Председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев рассказал изданию Minval.az о новом витке своей политической карьеры, а также прокомментировал события, происходящие в Азербайджане.

— Вы первый азербайджанец, баллотировавшийся в Стокгольмский парламент.

— С 2006-го года я занимаюсь диаспорской работой и встречаюсь со шведскими политиками. Стать членом одной из политических партий страны – было моей мечтой. И в 2011-м году я стал членом политической партии «Шведские демократы» (эта партия является 6-й по величине политической партией в Швеции, занимающей 20 из 349 мест в Риксдаге, прим.авт.), которая взяла курс на перемены, так как в Швеции у власти больше были социал-демократы, и потому в управленческой системе до сих пор еще не полностью искоренены социалистические тенденции. А стране необходимы весомые перемены, потому что политики обязаны тратить больше времени и сил на обеспечение всех потребностей и нужд собственных граждан, больше заботы и труда вложить в как в социальное, так и в политическое развитие Швеции. В 2014-м году я попал в резерв Парламента Стокгольма, а в этом году я был зарегистрирован как специальный кандидат, сразу в трех парламентах страны. Но я очень хочу попасть именно в Стокгольмский парламент, потому что именно там больше занимаются вопросами, интересующими меня, а именно миграционной политикой, криминальными вопросами, и у меня есть определенный опыт в этих сферах. Для того, чтобы быть более актуальным, мне предстоит сдать еще два экзамена, и получить два диплома. В мае я сдал один экзамен, и не так давно – еще один.

— Почему вы, председатель Конгресса азербайджанцев, решили вплотную заняться именно государственной политикой Швеции?

— В Швеции чиновники не работают исключительно на личные амбиции и имидж, а помогают гражданам своей страны жить лучше. К примеру, строится дорога. Все должно продумываться до мелочей: от светофоров до всех видов подземных переходов, дорожных знаков и прочих удобств, рассчитанных как на водителей, так и на пешеходов. Все это делается комплексно, понимаете? Не постепенно, а сразу, что говорит о глубоком уважении к гражданам своей страны. Приведу еще один пример: предположим, на первом этаже дома в Стокгольме должны открыть ресторан или бар. Так вот, если 51% жителей дома или домов, расположенных на расстоянии до 100 метров от планируемого ресторана, скажет НЕТ, то его просто не будет. То есть, понимаете, какая система? Правительство, госчиновники не ставят вопросы или распоряжения как истину в первой и последней инстанции, нет! Они работают вместе с народом – на его благо.

И я был бы рад, если бы в Азербайджане госчиновники тоже перешли бы на практику уважения к людям. Да, Азербайджан успешно развивается, делает значительные шаги, но все же мне очень хотелось, чтобы больше внимания уделялось именно людям. Нужно научиться слушать людей, разговаривать с ними, учитывать интересы народа – независимо от того, какую ты должность занимаешь. Я как руководитель диаспоры, часто бываю в Азербайджане, встречаюсь со своими коллегами, и с чиновниками в том числе. Ну, что сказать? Очень сложно сохранить хорошее мнение о наших азербайджанских чиновниках, которые ведут себя высокомерно и отчужденно, считая, что в их руках сила и власть, убеждены, что все им дозволено и при этом совершенно не думают о людях своей страны. Они не «опускают себя» до общения с народом. Этот уродливый стереотип обязательно должен быть изжит, искоренен напрочь. Нужно уметь слушать людей. Когда я жил в Азербайджане, я тоже был другим, но сейчас, проживая в Стокгольме, я изменился именно благодаря тому, что научился слушать – своих детей, своих друзей, принимать их мнение, чему-то учиться от них. Это нормально, это правильно. Я, как руководитель диаспоры, думаю о том, что у нас в данный момент назначили нового председателя комитета по работе с диаспорой, и я очень надеюсь, что Фуад Мурадов изменит ситуацию, выработает новую стратегию в работе диаспорских организаций. Необходимо четко скоординировать работу: как и что мы должны делать. Я бы очень хотел бы еще, чтобы наши диаспорские руководители были бы более активны в политической жизни – в любой стране, где бы ни находилась диаспора азербайджанцев. Потому что, если члены диаспоры не принимают участия в политической жизни страны, их никто не будет слушать, никто не будет с ними считаться. Чтобы пропагандировать Азербайджан, нужно постоянно быть в курсе политического курса, рассказывать о нем, доносить до людских умов информацию, чтобы расширить диапазон знаний о нашей Родине. Мы видим, что Фуад Мурадов сильно ушел в работу, и надеемся, что в таком ритме действительно будет выработана новая стратегия. Вот смотрите, есть древняя еврейская диаспора, у которой была цель – создать государство. Для этого была выработана определенная и очень правильная стратегия. Они создали государство. Армяне выбрали политику «геноцида армян» и идут по этой дорожке. У нас же в качестве стратегии не может являться один-единственный принцип «Освободить Карабах». Карабах – это по-любому наша территория, и рано или поздно она все равно вернется к нам. Я слышал, что Фуад Мурадов собирается ехать с рабочим визитом в страны Европы, и очень надеюсь, что у нас в Стокгольме он также побывает.

— Фуад Мурадов не так давно заявил СМИ, что армянское лобби в скором времени ждет удар. Что вы об этом думаете, и с какой стороны этот удар последует?

— Когда мы в 2010-м году азербайджанцы в Швеции зарегистрировались в Конгресс, положение у нас было весьма шаткое, потому что армяне постоянно кидались пачками лжи в Парламенте в виде брошюр, листовок и так далее. Когда мы утвердились и сами стали заниматься политикой, то получили доступ к копиям этих армянских «документов». Сейчас ситуация изменилась, мы имеем полное право голоса. Просто следует учесть, что шведское государство, как правило, слушает не одну, а две стороны. И сейчас если армяне что-то говорят, мы наносим ответный удар – открываем неудобную и невыгодную для армян правду, реалии истории Азербайджана. Это и есть тот самый удар – информационный, особенно если стратегия работы руководителей диаспорских организаций будет направлена в нужное и сильное русло.

— Скажите, что думают в диаспоре о событиях, происходящих в Азербайджане, в частности о событиях, происходящих в Гяндже?

— Я если честно, вообще был в шоке, когда узнал сначала о покушении на главу ИВ города Эльмара Велиева, а позавчера еще и об убийстве в ходе беспорядков двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении. На членов нашей диаспоры эта информация подействовала очень негативно, мы все переживаем, волнуемся. Гянджа – второй по значимости город в Азербайджане, где проживают мои друзья и родственники. Гянджинцы – вообще очень своеобразные люди, требующие к себе большого внимания. Конечно же, произошедшее – просто ужасно, но я все же считаю, что это последствия упущений руководства города и их замов. Как я уже говорил ранее – нужно уметь выслушивать людей, общаться с ними, быть добрее к людям, решать их проблемы. Об этом всегда говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвавший чиновников «Слугами Народа». Руководители, чиновники для того и существуют, чтобы решать проблемы народа, их именно для этого и сажают на занимаемые ими должности. Во-вторых, то, что в Азербайджане в течении двух дней были перебои с электричеством и водой – тоже новость из разряда неприятных и неожиданных, я бы так выразился, если быть более точным. Сейчас время высоких технологий, Азербайджан продает электроэнергию и в Грузию, и в Россию. И вдруг поступает информация, что наоборот Грузия и Россия помогали Азербайджану, когда вышел из строя генератор в Мингечевире. Как-то противоречит это всем привычным нормам! И потом, если в Европе что-то выходит из строя, то автоматически подключается резерв – должно быть именно так во избежание последствий, которые не замедлят появиться после резкого и внезапного отключения электроэнергии. Азербайджан – богатое государство, способное вкладывать в развитие технологий много средств, и это будет очень правильный вклад, потому что на повестке дня – безопасность и комфорт жителей страны. Нужно разрабатывать альтернативную энергетику в конце концов.

— В Азербайджане часто слышны обвинения в адрес богатых представителей диаспоры в том, что они не оказывают никакой помощи стране. Вы согласны с такой критикой?

— Да, я слышу такие разговоры, но опять же – все из-за недопонимания. Ведь существуют же не просто богатые представители диаспоры, но еще и при этом они достойные и уважаемые люди, достигшие успеха в других странах. Нужно уметь с ними разговаривать, находить точки соприкосновения, вести грамотный диалог. Я знаю, что любой представитель диаспоры хочет помогать своей стране, просто некоторые азербайджанские политики и чиновники воспринимают этих людей через какую-то свою призму, считая их выскочками и пиарщиками (даже если эти богатые и достойные члены диаспоры помогают людям). Начинают озвучиваться «мысли» о том, что «эти богачи хотят занять место на политической арене, а их помощь – просто показуха» и ничего более. Но при этом выдвигающие эти версии политики и чиновники забывают почему-то о том, что эти «богачи-выскочки» — авторитетные, успешные люди, снискавшие уважение за пределами своей страны, они ни в чем не нуждаются. Да, есть те, кто хочет иметь доход с членства в диаспоре, но есть еще так же и те, кто на свои деньги помогает диаспоре. Очень много богатых азербайджанцев проживают в Европе, в России, в США. Просто надо с ними найти общий язык, их не надо бояться или недолюбливать.

— Хотелось бы задать вопрос об усовершенствовании института чиновников, госработников. Об этом все чаще стали говорить в Азербайджане. Какого ваше мнение на этот счет?

— Азербайджан страдает от тисков бюрократии. Но тем не менее ASAN Xidmet – очень серьезный и глобальный удар по этому пережитку прошлого. И вовсе не нужны никакие институты чиновников и госработников – это лишняя трата денег, времени и нервов. Это лишние совершенно структурные единицы, уверяю вас. Европа давно уже перешла на систему электронного правительства, что позволяет людям спокойно и без волокиты решать свои гражданские проблемы. Очень много вопросов можно спокойно и без тягомотины решать по интернету – безо всяких бюрократов-чиновников, без хождения по мукам в их роскошных кабинетах. Азербайджану нужно как можно скорее переходить на эту систему. Тогда и чиновники, наконец, поймут, что от них ничего не зависит. Когда я приезжаю в Азербайджан и сталкиваюсь с представителями чиновничьего сословья, то понимаю, насколько ужасно общение с этими людьми: это их высокомерие, чванство, попытка показать свою «значимость», которая их доводит до потери субординации – вот вам истинное лицо большинства азербайджанских чиновников. И такие вот «слуги народа» у народа Азербайджана. А потому переход на систему электронного правительства – лучший выход. Люди однозначно должны жить в комфорте, а не в нервотрепке, не тратить ни нервов, ни денег в ходе неприятного общения с чиновниками.

Кроме того, нужно обязательно учитывать темперамент, ведь все люди разные. Есть те, кто промолчит и молча проглотит слезы, но есть те, кто отреагирует, в конце концов. Я читаю много информации из Азербайджана, в том числе и о том, что у жителей Гянджи было негативное мнение о главе района Эльмаре Велиеве. Но по-любому, это не дает право покушаться на жизнь человека, и тот факт, что стрелявшего сделали чуть ли не национальным героем – тоже неправильно. Я хочу сказать только одно: глубинная причина была, детонатор сработал и произошла трагедия, которая сейчас разрастается по принципу снежного кома: сначала стреляли в Э. Велиева, затем были беспорядки, в ходе которых погибли два сотрудника правоохранительных органов… Это и есть тот самый печальный показатель, когда чиновник настолько абстрагирован от народа и считает, что «все в его власти». А в результате чаша терпения переполняется и происходят страшные вещи. Я не зря в интервью неоднократно говорил, что человека надо уметь услышать, выслушать и помочь – именно в этом заключается работа чиновника, которому была доверена его должность. Тот факт, что в Азербайджане граждане начали брать в руки оружие – это удар по имиджу толерантной страны. Когда в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей, политики подняли вопрос о закрытии мечетей, об ограничении въезда мусульман в страну. Но на одном из собраний шведский политик встал и сказал: «Мы не можем этого сделать. Мы не должны вызывать ненависть у народа, ведь люди еще больше обозлятся после этого политически неправильного шага». Я тоже поддержал этого политика, и сказал, что нельзя сразу судить, надо попытаться понять, выяснить глубинные мотивы. Человек, въехавший в толпу на грузовике, был узбеком по национальности, безработным, отчаявшимся. И политики приняли все эти форс-мажорные моменты. Политики признали, что этот человек был обделен заботой и потому озлобился. То же самое сейчас происходит и в Гяндже. И самое страшное, что это покушение и эти убийства сотрудников полиции могут стать печальным прецедентом: поняв, что самосуд работает лучше, чем закон и право, люди, не достучавшиеся до чиновников, начнут их физически уничтожать. А это совершенно неприемлемо, и не только с точки зрения Уголовного кодекса и принципа человеческого фактора. Как внутри страны, так и за ее пределами есть враги, которые обязательно воспользуются этой ситуацией. Так или иначе, события, произошедшие в Гяндже, должны стать уроком для руководителей районов: нельзя издеваться над народом, нельзя испытывать народное терпение. Нужно уметь слушать, выслушивать, понимать, принимать и помогать. Тогда никто и не подумает брать в руки пистолет или винтовку.

— Что бы вы хотели пожелать Азербайджану?

— Мы, азербайджанцы, проживающие за рубежом, всегда в курсе происходящих на Родине событий. А потому, прежде всего, хочется пожелать стране хороших, позитивных новостей. И дай Бог, чтобы в самом ближайшем времени имидж Азербайджана стал еще выше.

Яна Мадатова

Minval.az