Есть известная цитата Уинстона Черчилля: «Политик должен уметь предсказать, что случится завтра, на следующей неделе, в следующем месяце и в следующем году. А потом объяснить, почему этого не случилось». Политическим экспертам, по сравнению с политиками, проще — они должны объяснить то, что уже произошло. Особенно если журналисты «обрывают телефон» и ждут ответа.

Вот и теперь экспертное сообщество Южного Кавказа, да и не только Южного Кавказа, продолжает обсуждать «силовую рокировку», предпринятую в Азербайджане: боевые посты и соответствующие военные объекты, расположенные на границе Азербайджана с Арменией в Газахском и Агстафинском районах, передаются Государственной пограничной службе Азербайджана. Об этом заявил начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев, выступая на заседании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности за 2018 год.

В Армении новость эту заметили и перепечатали. А затем наступил почти что ступор. Здесь, похоже, просто не знали, как на происходящее реагировать дальше. Российский эксперт, старший сотрудник центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Александр Скаков в беседе с армянскими СМИ увязал пограничный маневр Азербайджана с надеждами на продвижение процесса урегулирования: «Смена переговорщика (смена руководства) в Армении подвигла Азербайджан на то, чтобы сделать определенный шаг навстречу. Именно с этим связано такое резкое изменение в подходах, учитывая тот факт, что Азербайджан долгие годы не хотел идти на какие-либо уступки, в том числе в вопросе отвода снайперов и тяжелой техники от границ с Арменией. Теперь Баку будет ждать адекватных мер от Еревана».

Только вот миролюбие в Ереване понимают весьма своеобразно. И как только речь заходит о перспективах урегулирования, здесь начинают строить планы: а что нам, таким многострадальным, еще готов уступить Азербайджан? Там уже не будут требовать вывести войска? Признают «независимость Арцаха»? Или вообще подарят земли вплоть до Куры? Но сегодня — и это понимает даже ереванский «болтающий класс» — расклад сил ничего хорошего Армении не обещает.

Показательно и другое: по ту сторону линии фрогта не торопятся и объявлять, будто бы теперь расклад сил в Газахе и Агстафе изменился в пользу Армении. Так, экс-командующий погранвойсками СНБ Армении генерал-майор Левон Степанян в интервью Sputnik Армения уверенно заявил: Азербайджан не станет ослаблять оборону важного стратегического направления на границе с Арменией. Он напомнил: «Идея передачи границы Армении и Азербайджана в той части, где неизменной осталась граница советского периода, пограничным войскам с обеих сторон обсуждалась мной еще в 1996 году с бывшим председателем Совета командующих пограничных войск стран СНГ генералом армии России Андреем Николаевым. Целью было предложить главам государств обеих стран на рассмотрение, как вариант снятия напряженности на участках не нарушенной в начале 90-х годов границы». Почему тогда дело не продвинулось дальше идеи, умолчал, но догадаться несложно: в Армении не желали и слышать ни о каком признании границ. Но это тогда, а теперь Степанян растерянно констатирует: «В данном случае, я не знаю о намерениях Азербайджана. Прежде всего, потому, что перехода в одностороннем порядке на охрану границы погранвойсками не бывает, и я лично это исключаю». И вообще, по его словам, трудно представить армию, с одной стороны, и погранвойска — с другой. Значит, делает вывод отставной генерал, там от погранвойск будет только название, а в реальности это та же армия Азербайджана, на тех же позициях. И вообще, Азербайджан, выставляя обычные погранвойска, не станет ослаблять оборону столь важного стратегического направления. В этих условиях армянская сторона не вправе видеть положительную тенденцию, назидательным тоном изрек Степанян. Тем более, что в сообщении говорится — Азербайджан этим путем намерен идти на формирование новых резервов. И добавил: «Не исключаю, что это может быть «игра» в большой политике и за всем этим кроется что-то недоброе». Но что именно, не пояснил, А может, и сам не понял. И вот этот «подвешенный перепуг» из уст отставного генерала показывает: судя по всему, в Армении азербайджанский маневр вызвал самый настоящий шок и растерянность. Здесь не могут взять в толк: что происходит? В чем подвох? Как на это реагировать?

Смысл, впрочем, понятен. Речь идет именно о рокировке и маневре, где соединились и воено-силовые соображения, и политический расчет. Масштабные боевые действия на этом направлении маловероятны, а если неожиданности все же последуют, то транспортно-логистические возможности армии позволяют на них оперативно отреагировать. И уж тем более понятно, что такой маневр позволяет высвободить армейские резервы, которые уже можно применить там, где есть задачи, для решения которых как раз и нужна армия. Разместив на границе с Арменией пограничников вместо армии, Азербайджан направляет мировому сообществу недвусмысленный «месседж»: наша страна, в отличие от Армении, не имеет территориальных притязаний к соседям и с уважением относится к международно признанным границам. Более того, очевидно, у армии свои задачи, у ГПС — свои, пресекать незаконное проникновение на нашу территорию диверсантов пограничники умеют как никто. Подготовленная, оснащенная, способная решать самые разнообразные задачи Госпогранслужба — это в Азербайджане предмет особой гордости. И это, будем реалистами, выводы, которые в самом прямом смысле «лежат на поверхности».

Причины растерянности Армении тоже понятны. Прежде всего, Ереван до сих пор, через более чем четверть века после провозглашения независимости, не контролирует собственных рубежей: границы с Ираном и Турцией охраняют российские пограничники, более того, даже КПП в аэропорту «Звартноц» контролируют россияне. Но дело не только в этом. Просто в регионе, как бы это повежливее, сильно не совпадает качество политических решений. И если уж совсем откровенно, Азербайджан демонстрирует и стратегические маневры, и политические решения на таком уровне, который в Армении просто не в состоянии понять.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az