Утро началось с хорошей, позитивной новости: принят резонансный закон о непристойном поведении по отношению к женщинам. Даже если оскорбление было выражено в устной форме — больше не останутся безнаказанными: за непристойную шутку или взгляд, несущий сексуальный подтекст, штраф размером в 750 евро быстро остудит желание плюнуть в женскую душу.

Но не расслабляйтесь, представительницы прекрасного пола: законопроект был принят во Франции, а не в Азербайджане. Мы знаем, что сейчас из вашей груди вырвется вздох досады и разочарования, и прекрасно понимаем, почему.

Наверняка каждая молодая женщина или девушка, проживающая в Азербайджане, сталкивалась с такими негативными моментами: вышла погулять с подругой или одна, и получила «комплимент» от представителей сильного пола — в виде цоканья языком, стона, имитирующего оргазм, сальных смакований размера ее бюста или бедер, а также более примитивных, но конкретных предложений – вплоть до озвучивания цены. Все это на самом деле выглядит ужасно, оскорбительно, отвратительно, иногда становится до такой степени обидно, что на глаза наворачиваются слезы. И самое ужасное, что никто их не наказывает – даже закон. Максимум, что можно добиться, так это взыскания за хулиганское поведение, которое наказывается определенными часами общественных работ или штрафом в пару сотен манатов. И всё.

Не правда ли, парадокс? Женщину унижают и оскорбляют, она переживает массу неприятных моментов, чувствует себя униженной, оплеванной – и никакого серьезного наказания?

Кроме того, мало кто из представительниц прекрасного пола обращается в полицию. Причина проста: нежелание рассказывать полицейским, которые так же являются мужчинами, какие именно грязные слова были сказаны. Ведь в заявлении нужно указать все именно дословно, а не поверхностно. Опять же, нежелание, чтобы об инциденте узнали дома, ведь если у оскорбляемых девушек или женщин есть родственники-мужчины, то дело может зайти слишком далеко – вплоть до поножовщины. И тогда уже будет совсем другая статья, ведь в Азербайджане, как в стране светской, не рассматривают в качестве смягчающего обстоятельства защиту чести и достоинства жены, сестры, матери…

Но на самом деле нежелание жаловаться сотрудникам полиции мотивировано так же и тем, что многие из них – при рассмотрении жалобы – открыто заявляют: «А почему ты так оделась? Сама провоцируешь, а сейчас жалуешься. Задели тебя? Сама виновата – надо быть скромнее». Те же самые замечания бывают направлены и в адрес макияжа, и в адрес тату, и в адрес цвета волос. Если у девушки укороченная юбка, топ или брюки по фигуре, она априори преступница? А с каких это пор? Ведь мы не живем в Иране или в Ираке, мы живем в стране, где женщина сбросила чадру раньше всех на Востоке. И цивилизованные представители общества всегда гордились этим историческим фактом. Но на деле ситуация уродливо искажена, если жертве не только не помогают в соответствующих органах, но еще и мораль читают. Ведь сотрудник полиции – не отец и не брат, чтобы акцентироваться на внешнем виде жертвы, и диктовать ей какие-то свои выводы о морали, поведении, дресс-коде и внешнем виде, он обязан рассматривать каждый случай правонарушений, не прессуя и не давя на психику жалобщиц. Понятно, что домогательство – не изнасилование, в случае которого можно все доказать, но все же жертва подвергается оскорблениям, угрозам, а иногда и побоям – за попытку вступиться за свою честь. Но у нас в стране чаще всего в качестве весомой «отмазки» негодяй применяет контраргумент: «Она оскорбила мою мать, и я отреагировал». Но при этом почему-то не озвучивает причины, почему жертва его обругала. Согласно примитивной «логике» озабоченных хулиганов, если женщине кидают в лицо какую-то пакость, она должна просто смолчать, стерпеть, проглотить и пройти мимо. А почему, собственно, женщина должна выносить издевательства от кого бы то ни было? С каких это пор у нас в стране женщина считается бесправным существом, и почему она не может постоять за себя?

Кроме того, в социальных сетях зачастую появляются видеоролики, главными героями которых становятся мужчины, пристающие к женщинам в общественном транспорте, в том числе и эксгибиционисты – все это неприемлемо! Не стоит забывать, что мы живем на Востоке, где изначально женщину принято уважать, а не оскорблять словами или действиями.

С другой стороны, никто не припомнит, чтобы в УК АР и КоАПе были конкретные статьи за домогательства и непристойное поведение, направленное в адрес проходящих мимо женщин. Да и парламентарии наши, по всей вероятности, не считают это проблемой, если ни разу никто из них не заступился за честь и достоинство своих же согражданок. Зачем же тогда всякий раз кричать о хваленном менталитете, если существует и иная оговорка, которую всякий раз ни к месту любят употреблять представители мужского пола, а именно «мы восточные люди, мы темпераментные». Парадокс, не правда ли? И потом: принимая закон, карающий за домогательства, французские парламентарии сделали акцент на разделение понятия: одно дело легкий флирт (все же мужчины — не роботы, как ни крути, а женщина – создание привлекательное и притягательное) и совсем другое – оскорбительные намеки или конкретно агрессивное поведение и оскорбления, зачастую сопровождаемые (в случае негативной реакции жертвы) ударами или плевками в лицо.

В Германии тоже были внесены изменения в законопроект, и с 2016 года приставание к женщинам приравнено к изнасилованию. Законопроект приняли в Бундестаге после Кёльнских событий. И теперь за приставание против воли грозит серьезное наказание. По словам депутатов, теперь насильники и сексуально озабоченные хулиганы не смогут уйти от уголовной ответственности.

В УК Китая половые преступления в отдельную главу не выделены, а расположены в главе 4 «Преступления против права граждан на жизнь и демократических прав граждан». Согласно ст. 237 УК Китая принуждение женщины к совершению унижающих ее достоинство действий и, а так же совершение надругательства над ней путем насилия, угроз или иными методами, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или краткосрочным арестом. Совершение принуждения при отягчающих обстоятельствах (т.е. принуждение, совершенное публично или в общественном месте), наказывается лишением свободы на срок свыше пяти лет.

В уголовном праве Швейцарии предусмотрена также ответственность за совершение сексуальных действий против воли лица, которые публично нарушают общественный порядок, а также домогательства в насильственной или грубой словесной форме. Наказываются подобные действия по жалобе потерпевшего арестом или штрафом.

В Уголовном кодексе Испании половые преступления объединены в разделе «Преступления против половой свободы» и обозначены как «сексуальная агрессия», «сексуальные злоупотребления» и «преследования сексуального характера». «Действия лица, осуществляющего домогательство сексуального характера в свою пользу или пользу третьих лиц, использующего свое положение, которое намекает или прямо говорит о причинении жертве вреда в случае отказа», признаются преследованиями сексуального характера и наказываются арестом на срок от 12 до 24 выходных дней или штрафом в размере от 6 до 12 месячных заработных плат.

Согласно ст. 246 Уголовного кодекса Голландии «лицо, которое актом насилия или другим действием, или угрозой насилием, или угрозой другим действием заставляет, чтобы другое лицо выполнило или подчинилось непристойным действиям, виновно в непристойном нападении и подлежит сроку тюремного заключения не более восьми лет или штрафу пятой категории». Данное посягательство относится к разделу 14 УК Голландии «Преступления против общественной нравственности».

И пока наши депутаты обсуждают в Милли Меджлисе вопросы повышения штрафов, прямо под носом у правоохранительных органов происходит злостное негодяйство, за которое никто из хулиганов ответственности не несет. А все потому, что нет конкретной статьи в УК и КоАПе, благодаря которой преступники (а иного термина эти озабоченные просто не заслуживают) понесли бы суровое наказание.

Как ни крути, а все-таки любой из нас должен отвечать за свои слова и поступки – каким бы толерантным или милосердным не было бы наше общество. Ведь если есть преступление, обязательно должно последовать наказание, потому что по-другому просто не должно быть — именно это должны в первую очередь внушить родители своим сыновьям, вступающим в опасный период половой зрелости. Если же дело пущено на самотек, то в будущем этот человек будет либо совершать противоправные действия (вплоть до жестокого избиения) против собственной жены и ребенка, либо те же самые действия применять против совершенно посторонних людей – естественно тех, кто слабее его.

Хотелось бы верить, что эта статья приобретет широкий резонанс, и однажды утром мы прочтем в СМИ о том, что наши «народные избранники» все же предложили принять поправки в законы, и теперь женщины в нашей стране смогут спокойно ходить по улице, не опасаясь, что их оскорбит или унизит какой-нибудь мужчина, уверенный в том, что полицейские «поймут его как мужчину». Только когда это будет – неизвестно никому.

Яна Мадатова

Minval.az