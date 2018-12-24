Поможет ли она избежать новой войны?

Последние дни уходящего года — традиционное время и подведения итогов, и прогнозов на следующий год. Не остался в стороне от этого занятия и журнал The National Interest, на страницах которого профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли высказывает свой прогноз на тему, какие регионы в 2019 году будут самыми «горячими» — настолько, что могут стать точкой начала третьей мировой войны. К таковым, по мнению профессора, относятся Южно-Китайское море, где обостряется противостояние США и Китая, Украина, Персидский залив, главным образом за счет роста напряженности вокруг Ирана, и Корейский полуостров. Кроме того, профессор уверен, что роль детонатора может сыграть любой из регионов Земли, в котором может вспыхнуть конфликт. А это уже и страны Балтии, и Кашмир, и Венесуэла, и Нагорный Карабах.

Сегодня, впрочем, по поводу карабахского урегулирования принято выражать осторожный оптимизм: дескать, приход к власти в Армении новых сил открывает очередное «окно возможностей» для дипломатического прорыва.

Однако нельзя не заметить: официальный Баку дал старт масштабной «дипломатической перезагрузке» процесса урегулирования. Где одним из знаковых событий стал съезд азербайджанской общины Карабаха, смена руководства этой общины и принятое на съезде обращение.

Председатель правления Азербайджанской общины Карабаха Тура Гянджалиев уже заявил, что азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу с армянской стороной.

«В условиях совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха можно обеспечить справедливый мир, устойчивую региональную стабильность и безопасность. Одним из важных шагов в этом направлении является поощрение диалога между общинами. Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу», — цитировали его информагентства.

Здесь уже содержится важный месседж — совместное проживание азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха, Что подразумевает возвращение беженцев не только в пять из семи ныне оккупированных районов, окружающих бывшую НКАО, но и в сам Нагорный Карабах.

Важные нюансы содержатся и в принятом на съезде обращении азербайджанцев Карабаха к мировому сообществу. Это не только история конфликта и четкий правовой анализ, показывающий несостоятельность армянских притязаний на НК даже с точки зрения советского законодательства. Важно другое. Авторы документа не только напоминают о том, что «Армения предпринимает попытки для того, чтобы отрицать существование азербайджанской общины в Нагорном Карабахе, уничтожает материальное-культурное наследие азербайджанского народа в Нагорном Карабахе и прилегающих районах». как указывается в обращении, «право на самоопределение народа, которое является одним из высших принципов международного права, ни в коем случае не предполагает нарушения прав остальных людей, совершение актов насилия. Фундаментальные права и свободы человека носят универсальный характер и должно относиться и применяться в равной мере без дискриминации ко всему человечеству». Кроме того, авторы документа подчеркивают: «В соответствии с документами ОБСЕ, несмотря на то, что Армения и Азербайджан в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта являются сторонами конфликта, азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха определены в качестве заинтересованных сторон. В рамках справедливого урегулирования конфликта армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, должно быть обеспечено безопасное и достойное возвращение вынужденные переселенцы, в том числе азербайджанского населения Нагорно-карабахского региона Азербайджана, на свои родные земли – в Нагорный Карабах, обеспечено пользование ими своими гражданскими правами».

А вот тут необходим комментарий. Прежде всего, напомним еще раз, в Баку напоминают о праве на возвращение вынужденных переселенцев не только в прилегающие к НК районы, но и в сам Нагорный Карабах. Армянские войска тоже должны покинуть всю территорию Азербайджана, а не только прилегающие к НК районы. Наконец, азербайджанская община Нагорного Карабаха выражает готовность к диалогу, но это будет равноправный диалог двух общин, где у персон типа Бако Саакяна нет никакого «более высокого», по сравнению с азербайджанской общиной, статуса. Сказать, что это меняет расстановку сил в информационно-дипломатической сфере —ничего не сказать.

И это не единственная «плохая дипломатическая новость». Похоже, в Ереване с удивлением узнают, что никаких «венских» и «санкт-петербургских» договоренностей, выполнения которых весьма эмоционально требовал от официального Баку Ереван, не существует в природе.

Напомним: после апрельских боев 2016 года сначала в Вене, а затем — в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. После апрельского «отлупа» Армения угрожала покинуть переговоры, затем требовала, чтобы азербайджанские войска вернулись на прежние позиции (!), потом заявила, что ей нужны гарантии безопасности. В Баку напоминали: настоящей гарантией безопасности может быть только вывод армянских оккупационных войск с захваченных азербайджанских земель. Именно тогда армянская сторона и «вбросила» тезис, что на линии фронта необходимо разместить некие «механизмы» и «средства фиксации», которые-де позволят установить, кто начал стрелять первым. В Баку заявили, что эта мера неприемлема, поскольку она приведет к «замораживанию» линии фронта. Но в Армении явно не желали признаваться, что после военного «отлупа» получили еще и дипломатический, и периодически пытаются поддержать легенду об этих договоренностях «на плаву». Где в ход идут и попытки выдать за их выполнение покупку на коммерческом рынке бытовых видеокамер слежения, и откровенные фейки вроде «скорректированного» перевода заявлений американских дипломатов в ОБСЕ.

И вот теперь очередная дипломатическая легенда рушится. В Ереване вынуждены сквозь зубы признать: никаких договоренностей не существует. Да, Армения что-то такое требовала, но не более того. Никол Пашинян поторопился подготовить «запасной аэродром»: «Вся проблема заключается в том, что Азербайджан с самого начала утверждал, что подобных договоренностей и вовсе нет» — уныло признал он в беседе с журналистами. Потом добавил: «Хочу обратить внимание всех на тот факт, что я не принимал участия в каком-либо официальном переговорном процессе. Я вообще не участвовал ни в каком переговорном процессе. Дважды мы провели небольшой разговор с (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым». В общем, «я не я, и лужа, в которую плюхнулась армянская дипломатия, не моя».

Трудно исключать, что это заявление Пашиняна имеет «внутриполитический» подтекст — в дипломатическом провале Армении обвинят «карабахцев». Более того, назначив своим советником Аршака Карапетяна, которого обвиняют в серьезных упущениях во время апрельской воны 2016 года, Пашинян анонсировал новый «разбор» поражения в апрельской войне: «Последние обсуждения вокруг апрельской войны также показали, что есть много вопросов, которые и мне очень интересны, и сегодня я ими занимаюсь. Это очень важно и для будущего», — заявил он еще на минувшей неделе. А нанести удар по «карабахцам» для него актуально и сейчас, когда приходится выпускать из тюрьмы «Тушенку-Манвела», а в Карабахе митингуют в защиту Роберта Кочаряна и намекают, что могут устроить марш на Ереван.

Но если разыграть «апрельскую карту» на внутриполитической арене для Пашиняна несложно, то вот с «переговорными» выводами уже куда труднее. Правовое преимущество в нагорно-карабахском конфликте у Азербайджана было всегда, а в особенности после того, как бывшие союзные республики были признаны мировым сообществом в своих существующих границах. Принцип уважения территориальной целостности никто не отменял, необходимость уважать признанные границы — тоже. После подписания Контракта века, строительства новых магистральных трубопроводов и т.д. стало очевидным и экономическое преимущество. Теперь же, после апрельских боев 2016 года, эксперты заговорили и о том, насколько «сдвинулся» военный расклад сил в регионе. И вот этот военный расклад, система «Щит», которая позволяет перехватить ракеты ОТРК «Искандер», и РСЗО «Полонез», чьи ракеты перехватить уже невозможно в принципе — все это дает Армении еще и информацию к размышлению на тему, стоит ли доводить дело до полномасштабной войны или лучше уступить на переговорах. Другой вопрос, хватит ли на это у Пашиняна политической воли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az