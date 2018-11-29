Состоявшиеся накануне президентские выборы в Грузии принесли результат, ввергший многих жителей страны в уныние: впервые в истории Грузии на трон президента взошла женщина – Саломе Зурабишвили. Что принесет ее правление, будет ли оно справедливым, и чего ждут жители от нового президента – узнал корреспондент Minval.az, с утра вышедший на прогулку в центр Тбилиси – к площади Парламента.

Как правило, выборы в Грузии – событие, всегда отмечавшееся в новейшей истории страны гражданскими протестами, митингами, переходящими в потасовку. Но только не в этот раз: ночь, обещавшая быть тревожной, прошла спокойно, ничего не произошло и после того, как Саломе Зурабишвили была официально объявлена победительницей – кроме праздничного салюта, конечно же.

Сегодня с утра в городе тоже как будто бы ничего не происходит: люди спешат по своим обычным делам, торговцы раскладывают ларьки, цыгане на проспекте Руставели так же пристают к прохожим, цветочники расставили ведра около бордюров, нищие выпрашивали у проходящих мимо «копеечку на пропитание», уличные музыканты играли привычные мелодии, а из кофеен потрясающе пахло свежим кофе, и запах его растворялся в свежем осеннем воздухе, смешиваясь с ароматом листвы и земли. Вроде бы все, как всегда. Но на самом деле, в воздухе чувствовалось еще кое-что-то, уж очень сильно напоминавшее электрические разряды перед грозой.

Пережив налет цыган (и лишившись в результате 20-ти лари) корреспондент Minval.az приступил к опросу прохожих, которые охотно шли на контакт, высказываясь резко и откровенно в отношении нового президента страны. А некоторые даже не стеснялись в выражениях, напрочь позабыв о том, что речь идет не только о президенте, но и о женщине.

Интересно, что первая беседа состоялась с однофамильцем нового президента – Ласо Зурабишвили, который заявил о желании сменить фамилию после итогов вчерашних выборов:

— До вчерашней ночи я жил как человек, а сегодня с утра все меня ехидно поздравляют. Причем если бы Саломе действительно честно пришла бы к своему трону, я бы гордился. Но как она пришла к своему президентскому креслу – знают даже малолетние дети! Человек, который посредством обмана и фальсификаций достигает «успеха» не может править страной и ее народом.

На вопрос корреспондента – чего ждать от правления Саломе Зурабишвили, однофамилец ответил:

— Очередной лжи о том, что все будет хорошо. А ведь хорошо не будет!

Заинтересовавшись нашей беседой, к нам подошли еще несколько человек, которые, послушав, тоже подключились к разговору.

Валико Капнадзе, 73-летняя жительница Тбилиси, рассказала, что голосовала за Григола Вашадзе, так как, по ее мнению, он смог бы поднять Грузию с колен.

— А на колени страну нашу поставил этот вор Иванишвили, будь он проклят, — в сердцах выпалила женщина и тут же истово перекрестилась на купол собора. – А Саломе ничем не лучше его. Все они друг друга стоят.

Дато Гелашвили, 62-летний житель Тбилиси, вступивший в беседу, спросил, «каким местом смотрели наблюдатели», и сколько им заплатили за «закрытые глаза».

— Карусели, карусели, американские горки – все это было на прошедших выборах. Моя дочь – Офелия – преподает в школе. Так вот, за три дня до голосования директор вызвал весь педагогический состав и дал распоряжения – за кого именно учителя должны «голосовать». Угадайте с одного раза, чью фамилию назвал директор? Саломе Зурабишвили! А сколько по Грузии таких вот школ, сколько госструктур, сколько представителей малого бизнеса, зависящих от мнения госструктур? Это были не выборы, а цирк!

У лестниц Парламента, на которых расположился палаточный городок, у корреспондента Minval.az состоялась памятная беседа, ставшая прекрасным заключительным аккордом сегодняшнего опроса, расставившим все точки над i.

Джаба Бахара:

— Есть видео, на которых были зафиксированы все беззакония, творившиеся в избирательных участках. В кабины избирателей был открыт доступ представителям правящей партии, которые указывали избирателям, чью фамилию надо вычеркнуть. Кроме того, избиратели проплачивались различными суммами – 50, 10, 150 лари. Правящая партия обещала погасить задолженности граждан по кредитам. Но обманули, не заплатили. Эти люди привыкли жить в обмане, что им стоит врать всем остальным?

Гела Бибилашвили:

— С 2012-го года правящая партия обещала народу Грузии все блага, которые только можно себе представить: повышение зарплат и пенсий, пособий, обещало социальные льготы, понижение тарифов на электричество, газ и волу. А что мы видим в итоге? НИЧЕГО! Кстати, Иванишвили тоже обещал списать долги населения – только коммунальные. Но не списал, обманул. Цены поднялись, жить стало тяжелее. От Саломе Зурабишвили мы ждем только измены родине. Если она останется на посту президента, то вы сами станете свидетелями ее предательства. Эта женщина готова признать Южную Осетию и Абхазию как отдельные государства. Вы наверняка не в курсе, что перед выборами представители ее партии угрожали и оказывали давление на всех патриотов страны, которые сражались за свою землю. Угрожали инвалидам, потерявшим здоровье в этой войне. 20 % наших территорий оккупированы Россией. Скоро состоится Гаагский суд, и Саломе Зурабишвили будет выступать на этом суде в качестве свидетеля со стороны России. И она постарается сделать так, чтобы Грузия была осуждена, как виновница военных действий. Саломе Зурабишвили стоит во главе политического заговора против Грузии.

На вопрос «сколько продержится она на посту президента», Гела Бибилашвили ответил, что все зависит от воли народа.

— Если народ проявит активность и выступит против решения ВЦИК, то не быть Саломе президентом. Нужно добиваться повторных выборов, не иначе! Если же народ будет спать, то Саломе это на руку.

— Вчера после объявления результатов голосования мы, сотрудники СМИ, были в состоянии так называемой «боевой готовности», мы ожидали беспорядков, митинга несогласных. Но увидели только пассивное состояние общественности, в первую очередь, от противников Саломе Зурабишвили. С протестами выступили только жители Марнеули, куда был введен спецназ для усмирения бунтовщиков.

— Михаил Саакашвили уже призвал народ к акциям гражданского неповиновения. Если народ услышит этот призыв, страна будет спасена. Если же люди воспримут его призыв пассивно – мы все просто пропадем с таким «президентом». А что касается Марнеули – это территория, где живут сознательные люди, смелые отчаянные патриоты. А Саломе Зурабишвили зря думает, что она — «царица Тамара». Саломе – агент Москвы. Она даже книгу писала о том, как Грузия развязала войну, обвиняла грузинский народ в этой войне. Да, мы проиграли. Но как может маленькая Грузия сражаться с огромной империей? Почему народ Грузии виноват? Разве мы не пытались отстоять свои законные территории?

— Вчера город был взбудоражен информацией о том, что в Тбилиси едет Микаил Саакашвили. Но он так и не приехал. И не странно, на нем же висит несколько уголовных дел.

— Саакашвили приедет обязательно, мы в это верим. Для того, чтобы человека посадили в тюрьму, должен быть суд. А суда над М. Саакашвили не было. А потому нынешняя власть обязательно попытается упечь Саакашвили за решетку, потому что в противном случае он упечет за решетку Саломе и всю ее компанию.

Пользуясь случаем, собеседники выразили благодарность азербайджанскому народу за героизм и мужество наших соотечественников, проживающих в Марнеули.

— В следующий раз обязательно привезите с собой флаг Азербайджана, — сказали на прощание Джава и Гела. – Мы установим его здесь, у парламента Грузии, потому что наши азербайджанские братья показали нам грузинам, истинный пример мужества, подняв в Марнеули протестное движение против нечестных выборов! Дай Бог вашей прекрасной стране процветания, мира и благоденствия.

P.S. Пожав руки на прощание, мы расстались друзьями. В воздухе по-прежнему сногсшибательно пахло листвой и кофе. Пожилой музыкант в мой адрес проиграл сложную фиоритуру на флейте, и я положила в его коробочку пару лари.

Яна Мадатова, Тбилиси, фото автора

Minval.az