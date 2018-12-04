Российские гастролеры, наловчившиеся на армянской подработке, зримо превращают халтуру в главный род деятельности. Сделанный ими в ходе заседания так называемого лазаревсаого клуба жирный акцент на ужесточение военно-политической эскалации в Южном Кавказе, это уже не проходной маневр.

Заседание, посвященное проблемам безопасности и обороны, вылилось в оформление заявки на подрыв спокойствия в регионе с четким прицелом на глобальную интернационализацию Карабахского конфликта. Тренд на жесткое противостояние, да еще и с открытыми угрозами в адрес Азербайджана и его союзников, выходит за компетенцию общественных посиделок, коими позиционируют лазаревские бдения. Обозначено вмешательство в пределы межгосударственных отношений.

Члены клуба заговорили о внесении в рабочую повестку вопросов об «освобождении Нахчывана» и «пересмотре положений российско-турецкого Московского договора от 1921 года».

Трудно сказать, кто стоит за решительным настроем московских эмиссаров бросить вызов Баку, Анкаре, да и Москве, но предельно ясно, что еще будучи в первопрестольной, активисты лазаревщины актуализировали необходимость нанесения ракетного удара по Баку с помощью ЗРК «Искандер». Сдается, что к массированной идеологической артподготовке их надоумил и снарядил кто-то из высоких политических верхов. Не исключено, что речь идет о части элиты, вхожей в Кремль.

Может, источником вдохновения для бряцающих оружием выступили все те же мидовские благодетели, которые системно жертвуют российскими интересами ради повышения котировок армянских акций на московской политической бирже. Но суть их подрывных действий от этого не меняется.

Как ни крути, прослеживается картинная попытка укрепления армяно-российской дружбы за счет вспышки новой войны в Южном Кавказе. Но в этом случае создаются серьезные риски и для самой России. Потому важно выяснить, каков уровень лоббирования презентованной в Ереване милитаристской программы.

Быть того не может, чтобы политические насекомые вроде затулиных, евсеевых, тарасовых и прочих выдавали бы чистую отсебятину.

Перед началом работы клуба армянская пресса пестрила темой армяно-российской дружбы с прицелом на будущее. Это значило, что вызревает новый подход и даже угол зрения, согласно которого формирование новых геополитических условий становится настоятельной необходимостью.

Ключом для переформатирования обстановки, как считают в клубе, должен стать пересмотр положений Московского договора. Он должен пройти новую экспертизу для соответствующих изменений и дооснаститься подписью Еревана. Только в таком случае может обрести юридическую силу.

Странно, что охочая до сенсаций московская пресса обходит тему стороной, словно речь в ней не о российских, а о тасманийских интересах. Хранит молчание и российский МИД, роль и позицию которого упорно не замечают заправилы самозваного клуба. Герои лазаревской клоунады превращают серьезные мотивы в предмет повседневного торга, присваивая функции официальных инстанций.

Проявление кретинизма в обыденной жизни, в общественной сфере вещь широко распространенная. Есть тому синдрому место и в политике, но в этом случае его нельзя пускать на самотек. Может наделать бед. Есть примеры, когда кретины-неврастеники при попустительстве верхов и до войн доводили. В самый раз вспомнить бесноватого Зория Балаяна, кстати, члена злополучного клуба.

В закулисье действа есть детали, которые объясняют подноготную нового витка воинствующего мракобесия. Временный премьер Армении Никол Пашинян демонстративно дистанцировался от участия в клубе, и не почтил его своим приветствием. Серьезные силы тоже ушли подальше от сомнительной затеи, дабы показать непричастность. Но только невозможно не заметить, как из взбалмошной композиции мероприятия торчат уши экс-президента Роберта Кочаряна.

Его усилиями и средствами и обеспечивается уровень серьезности действа. Видать, преследуемый политик вознамерился дать решительный бой Пашиняну и поломать ему выборную обедню.

Опыта в провокативности ему не занимать. Неспроста прослыл мастером кровавых дел, нарастив послужной и военным переворотом, и парламентским расстрелом, и карательной акцией в отношении мирных демонстрантов (2008). Его рыльце в пушку, и чтобы обойти противника с фланга, Кочарян идет ва-банк.

Ему как воздух нужна искра, чтобы выжать из нее костер. Для замысла отмобилизовал силы из российских кругов, да присных из соотечественников, чтобы снова разжечь костер массового психоза.

Он-то знает, как на ущербную психику действуют призывы националистического, экспансионистского и антитюркского содержания. Объединив в одном пакете весь взрывоопасный запал, он старается монополизировать внимание массы, а далее заставить ее пойти за собой. Чем «Нахчыванский поход» – не тема?!

Для таких военных преступников, как Кочарян, провокаций никогда не бывает много. Наоборот, чем больше, тем лучше.

Выдавая себя за пророссийского деятеля, Кочарян давно работает в реверсном ключе. Вот откуда вдруг всплыли в повестке клуба вопросы о будущем российской базы в Гюмри. Вокруг объекта сгущаются краски, и все нештатное странным образом совпало с заседанием лазаревщины.

Посольство РФ пока демонстрирует сдержанность, однако конфликт разгорается не на шутку. Требуется реакция официальных инстанций.

Можно, конечно, проигнорировать реакционные выпады массы, ругань и угрозы, но когда из-за кулис грамотно регулируется повестка, всплывает вдруг тема комплектации персонала базы военнослужащими армянского происхождения, встает вопрос – какой конечной цели все это служит?

Москва стоически молчит, полагаясь на страховочные механизмы. Не понятно почему в наэлектризованной обстановке нет реакции официального Баку?!

Армения пускает в дело иностранных агентов, актуализируя новые территориальные претензии. Разве приемлемо молчание?

Наконец, в адрес Баку озвучена террористическая угроза не откуда-нибудь, а из Москвы. Платный агент Еревана требует нанести ракетный удар по столице суверенного государства в то время, как Баку и Москва укрепляют меры доверия в формате своих отношений, прилагают силы для преодоления карабахского и других региональных кризисов.

Почему бы органам безопасности не объявить в международный розыск пособника терроризма Владимира Евсеева? Есть серьезный и доказуемый обвинительный мотив.

Пока официальные инстанции, органы безопасности раскачиваются, глядишь на Нахчыванском направлении взойдут серийные провокации. Оно нам надо?

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az