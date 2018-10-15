Сегодня внимание общественности приковано к проблеме схода оползня, в очередной раз активизировавшегося на прошлой неделе в поселке Бадамдар.

Отметим, что в настоящее время на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая поселок Бадамдар с 20-м участком) оползневые массы сошли на асфальт.

Одной из главных причин схода эксперты назвали отсутствие канализационной системы на этой территории. Версию экспертов озвучил первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов, который все эти дни находился на территории пос. Бадамдар, изучая ситуацию. При этом Э. Азизов отметил, что в этой зоне происходили оползни еще в XVIII веке, когда тут еще не проживало население. И появление людского конгломерата еще более ускорило оползневые процессы.

Тем не менее, по его словам, называть основной причиной оползня отсутствие канализационной системы никак нельзя и выводы можно будет делать только после глобального изучения ситуации экспертами.

Во всяком случае, по словам Э. Азизова, сегодняшняя крайне ситуация опасна, и прояснится путь ее решения только после официального заключения специалистов. На сегодняшний день предпринимаются все необходимые меры безопасности: на месте оползня находятся представители районной и столичной исполнительной власти, Кабмина и других соответствующих структур, установлены посты, процесс находится под наблюдением.

Кроме того, Э. Азизов прокомментировал ситуацию со строениями, находящимися на территории, заявив, что ответственность за незаконные постройки должны нести в первую очередь «лица, давшие когда-то разрешение на застройку опасной территории, так как в данной этой зоне всегда наблюдались оползни, и поэтому надо было учесть особенности здешнего ландшафта».

Присутствовавший там же бывший мэр Баку (а ныне – вице-премьер) Гаджибала Абуталыбов заявил СМИ, что к сожалению (!!!), в поселке Бадамдар практически отсутствует канализационная система, и по этому поводу проведены обсуждения с руководителями соответствующих структур, в ходе которых было принято решение, что ни в одном из домов в верхней части поселка проживание невозможно.

Кроме того, новоиспеченный в официальной печи вице-премьер завил, что о денежной компенсации 11 жителям, переехавшим из аварийных домов к родственникам, речи быть не может, так как постройки, в которых проживали эти граждане, были построены незаконно.

А вот с этого места хотелось бы повнимательнее рассмотреть две цитаты Г. Абуталыбова в свете последних событий, разворачивающихся на месте оползневого «жилого массива», который чудным образом разросся именно во времена витийства в кресле главы Ив Баку именно самого Г. Абуталыбова.

НИКАКОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Пожалуй, это самая любимая фраза нашего бывшего мэра. Даже если постройка вполне законна, если даже территория зафиксирована в купчей и техпаспорте, даже если у человека, который проживает на этой территории, есть архивные документы, согласно которым гражданин имеет право на эту землю, зафиксированную в реестре земельного кадастра как официальный наследник. Тем не менее, большинство таких территорий отчуждалось в копилку государства (или же частников, примазавшихся к строительному «тендеру») и все решения судов – несмотря на законные права наследников – были в пользу ИВ. Правда, были в истории последнего строительного бума в Баку и прецеденты, когда гражданин, исчерпав все жизненные и материальные резервы, все же выигрывал дело. Но, тем не менее, и в этом случае застройщики, прикрываемые ИВ, «отжимали» хоть что-то – как кусошники. Хоть пару квадратных метров (а пара квадратов из расчета мифической цены, происхождение которой даже сам Абуталыбов объяснить не смог, делает 3-5 тысяч манатов) да урезали себе в карман – детишкам на черную икорку.

А потому очень интересно: каким же таким волшебным образом на оползневой территории за время правления Г. Абуталыбова вдруг неожиданно нарос целый жилой массив? Ведь всем известно, что поставь гражданин Баку хоть собачью будку без разрешения ИВ, тут же прибегут сотрудники этого непочтенного ведомства и снесут с криками: «Да кто ты такой, чтобы государственной землей распоряжаться? Покажи разрешение на постройку»! И только если гражданин будет предприимчивым и вовремя «подмажет» начальнику ЖЭУ, главному инженеру из ИВ и прочим мелким чиновникам (которые, в свою очередь смазывают коррупционную машину на самом верху, то есть в ИВ), вопрос решится в его пользу.

Кроме того, территорию поселок Бадамдар постоянно курировали и инспекторы SOCAR, которые прекрасненько договаривались (в том же русле) с незаконными застройщиками. И дома на опасном месте продолжали строиться, в них заселялись целые семьи – несмотря на тот факт, что это место оползневое и проживание в этой зоне крайне опасно. Кроме того, как подчеркнули представители ИВ – нынешний и бывший – на этой территории отродясь не было канализации. Почему?! Кто виноват?! Вопросы остаются открытыми. Естественно, что и руководство Бакканализации – ведомства, давно обросшего проклятиями жителей Баку – наверняка открестится от проблемы, дескать, не знали, предупреждали и так далее.

Кроме того, не лишним будет отметить также и тот факт, что беспредел с незаконными постройками на Бадамдаре имел место быть и в тот момент, когда в кресле главы ИВ Сабаильского района сидел и сам Эльдар Азизов, который все эти дни находился на месте оползня и предложил наказать виновных, выдававших липовые разрешения на строительство. Начнет ли с себя Э. Азизов? Вопрос остается открытым и, скорее всего, останется риторическим. Так же как и вопрос с Гаджибалой Абуталыбовым.

В данной ситуации создается казусный прецедент: жители Баку усиленно поощряли коррупцию в госструктурах, считая, что решение вопроса материальным (но не законным почему-то) путем поможет однозначно решить проблему с жилплощадью, по принципу – давать, значит брать. Но остались ни с чем. Конечно же, большая часть вины лежит сегодня именно на этих гражданах, оставшихся «на бобах» в наказание за свою глупость. Ибо нечего было взятки раздавать. Тем более, что сейчас концов уже точно не найти. Но сама ситуация, когда два высоких чиновника предлагают наказать виновных, дававших разрешения на незаконные постройки в тот момент, когда сами же и сидели на руководящих должностях в ведомствах, раздающих разрешения на незаконные постройки – это просто верх наглости и цинизма, который сегодня мы, жители Баку, наблюдаем.

История с расследованием, а точнее, с наказанием виновных закончится, скорее всего, ничем. Максимум отыщется мифический «стрелочник», который возьмет вину на себя и отсидит за всех разом – как в случае с пожаром жилого дома, унесшим жизни 19-ти граждан Баку, когда не посадили ни директора завода, продававшего «паленый» полиуретан, ни главу ИВ Халеддин Искандеров, который был в курсе облицовочных работ на своей территории, но не соизволил проверить лично качество облицовочных материалов, ни другие «шишки», имеющие отношение к закупке и утверждению в смете этого опасного материала.

Конечно же, мы подождем официального решения экспертов, которые вот-вот озвучат причину схода оползня. Но станет ли от этого легче?

Яна Мадатова

Minval.az