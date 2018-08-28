Наша страна вновь подтвердила свою самодостаточность, и это ответ на вопрос, почему Азербайджан не вступает в ОДКБ и ЕАЭС

Стивен Сигал, ныне — штатный сотрудник МИД РФ, в «золотой век» своей голливудской карьеры снялся во многих фильмах, вполне заслуживающих эпитета «блокбастер». В их числе — вышедший на экраны в 1995 году боевик «В осаде-2: Темная территория», тот самый, где террористы захватывают поезд, а «съехавший с катушек» бывший сотрудник американского же ВПК грозится нанести удар по Вашингтону с одного из военных спутников. В самом начале этого фильма отставной спецназовец Кейси Райбек, которого и играет Стивен Сигал, встречает свою племянницу Сару. Он запомнил дочь своего ныне покойного брата еще маленькой девочкой, любительницей плюшевых медвежат, а Сара оказалась вполне взрослой, привлекательной и своенравной девушкой…Впрочем, похожие ходы любят кинематографисты многих стран, да и в жизни такие истории случаются: казалось бы, еще вчера с упоением катал по полу игрушечные машинки и не отрывался от мультфильмов, а сегодня это уже взрослый парень, который в самом прямом, а вовсе не в фигуральном, смысле смотрит на тебя сверху вниз, и ему уж точно не стоит дарить игрушечную машинку…

Но случается, что «из коротких штанишек» неожиданно быстро вырастает не ребенок в семье близких друзей или дальних родственников, а целая страна. Которая вроде бы и рядом, но на минуту что-то упустили из поля зрения — и вот безотказные политические схемы дают сбой просто потому, что страна уже другая. К тому же, в отличие от детей, страны «взрослеют» с далеко не одинаковой скоростью. Вообще-то как раз на такой случай и нужны дипмиссии, разведки и т.д., только вот, как показывает практика, подобная инфраструктура далеко не всегда срабатывает должным образом.

Вот и Азербайджан неожиданно для многих внешних наблюдателей вырос из «постсоветских коротких штанишек». События последних дней и недель дают здесь изрядную пищу для размышлений.

Свой «прорыв» на энергетический рынок Европы Азербайджан совершил уже давно. Но теперь азербайджанские энергоносители, прежде всего газ, оказались в центре беспрецедентного политического внимания. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на брифинге в Киеве, призвал Украину и другие страны Европы искать альтернативные «Северному потоку-2» проекты поставок газа, упомянув в их числе и газ из Азербайджана. Как отметил Болтон, президента США тревожит тот факт, что «Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам». Альтернативный вариант, в том числе и для Украины, по его мнению, — «поиск других источников и ресурсов природного газа». В связи с этим советник президента США напомнил о предложении построить Трансадриатический трубопровод, чтобы поставлять в Италию природный газ из Азербайджана.

Именно газовая тема, отмечают эксперты, была главной и в ходе визита в наш регион канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Формально посещала она все три страны Южного Кавказа — Грузию, Армению, Азербайджан. Но вот «конкретное наполнение» визитов оказалось совершенно разным. В Грузии главной задачей была политическая поддержка страны — это и поездка на «линию разграничения», и разглядывание в бинокль российской базы на оккупированной грузинской территории, и резкие заявления в адрес Москвы. В «политической плоскости» — встречи со студентами, выступление грузинского ансамбля, исполнившего народную немецкую песню, и т.д. И на этом фоне Меркель подписывает с властями Грузии соглашение об оказании помощи в строительстве газохранилища, что уже однозначно укладывается в курс поддержки газовых проектов, реализуемых Азербайджаном, Грузией и Турцией.

В Армении имел место классический «визит вежливости», с гулянием по улицам Еревана и селфи с его жителями. И самое главное, даже на переговорах с Меркель Пашинян заверял гостью, что он не намерен ссориться с Россией ради развития связей с Европой.

И только в Азербайджане начался разговор о том, ради чего госпожа Меркель и отправилась на Южный Кавказ — газ и коммуникации. На совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым Ангела Меркель подчеркнула: «Наши двусторонние отношения характеризуются тем, что наши экономические связи с Азербайджаном являются самыми важными и крупными в регионе, в Баку функционирует наша Внешнеторговая палата, здесь работает 150 немецких предприятий». Как отметила канцлерин, «Азербайджан является важным фактором для Европейского союза в вопросе диверсификации источников поставок энергии, и поэтому запуск «Южного Коридора» является важным сигналом для энергообеспечения ЕС. Мы также очень ценим железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс, который, конечно, является мостом между Азией и Европой, и намного улучшит экономический обмен». Столь открытая поддержка, выраженная Ангелой Меркель азербайджанскому проекту «Южного газового коридора», судя по всему, оказалась полной неожиданностью для Москвы. «Бегство от российского газа. Меркель посетила Южный Кавказ» — озаглавило свой комментарий РИА «Новости». «К каспийскому газу подошли с немецкой твердостью» — вторит ей «Коммерсантъ».

Аналитики тут же напомнили: визит Ангелы Меркель состоялся после впечатляющего ушата критики, который обрушил на нее Дональд Трамп за излишне тесное сотрудничество в газовой сфере с Россией. Да и коммерческие интересы немецкого бизнеса никуда не делись. Эксперты тут же напомнили: только в программе ее визита в Азербайджан наличествовал бизнес-форум. Да еще проходил он в Центре Гейдара Алиева — такая вот ненавязчивая реклама экономических достижений страны. Более того, даже комментируя запрет на въезд в Азербайджан депутата бундестага Альберта Вайлера, Меркель говорила о важности переговоров в Баку. А это многое скажет опытным наблюдателям. Как и весьма сдержанные формулировки относительно «прав человека», «гражданского общества» и т.д. Словом, Меркель вместе с Болтоном, если уж на то пошло, выдали нашей стране этакий «аттестат зрелости», подтвердив статус Азербайджана как самостоятельного и независимого государства, где предпочитают держать «кнопки» и «рычаги» под своим контролем. И это касается не только газа или нефти.

А теперь вспомним: в те же дни в СМИ Азербайджана вбросили идею о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ. Только вот получилось с ней примерно так же, как с игрушечной машинкой, предназначенной для подарка безнадежно повзрослевшему сыну близких друзей. Внешне все выглядело вполне благопристойно и надежно: вот теперь, когда между Москвой и Ереваном пробежала кошка в лице пашиняновской «недореволюции», Азербайджану самое время воспользоваться удобным моментом, вступить в ОДКБ, завоевать благосклонность Москвы, и тогда…

И, наверное, вряд ли имело бы смысл углубляться в эту дискуссию, если бы не одно обстоятельство. У этой идеи, основанной на том, что Азербайджан, пережив трагедию 20 января 1990 года, выдержав кошмар первой половины девяностых, гуманитарную катастрофу с миллионом беженцев и теперь, добившись реальных успехов в выстраивании своей государственности, должен преподнести свой суверенитет Москве на блюдечке с голубой каемочкой, нашлись сторонники. Которые предложили свой, «неотразимый», по их мнению, аргумент: вот если теперь, на фоне ссоры РФ с Арменией, мы вступим в ОДКБ, то Россия тут же посодействует в решении карабахской проблемы и подарит нам то ли три района, то ли целых пять. Словом, та же идея, что и в «плане Дугина», «плане Лаврова» и т.д., только вместо ЕАЭС — ОДКБ. Этакий обмен суверенитета на территории.

Но намеренно оставим в стороне дискуссию, можно ли пойти на такой обмен и что важнее — вернуть некие территории уже сегодня, потеряв реальный суверенитет страны, или же сохранить за собой «командные высоты» и продолжать прежнюю политику, которая уже позволила вернуть солидные территории и во время апрельских боев, и в ходе Гызылгая-Гуннутской операции.

Просто для того, чтобы понять несостоятельность этой идеи, ее авторам и горячим приверженцам нелишне задать вопрос, есть ли у них план В на тот случай, если выяснится, что эта самая ссора Армении с Россией — ненадолго, и уже завтра Пашиняна может сменить в Ереване новый руководитель, готовый стелиться под Москву не хуже Сержа Саргсяна и Башара Асада вместе взятых. Тем более что зависимость Армении от РФ тоже никуда не делась, и у Кремля есть сколько угодно способов принудить свой «форпост» к послушанию. Поинтересоваться, помнят ли они, что конфликт из-за Нагорного Карабаха начался еще в существовавшем СССР, причем тогдашнее руководство Азербайджана в лице сначала Абдурахмана Везирова, потом — Аяза Муталибова не могло даже помыслить о том, чтобы сказать слово поперек московскому «начальству», но в реальности никакого «спасибо» от Москвы наша страна не дождалась. Или напомнить, что в 1920 году, в тот момент, когда не без помощи местных большевиков Азербайджан был захвачен и аннексирован Советской Россией, площадь нашей страны составляла почти 114 тысяч кв.км., а сегодня — 86 тысяч. Наконец, можно спросить, уверены ли они, что уже путинская Россия станет скрупулезно и тщательно соблюдать «джентльменские соглашения» по Карабаху, когда «крымнаш» и признание независимости оккупированных грузинских Южной Осетии и Абхазии не оставили сомнений, что даже подписанные договоры Москва не считает чем-то важным и достойным уважения. И самое главное, пожертвовав даже «маленькой долей» суверенитета, лучше распрощаться с надеждами удержать территории, а тем более их «вернуть». Просто потому, что все решения будут приниматься уже в Москве. У которой на Южном Кавказе свои интересы и свои приоритеты, на смену которых пока что ничего не указывает.

Но даже не это самое главное. Азербайджан уже давно перерос и «принцип одного окна» в своей политике, когда по советской привычке все оставалось «замкнутым» на Москву, и «детскую болезнь» многих государств постсоветского пространства, когда универсальным решением всех мыслимых и немыслимых проблем считалось опять-таки «сближение» с Москвой и стремление любой ценой добиться благосклонности Кремля — этакое «господин назначил меня любимой женой!» в политическом переложении.

А если серьезно, то в Азербайджане относятся с должным уважением к собственному суверенитету и независимости и не намерены разменивать их на сиюминутные и весьма иллюзорные выгоды. Да, наша страна открыта для многовекторного сотрудничества и с Россией, и с США, и с Ираном, и с Турцией, и со странами Евросоюза, и с государствами Персидского Залива, наша дипломатия успешно осваивает новые для себя регионы, но это именно равноправное сотрудничество, а не выстраивание отношений по типу «начальник — подчиненный». Это базовый принцип политики Азербайджана. И от него наша страна не намерена отказываться только потому, что в Ереване немного пошумели на улицах и в переговорах с Москвой капризно топнули ножкой, в Москве в ответ чуть построже поговорили со своим не в меру расшалившимся «фопростом», и кому-то показалось, что вот сейчас самое время «перехватить любовь». Наша страна просто переросла эти игры. Это та реальность, которую на Кавказе теперь придется учитывать всем.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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