Лидер незарегистрированной партии «Республиканская партия» (ReAl) Ильгар Мамедов до недавнего времени казался мне человеком пусть и конфликтным, но далеко не глупым. Каюсь, ошибался. Возможно, это годы тюремного заключения крайне негативно сказались на аналитических способностях данного политика. Но тут дело такое — никого не волнует причина сказанной им глупости, но всем очевидно отсутствие даже простого здравого смысла в умозаключении господина Мамедова.

Он, напомню, осудил убийство лидера сепаратистов «Донецкой народной республики» Александра Захарченко. Хорошо, что Мамедов не договорился до того, что Захарченко стоит наградить и причислить к числу героев. Но и без того едва ли не каждое предложение лидера «реалистов» поражало тем, сколь далек он от понимания темы, которую тужился прокомментировать. «Убийство лидера сепаратистов в Донецке – акт совершенно неприемлемый независимо от того, кто мог стоять за этим – Москва или Киев», считает Мамедов, тем самым ставя знак равенства между стороной, которая пострадала от сепаратизма и терроризма и теми, кто этот сепаратизм и терроризм в Донбассе поддерживает.

Это столь же грубая и глупая ошибка или манипуляция, как уравнивание Азербайджана и Армении в нагорно-карабахском конфликте. Азербайджан является жертвой военной агрессии, оккупации. Армения, соответственно, является страной-оккупантом, совершившей военную агрессию против нашего государства. Ставить их на одну доску нельзя. Как нельзя ставить на одну доску преступника и жертву преступления. Но у Ильгара Мамедова, как видим, совершенно иной взгляд на очевидные, казалось бы, вещи.

Он решил предстать в облике гуманиста. Но попытка эта, возможно, связана с его желанием напомнить о себе в медийном пространстве. Слишком уж абсурдны тезисы этого политика. «Если у Киева были законные претензии к нему, то его следовало суметь арестовать и судить», — советует он украинскому государству. Не скажу, что это прямо уж полная «шариковщина» с ее «взять да поделить», но вот «комплекс галантрейщика Бонасье», считавшего, что одно его слово спасло Францию, тут просматривается со всей очевидностью.

Почему? Да потому что нелепо советовать Украине арестовать и судить того, кто находился на не контролируемых ею территориях. Азербайджан в состоянии арестовать и судить Бако Саакяна? Увы, нет. Как не в состоянии наша страна была арестовать и судить прежних лидеров карабахских сепаратистов, включая второго и третьего президентов Армении — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Потому что Азербайджан не контролирует ситуацию в так называемой «НКР». Ровно также и Украина не контролирует ситуацию в «ДНР». Возможно, Ильгару Мамедову этого еще не сообщили, но ситуация, тем не менее, именно такова.

Судить Бако Саакяна или Александра Захарченко можно было бы после того, как Азербайджан и Украина восстановят свою территориальную целостность, возьмут под контроль все те территории, что ныне находятся в руках карабахских и донецких сепаратистов. Это — прописная, очевидная истина, почему-то недоступная пониманию Ильгара Мамедова.Эпический бред которого, увы, на этом не закончился.

«Я не много знаю об убитом Захарченко. Знаю, что он воевал за некое дело, находя его справедливым», продолжает лидер ReAl в своем Facebook. Что тут сказать? Во-первых, лидер «ДНР» не являлся фигурой , жизненный путь которого следует изучать. Обычный сепаратист, бандит, не более. Во-вторых, ясное дело, что интересы Захарченко и Мамедова никогда не пересекались и потому лидер «реалистов» не имел возможности лично составить мнение о донецком сепаратисте. Но вот то, что несмотря на все это, Мамедов дает оценку деятельности Захарченко — это за гранью добра и зла.

Тем более что Мамедов ищет оправдание этому убийце мирных граждан Украины, считая его бойцом за «дело», которое Захарченко считал «справедливым». Простите, но так и карабахских сепаратистов, включая Бако Саакяна , можно оправдать. Они тоже воевали за дело, которое считали справедливым. Армянские захватчики оккупировали наши земли, уничтожали мирных азербайджанцев, изгоняли их с родных земель, превращая в беженцев и вынужденных переселенцев потому, что это все им казалось справедливым.

Да, для нормального человека — это оккупация, убийства, преступления. Но мы же говорим не о том, каким все видится нормальному человеку, а о том, каков взгляд на данную тему у карабахских сепаратистов. Так вот ровно такой же взгляд на убийства мирных украинцев, на военные преступления против страны, гражданами которой они были , на сепаратизм были у Захарченко и остаются у иных лидеров «ДНР». Это ли справедливость? Безусловно, нет. Это – позиция преступника.

Но Ильгар Мамедов — вольно или невольно — принялся обелять убийцу. Он призывает не «превращать в общественном сознании политиков в собак, подлежащих отстрелу когда с ними вы не согласны». Мысль эта была бы справедливой, если бы речь шла о настоящем политике, а не о таком военном преступнике, как Захарченко, который никогда не раскаивался в совершенных преступлениях.

Он не раскаивался за пытки плененных украинских солдат, за убийства огромного числа мирных граждан Украины. Он считал себя «царьком», зарабатывавшим огромные средства на торговле всем, включая наркотики, на оккупированных территориях Украины. И свое место в общественном сознании украинцев он давно уже занял. Если лидеру «реалистов» интересно услышать это мнение, то он может приехать в Киев. Правда, есть риск, что последствия этого опроса для Ильгара Мамедова окажутся весьма плачевными. Произойти это может, если он повторит свои постулаты тому, кто воевал в Донбассе, кто потерял там побратимов, родных или близких…

Акпер Гасанов, Украина

Minval.az