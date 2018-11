Президент США Дональд Трамп сдержал свое слово. В начале этого месяца вступили в силу новые американские санкции против ИРИ, декларируемая цель которых направлена на снижение экспорта нефти из этой страны до нуля. Санкции охватывают судоходную отрасль Ирана. Кроме того, граждане и компании третьих стран, ведущие бизнес с Ираном, также рискуют попасть под американские санкции.

Мне не представляется реалистичным полная приостановка экспорта иранской нефти, поскольку для достижения этого результата необходима как минимум полная блокада Ирана с моря и суши. Кроме того, среди покупателей иранской нефти есть союзники и партнеры США, и они не смогут сразу взять и отказаться от иранской нефти. Похоже, в Вашингтоне это прекрасно понимают. В своем выступлении в Обществе Гамильтона, (Hamilton Society) помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил: «Мы намерены достигнуть максимального давления, но в то же время не хотим навредить нашим друзьям и союзникам». Именно поэтому были сделаны исключения для 8 стран.

Однако не стоит забывать, что львиную долю иранского экспорта занимает нефть и нефтепродукты, следовательно, даже сокращение объема экспорта на половину способно окончательно добить и без того слабую иранскую экономику. Иран долгое время носит «почетное звание» одного из мировых изгоев. За годы санкций и изоляции Иран создал огромную сеть «черных ходов» (нелегальные порты, схемы контрабанды нефти и топлива и т.д.). Еще до введения санкций были факты, указывающие на попытки Ирана идти на разного рода уловки в вопросе экспорта нефти. Одна из таких уловок — это продажа своей нефти под видом азербайджанской.

Will this be the last Iranian oil shipment to come to Europe?

The Kriti Diamond is approaching Hellenic Petroleum’s Corinth refinery just west of Athens, laden with a cargo from Iran’s Kharg Island (despite being listed as Azeri).

US sanctions take effect on November 4 #OOTT pic.twitter.com/BBvaQKNfE9

— David Sheppard (@OilSheppard) 29 октября 2018 г.