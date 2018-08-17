С чем связан ее намеченный перевод в Дагестан?

Выбор места дислокации военной базы — целая наука. Тут учитывается географическое и геостратегическое расположение, наличие коммуникаций, близость к границам друзей и врагов, если необходимо, мобилизационные ресурсы. Если речь идет о военно-морской базе, то добавляются еще и ледовая обстановка, плотность грунта на дне — для якорной стоянки, наличие (или отсутствие) удобных бухт и т.д. А уж переезд военной базы к новому месту дислокации — тем более событие, требующее комментария.

В России продолжается подготовка к передислокации главной базы Каспийской флотилии — из Астрахани в дагестанский Каспийск. Накануне с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, которые дислоцируются в Дагестане, прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Российские телеканалы поторопились напомнить: именно сюда из Астрахани перебазируется российская Каспийская флотилия. Министр на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии уже пообещал: «Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения».

Как уточняет ТАСС, в Каспийске уже развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале. Большинство экспертов обратили внимание: поездка министра обороны РФ в Каспийск состоялась вскоре после подписания в Актау Конвенции о правовом статусе Каспия. Что уже придало особое звучание логичному вопросу: против кого из своих соседей по Каспию Россия наращивает боевую мощь? С кем из четырех прибрежных стран она собралась воевать? Особенно после того, как на саммите в Актау поддержали проект Конвенции, прямо запрещающей присутствие на Каспии ВМС «третьих» стран?

Чьего именно присутствия на Каспии стремились не допустить Россия и Иран, весьма откровенно высказался президент ИРИ Хасан Роухани. По его словам, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион. «Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались американские корабли, вертолеты и военные базы, — приводит слова Роухани агентство Fars. — Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств».

Но, похоже, в политическое долголетие Роухани в Москве не особо верят. Во всяком случае, комментируя строительство новой базы в Каспийске, российский военный эксперт Игорь Коротченко в эфире «Вестей» прямо указал на Иран: дескать, США пытаются укрепиться в этой стране, и Россия должна быть готова к такому развитию событий. Впрочем, справедливости ради, рассуждал эксперт и о других задачах Каспийской флотилии, начиная от Ближнего Востока и заканчивая «неспокойными» соседями России, до которых корабли Каспийской флотилии могут добраться «по рекам». Если вспомнить, как российские корабли через Волгу, Волго-Донской канал и Дон проходили с Каспия в Азовское море, где РФ, как уверены многие украинские эксперты, готовится к новой силовой операции против Украины, то заявления Коротченко «ложатся в общую картину». Возможно, конечно, что это официальная версия, и на самом деле цели и в прямом, и в переносном смысле у российских моряков совсем другие, но вряд ли в Москве не понимают: после «крымнаша» прежней свободы рук у России уже нет. И вряд ли будет.

Только вот в чем дело. В годы существования СССР главная база Каспийской флотилии находилась в Баку — примерно там, где сейчас расположена площадь Государственного флага и Кристалл-холл. Военные корабли, плавучий док и локаторы на вершине так называемой «Баиловской шишки» (она легла в основу фундамента Площади флага) можно было увидеть и с вершины Девичьей башни, и просто с бульвара, не говоря о прогулочных кораблях. Место было и впрямь удобное: бухта, защищенная от господствующих на Каспии северных ветров, достаточные глубины, твердый грунт, подходящий для якорных стоянок — лепота! Баку в качестве главной морской базы российские военные инженеры определили еще в XIX веке, по горячим следам первой аннексии Азербайджана. Но…идиллия оказалась не бесконечной. Сегодня об этом не очень любят вспоминать, но по крайней мере дважды Каспийская флотилия «воевала» с мирным населением Баку. Первый раз это произошло во время «мартовской резни» 1918 года, когда корабли Волжско-Каспийской флотилии обстреливали с моря «мусульманские» кварталы Баку. Второй эпизод пришелся уже на январь 1990 года. В результате после распада СССР удобную Бакинскую бухту Каспийской флотилии пришлось покинуть и перебазироваться в Астрахань. Где не было необходимой береговой инфраструктуры, и корабли стояли в прямом смысле слова «в камышах». Обустраивать новую базу Москва не спешила. По официальной версии, на это просто не хватало денег, а у армии были и более срочные задачи. По официальной, в «первопрестольной» не сомневались: независимость «южных республик» — это ненадолго, «самостоятельное плавание» окажется им не по зубам, и смуглые братья очень скоро приползут обратно и еще будут умолять, чтобы их приняли под российское покровительство. Но, судя по всему, теперь от планов возвращения на старую базу Каспийской флотилии в Баку приходится отказываться и всерьез обустраиваться «на новых квартирах». И тут на первый план выходят уже другие соображения. Астрахань, напоминают специалисты, не самое удобное место для базирования хотя бы потому, что это замерзающий порт. А значит, зимой корабли, стоящие в дельте Волги, могут вообще не выйти в море. К тому же и гидрологическая обстановка здесь не внушает оптимизма: в Астрахани надо все время прокладывать и держать в рабочем состоянии фарватеры. К тому же тут, в дельте Волги, строится торговый порт, так что кораблям в прямом смысле слова может стать тесно.

А вот задач у Каспийской флотилии в последнее время поприбавилось. Словом, если уж обустраивать флотилию, то лучше сделать это в более удобном месте. Каспийск, «город-спутник» Махачкалы, в населении которого в советские годы, как и в Баку, преобладали так называемые «русскоязычные», подошел для этого по всем статьям.

Только вот, судя по всему, свою роль тут сыграло еще одно обстоятельство. Речь идет о Дагестане, регионе неспокойном и во всех смыслах взрывоопасном. В том же Каспийске 16 ноября 1996 года прогремел взрыв в пятиэтажном доме, где жили офицеры-пограничники с семьями. Одна из секций дома была полностью разрушена, под завалами оказались 106 человек. 67 из них погибли. Официально во взрыве обвинили «рыбную мафию», но в эту версию поверили не все. В Москве уже не первый год говорят о «социально-экономическом развитии Дагестана», о необходимости решения проблем региона, прежде всего бедности, безработицы и коррупции, но пока что внятных результатов добиться не удается. А уж отправка в Махачкалу «генерал-губернатора» Владимира Васильева и последовавший за этим «кадровый разгром» не оставляют сомнений: повод опасаться «сюрпризов» в Дагестане у Москвы есть. И вот на этом фоне перебазирование в регион Каспийской флотилии обеспечит еще и присутствие здесь большого количества вооруженных и полностью лояльных Москве людей, никоим образом не связанных с местным населением. Так что «опыт», полученный Каспийской флотилией в январе 1990 года в Баку, может оказаться востребован и в Дагестане.

Только вот… помнят ли в России, что после этого Каспийской флотилии пришлось не по своей воле менять пункт базирования? И не придется ли ей в результате спешно поднимать якоря и уходить уже из Каспийска?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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