Сенсационное заявление Александра Лукашенко оставляет широкое поле для вопросов

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с журналистами наверняка войдет в число тех событий, которые журналисты и эксперты будут обсуждать еще долго. Александр Григорьевич сделал целый ряд громких заявлений — и по Украине, и по отношениям Беларуси и России. Коснулся «горячей темы» назначения будущего генсека ОДКБ, высказав весьма жесткую оценку действий Никола Пашиняна: «Проблему создали не мы, а он. Раз создал, возникла эта проблема, посадили бывшего руководителя организации, если ты мудрый человек — тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы».

Однако настоящей сенсацией стало заявление Александра Лукашенко о предложениях по участию России и Беларуси в разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Как рассказал президент Беларуси, этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Белорусский лидер призывал президентов Азербайджана и Армении вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения.

По его словам, Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию. «Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», — сказал А.Лукашенко. Такая позиция Саргсяна сильно удивила Лукашенко: «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему армяне отказались?». Рассказал он и еще об одном несостоявшемся проекте. Речь шла о прокладке трубопровода из Азербайджана в Грузию: «Они прокладывали трубу. По-моему, газ. И она пошла в обход Армении». Как отметил глава белорусского государства, в то время у него были контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы он поговорил с президентом Армении Сержем Саргсяном на предмет организации транзита через Армению, что было бы выгодно обеим сторонам. «Но армяне опять отказались», — отметил А.Лукашенко.

С несостоявшимся газовым проектом более-менее понятно. Напомним: окончательное инвестиционное решение по второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз», что и положило начало осуществлению проекта «Южного газового коридора», было подписано в декабре 2013 года. Тогда же был объявлен и маршрут экспорта азербайджанского газа — через Грузию и Турцию далее в Европу. Армения в очередной раз оказалась в стороне. Но перед этим в Ереване были уверены: мировое сообщество не позволит оставить многострадальную христианскую Армению совсем уж без транзитных дивидендов! То есть надеялись, что азербайджанский экспортный трубопровод Армения заполучит, даже не помирившись с Азербайджаном. И, возможно, поэтому «газовое посредничество» Александра Лукашенко не привело к ожидаемому сдвигу.

А вот с «консолидированной позицией Москвы и Минска», о которой рассказал Александр Григорьевич, уже куда сложнее. На первый взгляд, консолидированная позиция России и Беларуси обещает Азербайджану освобождение пяти районов, но…какая судьба отведена еще двум? Предусматривал ли этот план восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом? Или же его оккупация должна была продолжиться, но уже под охраной миротворцев? И Азербайджан, не восстановив суверенитет над Карабахом, лишался всех рычагов давления на Армению, и военных, и экономических? Понятно, что это только разожгло бы армянские аппетиты. Наконец, опыт присутствия российских миротворцев в том же Цхинвали не назвать таким уж позитивным. После того, как власти Грузии приняли решение о выводе миротворцев, те не ушли, превратившись в оккупантов. А затем вообще сыграли роль детонатора «пятидневной агрессии» России против Грузии в 2008 году. Словом, является ли озвученный Лукашенко план таким уж выгодным для Азербайджана — большой вопрос.

Тем более нет ясности и с заявлением Александра Лукашенко: «И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации». Азербайджан, напомним, к идее вступления в ЕАЭС еще на старте этого интеграционного проекта отнесся весьма прохладно. Тем более что для нашей страны по понятным причинам не имеет смысла главный козырь Евразийского союза — нефть и газ по внутренним ценам. Перспектива членства в ЕАЭС — не самый убедительный повод идти на тяжелейшие уступки в Карабахе.

То, как на этот план отреагировали в Баку, осталось за рамками рассказа Александра Григорьевича. По словам президента Беларуси, говорили о новом плане «при азербайджанцах». Но если разговор был на саммите ОДКБ в Ереване, то никаких азербайджанцев там не было и быть не могло. Азербайджан членом ОДКБ не является, наблюдателем тоже.

Пищу для размышлений дает и «протокольная хронология». Ереван принимал саммиты ОДКБ дважды — в 2001 и 2016 году. Но в 2001 году Серж Саргсян еще не был президентом, в Ереване упивались территориальными захватами, а посредники советовали Азербайджану «принять во внимание результаты войны». Второй раз саммит ОДКБ состоялся здесь в октябре 2016 года, уже после апрельских боев, когда в Армении впервые осознали, что война еще не закончилась, расклад сил изменился не в ее пользу, а продолжение оккупации азербайджанских земель становится слишком опасным. Тогда же на уровне экспертных выкладок действительно обсуждались идеи и планы, согласно которым, Армения освобождала не то три, не то пять районов, а в регион вводились российские миротворцы. Казалось бы, то, о чем говорил президент Беларуси, полностью укладывается в этот тренд. Можно вспомнить и «план Дугина-Проханова», и «план Лаврова». Но эти планы никогда не был озвучены официально. Более того, экс-сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд официально заявил, что подобного плана не существует. Еще один бывший сопредседатель, Джеймс Уорлик, в свою очередь, сообщил, что существует этакое «джентльменское соглашение»: три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ обязались не направлять в Карабах своих миротворцев.

И самое главное, еще по горячим следам апрельских боев Москва устами премьер-министра РФ Дмитрия Медведева озвучила свое видение: главное, чтобы не стреляли (тем более что теперь стреляли не только с армянской стороны по азербайджанцам), в регионе не надо ничего менять, вот пусть пройдут два, три, еще лучше — четыре поколения, а там посмотрим. В сентябре того же 2016 года на параде в Ереване уже демонстрировали ОТРК «Искандер», что, по мнению местных стратегов, должно было произвести неизгладимое впечатление на Азербайджан.

Но теперь получается, что план с выводом войск и вводом миротворцев обсуждали главы государств. Причем в присутствии представителей Азербайджана. И «посыпался» он из-за неуступчивости Армении.

Впрочем, никто не отменял и игры в «злого и доброго полицейского». Вначале Медведев озвучивает «жесткий вариант»: ничего не менять.

Армении предоставляют в лизинг ОТРК «Искандер». Но исподволь до сведения Азербайджана, в том числе и при участии Беларуси, с которой у нашей страны налаженное сотрудничество и взаимопонимание, доводится и «мягкий», по мнению России, — вывод войск из пяти районов, ввод миротворцев и в качестве вишенки на торте вступление в ЕАЭС и ОДКБ. Дальновидные политики в первопрестольной, похоже, уже понимали: «ничего не менять» в регионе не получится. Здесь все уже слишком сильно изменилось и продолжает меняться. Но…мягкий вариант не сработал. По словам Александра Лукашенко, выводить войска отказалась Армения. Только вот нетрудно догадаться: если бы Москва всерьез намеревалась претворить в жизнь «план Лукашенко», то Серж Саргсян вряд ли смог бы этому эффективно сопротивляться. Скорее в самой Москве взяли верх сторонники «жесткой линии». Тем более что им для своего успеха было достаточно просто не «дожимать» Сержа Саргсяна.

Только вот авторы этого «гениального плана» не учли сущей мелочи: ситуация в регионе продолжает меняться, и не в пользу Москвы и ее «форпоста». «Искандеры» разнесли в клочья авторитет России как посредника, но Азербайджан не напугали. Расклад сил по-прежнему не в пользу Армении. Позиции Кремля продолжают стремительно рушиться. И понятно, что по-настоящему упустила шанс не только и не столько Армения, сколько Россия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az