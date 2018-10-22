Позиция экспертного сообщества РФ в отношении Азербайджана и Армении меняется, но…

Турция и Азербайджан продолжают расширять сотрудничество. В конце минувшей недели, 19 октября, президенты Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган — приняли участие в торжественной церемонии открытия НПЗ STAR, построенного SOCАR. А на следующий день, 20 октября в турецком городе Кайсери прошла конференция на тему «Диалог в современном мире», организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с Университетом Эрджиез и Муниципалитетом Таласского района Турции. В рамках этой конференции в учебном комплексе, принадлежащем Университету Абдуллаха Гюля, при совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Вагфа Абдуллаха Гюля состоялось открытие студенческого общежития имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. А в самом городе Кайсери состоялось открытие Парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинского геноцида.

На этой церемонии открытия выступил и депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев. Он отметил, что 26 лет назад в Ходжалы произошла чудовищная трагедия, было совершено нападение на мирных жителей: «В результате этого преступления были убиты 613 невинных людей. Это — геноцид. А те, кто учинил это, до сих пор не понесли наказания. Мы все вместе должны постараться довести до мира правду о Ходжалинском геноциде, чтобы виновники этой трагедии понесли справедливое наказание. Обучающиеся в Турции иностранные студенты должны повлиять на руководящих лиц своих государств, обратиться с призывом к парламентам стран в связи с Ходжалинским геноцидом. Они должны присоединиться к пропагандистской работе, чтобы это зверство не осталось безнаказанным».

Здесь, конечно, теоретически можно поинтересоваться: почему же сам Савельев, который не иностранный студент, обучающийся в Турции, а депутат Госдумы РФ, не вносит соответствующий законопроект на рассмотрение российского парламента и не направляет соответствующее обращение президенту РФ?

Но это теоретически. А на практике все не так просто и однозначно.

Прежде всего напомним: Дмитрий Савельев уже не в первый раз выступает с весьма четкими и принципиальными заявлениями в поддержку Азербайджана. Напомним: в конце июня 2018 года он принимал участие в международной конференции «Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе», организаторами которой выступили Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб. Прошел этот форум в селе Джоджуг Марджанлы. Тогда же Дмитрий Савельев четко заявил, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана должны быть возвращены без каких- либо условий. И добавил: «Именно наличием нагорно-карабахского конфликта обусловлена блокада Армении, из- за которой страну охватил глубокий экономический кризис. Но к сожалению, пока власти Армении не осознают этого».

А 3 июля того же года в очередном «Вечере с Владимиром Соловьевым» на государственном канале «Россия 1» «эксперт» Семен Багдасаров закатил в эфире форменную истерику и напустился на Жириновского (Савельев представляет в Думе ЛДПР): как это так — «ваш» депутат Дмитрий Савельев посетил в Джабраилском районе Азербайджана село Джоджуг Марджанлы! После чего завопил: «Как такое может быть, что ваш депутат едет в зону конфликта и говорит, что ему вздумается! Уничтожьте его, изгоните! Он предатель, враг Российской Федерации!» Сам Дмитрий Савельев отреагировал сдержанно: «Я не считаю нужным комментировать эту чушь», — сказал он. Позицию свою после истерики Багдасарова, как видно, пересматривать не стал.

Другое дело, что профессиональный политик — будем реалистами — выдвигает те инициативы, которые имеют шанс получить поддержку. А вот здесь уже не все однозначно.

Понятно, что такая инициатива вряд ли имела бы успех в то время, пока у власти в Армении находился Серж Саргсян, который в беседе с иностранными журналистами бахвалился своим личным соучастием в расправе: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло». Сегодня он от власти отстранен, но если вспомнить, как глава МИД РФ Сергей Лавров устроил «публичную головомойку» властям де-юре независимой Армении за арест Роберта Кочаряна, также проходящего в Азербайджане обвиняемым по делу о геноциде в Ходжалы, то становится понятным: Москва по-прежнему поддерживает на внутриармянском поле соучастников геноцида в Ходжалы — по крайней мере пока.

А вот сколько времени будет продолжаться это «пока» — зависит от многих факторов, в том числе и от общественного мнения России. Того самого общественного мнения, которое уже не является однозначно проармянским. Откровеннее других об этом процессе, напомним в который уже раз, высказался известный российский политолог Геворг Мирзаян: «…Военных гарантий России Армении не будет. А гарантий (особенно неформальных – данных Карабаху) не будет в том случае, если российское экспертное сообщество будет проазербайджанским». Тем более, добавим от себя, не будет гарантий политических. Другой вопрос, что с этим самым экспертным сообществом и общественным мнением РФ надо работать. Особенно теперь, когда, судя по многим признакам, в Москве по крайней мере озаботились происходящим на «азербайджанском треке» и активно работают над сохранением и укреплением добрососедских отношений с нашей страной, в том числе и сегодня, когда заявление теперь уже бывшего посла США в Армении Ричарда Миллса грозит «перекосить» в пользу США сложившийся баланс общественного мнения в Азербайджане. Не говоря о том, что в РФ тоже не хотели бы получить на месте сдержанного и дружественного Азербайджана вторую Грузию, а тем более вторую Украину. Форм такой работы множество, в том числе и в таком вопросе, как признание геноцида в Ходжалы — от обращений и статей в газетах до тематических конференций. И даже вопрос признания надо поднимать сначала на местном уровне, так, как это сегодня делается в штатах США.

А вот тут уже есть тонкости. Да, Азербайджан сегодня активно работает на российском направлении. Это и поездки в Баку и регионы нашей страны популярных российских телеведущих, и фестиваль «Жара», и многое другое. Свою лепту вносят и посольство Азербайджана в РФ, и структуры, занимающиеся туризмом, и МИД, и СМИ. Однако объективно существуют задачи, которые могут и должны решать посольство, государственные структуры Азербайджана и азербайджанские НПО. Они могут организовывать поездки, приглашать на фестивали, проходящие в Азербайджане, выступать с нотами протеста, когда это необходимо, и требовать разъяснений, скажем, от Евразийской комиссии, когда в ее статистическом сборнике вдруг оказывается карта Армении с «включением» азербайджанских оккупированных земель. Но вот инициировать законодательную инициативу в России, в том числе о признании геноцида в Ходжалы, выступить с соответствующей петицией, собрать под нее подписи государственные структуры Азербайджана, включая посольство, уже не имеют права. Это является вмешательством во внутренние дела.

И вот здесь свое слово может и должна сказать азербайджанская диаспора, и не на уровне отдельных активистов, а силами своих структур и организаций, где уже ведущую роль должны будут играть именно профессиональные политики и юристы, а не артисты, не музыканты и не коммерсанты. Та самая диаспора, активисты которой пока что ограничиваются «общекультурными» акциями вроде приготовления блюд азербайджанской кухни на фестивалях. Это, конечно, нужно и важно, особенно на фоне «культурно-кулинарного воровства» в соседней Армении, но на нынешнем этапе в самом прямом смысле одной фестивальной кухней сыт не будешь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az