перед Аллахом?», спросил его известный российский тележурналист Влладимр Познер. «Скажу, Господи, я вернулся!», ответил Гейдар Джемаль.

Тоже самое, уверен, сказал бы и Орхан Джемаль. Да помилует его Аллах, да простит ему грехи, защитит его от наказания в могиле и от адского Огня и введет его в высшие сады рая! Аминь!

Акпер Гасанов

Minval.az