Армения по-прежнему нужна России. Против кого?

Есть такое популярное выражение: «Мечтать не вредно». И на разного рода «тренингах личностного роста» тоже учат «не бояться мечтать», «ставить перед собой цели и идти к ним» и т.д. Только вот не всегда добавляют: шансы на успех есть только в том случае, если эти прекрасные мечты не слишком уж оторваны от реальности. Иначе вместо поздравлений и восклицаний в стиле «Мы это сделали!» есть шанс увидеть, как хрустальные замки разлетаются на мелкие осколки после столкновения с реальностью.

Вот и теперь на глазах наблюдателей и экспертов рушится очередная «армянская мечта» о «правосубъектности», «реальной независимости» и «диверсификации внешней политики». Впрочем, расскажем по порядку.

На своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, в числе прочего, прокомментировал и отношения с Арменией. Отвечая на вопрос, как «Россия будет восстанавливать отношения с Ереваном после выборов, Владимир Путин уверено заявил: в Москве «не считают, что отношения надо восстанавливать, ничего не рухнуло». После чего развил мысль: «Армения – наш стратегический союзник, член ОДКБ, ЕАЭС. Что нам восстанавливать? Нам нужно развивать то, что уже создано предыдущими поколениями руководителей. Армения – ближайший наш союзник в Закавказье. Так было исторически, так и есть, и надеюсь так и будет». Отметил, надо развивать отношения, которые строили годами, исходя при этом из возможностей и потребностей. После чего добавил: «Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом».

Здесь нужен комментарий. Заявление Путина прозвучало на весьма интригующем фоне. Напомним: совсем недавно глава МИД РФ Сергей Лавров выразил недовольство деятельностью в Армении американских биолабораторий и заявил, что Москва и Ереван готовят соглашение, по которому на территории Армении, включая и эти самые биолаборатории, не будет военных из других стран. В Ереване тут же возопили: они вообще не в курсе подобного соглашения! Посол РФ Копыркин уверенно заявил: диалог идет. Затем прозвучало и жесткое заявление замглавы МИД РФ Г.Карасина, который прямо посоветовал Армении «противостоять давлению и шантажу» со стороны США.

Эту зрелищную перепалку между Москвой и Ереваном многие эксперты расценили как повод вернуться к прежним прогнозам, что вот теперь, после прихода к власти в Армении «новых демократических сил», Ереван начнет постепенно избавляться от российской зависимости, что отношения Москвы и Еревана «дали трещину», и теперь эта «трещина» будет только расширяться, регион стоит накануне впечатляющего политического «переформатирования» и т.д.

Намеренно оставим в стороне вопросы, что именно произошло в Ереване нынешней весной — действительно демократическая революция или межклановая «разборка», условно говоря, «карабахцев» и «ереванцев». Не станем уточнять, не слишком ли явственно в поведении Пашиняна проглядывают черты этакого «мини-фюрера». Просто никуда не исчезла степень зависимости Армении от Москвы во всем, от экономики до военно-силовой сферы, включая инфраструктуру, находящуюся в российской собственности,«совместные группировки» сухопутных сил и сил ПВО, которые лишили Ереван контроля над собственной армией, и границы, охраняемые российскими пограничниками. А это значит, что какие бы зрелищные «революции» ни устраивались в Ереване, проводить действительно независимую внешнюю политику могут позволить себе Азербайджан и Грузия, но никак не Армения.

И вот теперь президент РФ расставил точки над i, выступив с заявлением, «перевод» которого с дипломатической языка более чем понятен: никаких «сдвигов» в двусторонних отношениях Москвы и Еревана не произошло и в обозримом будущем не произойдет. Армения — союзник России, член ЕАЭС и ОДКБ. После чего анонсировал визит Никола Пашиняна в Москву. Да тут еще Мария Захарова заявила в интервью армянскому изданию «168.am»: «Говоря о Республике Армения, мы имеем в виду государство». После чего добавила, что отношения и договоренности с Арменией Россия рассматривает вне зависимости от внутриполитической ситуации. И здесь тоже «перевод» читается без труда. Делить власть в Ереване, устраивать шумные аресты с демонстрацией ворованных солдатских трусов, тушенки и похоронных венков — все это еще может сойти за ваше внутреннее дело, но в отношениях с Москвой извольте играть по правилам.

Анонсированный на этом фоне визит в Москву Никола Пашиняна — это откровенный «вызов на ковер». Где Николу Воваевичу корректно и вежливо объяснят и правила игры, и «цену вопроса» в случае их нарушения. В советском КГБ, alma mater Владимира Путина, накоплен по этой части богатейший опыт.

Другой вопрос, чего именно, кроме российского контроля над американскими лабораториями, потребует от расшалившегося Пашиняна Москва. Тем более что в ходе переговоров наверняка будет затронут и такой вопрос, как карабахское урегулирование. То самое, где теперь, после выборов и связанных с ними «отсрочек», от Никола Пашиняна уже официально ждут «подвижек» и решительных шагов.

Только вот ожидания от Пашиняна этих самых «решительных шагов» в урегулировании по завершении досрочных парламентских выборов озвучил не кто иной, как советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Тот самый Болтон, на которого в своем посвященном Армении заявлении, напомним еще раз, обрушился Григорий Карасин. Назвав заодно «оскорбительным» адресованный Армении совет Болтона избавиться от «исторических клише». Что уже слишком похоже на прозрачный намек, что РФ готова поддерживать в Армении в обмен на внешнеполитическое послушание ту самую антитурецкую и антиазербайджанскую истерию.

И тут уже не кажется случайным, что как раз на этом фоне главарь созданного в Карабахе оккупационного режима Бако Саакян возвестил на очередном заседании местного фейкового «парламента»: «вооруженные силы» Карабаха вскоре пополнятся современной военной техникой. Источники «пополнения» не назвал. Да и выбор невелик: оружие, тем более современное — товар дорогостоящий, а денег, тем более легальных, у Бако Саакяна нет и не предвидится. То есть на шикарные джипы и виллы они есть, а вот на куда более дорогое современное оружие — уже нет. Другое дело, что в те же дни стало известно об очередных российских оружейных подарках Армении — на сей раз в рамках российского кредита в 100 миллионов долларов. Соответствующие контракты уже заключены. И вряд ли в Москве не в курсе, в кого из этого оружия армянские «зинворы» намерены стрелять. Понятен и расчет. «Форпосты» и союзники тоже бывают разные, Такой, как Армения, нужен РФ прежде всего для военно-силового давления на соседей, прежде всего Азербайджан и Турцию. От которых добиться послушания куда труднее, чем от нищей и зажатой Армении, но игра для России стоит свеч.

Только вот расклад сил в регионе уже не тот, чтобы в отношении Баку, а тем более Анкары, срабатывали планы силового давления от имени Армении. А это значит, что геополитическое переформатирование Южного Кавказа в ближайшем будущем, вполне возможно, все же произойдет, Только вот совсем не в том направлении, как об этом мечтают в Кремле и на Смоленской площади.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az