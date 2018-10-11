Британские военные учения обеспокоили прокремлевских экспертов

Несколько лет назад один из руководителей азербайджанских спецслужб на своей пресс-конференции поделился с журналистами профессиональной мудростью: будьте очень осторожны, если вас ваши зарубежные друзья просят собрать и предоставить им какую-то информацию, пусть даже эта информация кажется вам абсолютно безобидной. После чего добавил: «Даже в том случае, если вас просят систематически сообщать данные о погоде».

Роль данных о погоде в разведке — тема весьма интригующая, и информация к размышлению здесь не ограничивается популярным документальным телесериалом «Как погода изменила историю». Василий Ардаматский в своем детективном романе «Ответная операция» приводит прямо-таки классический пример, как советский разведчик Субботин, выдающий себя за перебежчика и работающий в одной из разведшкол, где готовят из числа таких же перебежчиков агентуру для последующей заброски в СССР, пытается выяснить, где сбросят с парашютами прошедших подготовку курсантов: «Спустя час Субботин уже знал, кому на аэродроме раньше всех известен точный адрес выброски. Капитан рассказал, что летчики узнают этот адрес очень просто — в метеобюро. Синоптики получают адреса раньше всех».

А на днях российские СМИ продемонстрировали еще один способ применения в разведке данных о погоде. В далеком Омане стартовали крупнейшие за последние 17 лет британские военные учения — Saif Sareea. Причем, несмотря на географическую удаленность, направлены они против РФ, чего в Лондоне и не думают скрывать: «Хотя эти военные игры продолжительностью в один месяц проводятся в раскаленных пустынях Омана, в сознании командиров, принимающих в них участие, есть образ только одного врага, который находится гораздо ближе к Великобритании, — России, — поясняет британская The Times. — В учениях «Саиф Сариа-3» задействованы 5,5 тысяч британских военнослужащих, 200 бронемашин, шесть военных кораблей, включая корабль ВМС Великобритании «Альбион», один десантный корабль и восемь военных самолетов «Тайфун». Они способны работать при температуре до 49 градусов по Цельсию». Кроме того, в ходе учений британские военнослужащие используют многочисленные беспилотные летательные аппараты.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский уверенно заявил: «Проводить учения в Омане, как они говорят, для противодействия России – это, честно говоря, какой-то сюр».

А вот телеканал «Россия-24» пригласил комментировать новость об учениях в Омане, которые официально объявлены направленными против России, телеведущую Екатерину Григорову. Которая тут же озвучила версию, основанную на давно известном в армейских кругах принципе: если действовать предстоит на чужой территории, то боевые навыки отрабатывают в природно-климатических условиях, близких к тем, где придется действовать. И зная, где тренируются войска, опять-таки по этим самым природно-климатическим характеристикам можно понять, для какого театра военных действий их готовят.

Вот и Григорова, комментируя новость об учениях, сначала отметила, что британские военнослужащие прибыли в Оман еще 20 сентября, чтобы пройти акклиматизацию и адаптироваться к жаре. А потом, сфокусировавшись на этой самой жаре, высказала небезынтересную версию: «Насколько это помогло бы им в России? Средняя температура в Омане колеблется сейчас в пределах 25-30 градусов. Такая погода у нас — только на побережье Каспия, и то в июле. Но этот район занимает всего полпроцента от площади России». А затем решила развить мысль: «Можно, конечно, предположить заново вспыхнувший интерес Великобритании к каспийской нефти. Во времена гражданской войны они ею очень интересовались». Можно, конечно, отмахнуться: Каспий — далеко не единственная точка с пустынным ландшафтом и жарким климатом, для которой в Омане могут готовить солдат, в том числе и с «антироссийским» прицелом. Есть еще Сирия, на днях распространились новости и о переброске российских войск в Ливию. Только вот вряд ли популярная российская телеведущая высказала свою «каспийскую версию» ну абсолютно спонтанно. Хоть и не очень профессионально. Вынуждены напомнить: интерес к каспийской нефти Великобритания проявила задолго до гражданской войны в России. Лондонский делец Маркус Сэмюэль уже в 1890 году прибыл в Баку, где осмотрел первые танкеры — изобретение братьев Нобель, и уже через два года, загрузив в Батуми азербайджанской нефтью первый собственный танкер, пошатнул незыблемую, казалось, монополию рокфеллеровской Standart Oil. А знаменитый британский разведчик Сидней Рейли появился в Азербайджане еще в 1901 году.

Что же до «заново вспыхнувшего» интереса, то и тут госпожа Григорова тоже не совсем владеет темой. Британская BP, напомним, была оператором «Контракта века» на разработку нефтяных месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», подписанного еще 20 сентября 1994 года и сохранила этот статус после того, как в сентябре 2017 года «Контракт века» был продлен. ВР является и оператором на месторождении «Шах-Дениз», составляющем ресурсную базу «Южного газового коридора». И что же — в Москве так старательно убеждали азербайджанскую аудиторию, что никакой серьезной нефти на Каспии нет, и никакие инвесторы с Запада в «бывшую южную республику» не придут ни при каком раскладе, что и сами в это на минуточку поверили? И эта «минуточка» растянулась аж на четверть века? Быть может, на канале «Россия» и не считают для себя зазорным вешать зрителям, пардон, лапшу на уши, но чтобы при этом на собственных ушах засохла лапша четвертьвековой давности — это рекорд. С которым ни в калашный ряд, ни в прямой эфир лучше не стремиться.

Но если серьезно…то госпожа Григорова, при всех своих ляпсусах, все же обозначила главное: судя по всему, новая стадия «английской игры» на Каспии не на шутку взволновала Москву. Особенно теперь, когда каспийские углеводороды играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. А точнее, снижают возможности РФ давить на Европу, «срезая» непослушным странам поставки нефти и газа.

И вот на этом фоне нельзя не заметить роста военной активности РФ на Каспии. Только на минувшей неделе ракетные корабли российской Каспийской флотилии — «Дагестан» и «Татарстан» — нанесли удары по объектам условного противника. Они были выполнены в виде зданий размером 10 на 10 метров и располагались на расстоянии около 200 километров. Для этого использовались высокоточные ракетные комплексы «Калибр-НК». Очередная «игра мускулами» на Каспии была частью крупнейших за последние 30 лет военных учений на Северном Кавказе. В них участвовали порядка семи тысяч военных, а также две с половиной тысячи единиц техники, включая десятки самолётов и вертолетов.

И вот тут уместно поинтересоваться: это с кем Россия собралась воевать на Каспийском море? Особенно после того, как подписанные в Актау соглашения исключили присутствие на Каспии иностранных, то есть натовских, войск? Быть может, кто-то в Москве уже стряхивает архивную пыль с планов, составленных в те годы, когда в ответ на подписание «Контракта века» тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев предлагал применить военную силу «для захвата буровых платформ на каспийских камнях»? Или же слой архивной пыли на этих планах вообще не был таким уж толстым? Во всяком случае, учения в Омане и обозначенный Григоровой их не просто «российский», а именно «каспийский» прицел — это весомая информация к размышлению, что и после подписания соглашений по Каспию в Актау Москве не стоит считать Каспий чем-то вроде пруда с домиком для уточки на собственной усадьбе.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az