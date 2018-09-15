Это была заранее обреченная на провал попытка доказать всему миру, что правдой является лишь то, что таковой считают в России. Свою роль тут, вне всякого сомнения, сыграла репутация. Она у российских СМИ вообще и редактора Russia Today Маргариты Симоньян более чем однозначная. Они считаются распространителями фейков, пропагандистами, причем выдающими на гора продукт крайне невысокого качества.

Так было и на сей раз, когда мадам Симоньян было поручено изображать нечто похожее на интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, обвиняемыми в отравлении Скрипалей. Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок» в марте 2018 года в британском Солсбери. Женщину выписали из больницы в апреле, а бывшего шпиона – в мае.

Лондон утверждает, что «Новичок» разработали в России. Москва эту информацию отрицает. 5 сентября в прокуратуре Британии назвали имена подозреваемых в нападении на Скрипалей. Это россияне Петров и Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба РФ. Она добавила, что Великобритания не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых. По словам Мэй, Лондон выдал европейский ордер на их арест и вскоре выдаст «красную карточку» Интерпола.

Кроме того, 11 сентября Daily Express сообщило, что отравителей Скрипаля выдал завербованный российский агент. А уже 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что оба подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери – гражданские лица. Глава Кремля добавил, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут». Вот они и рассказали. Что тут сказать, оценивая данную попытку оправдаться? Разве что можно вспомнить фразу Виктора Черномырдина о том, что хотели как лучше, а получилось как всегда.

Приведу конкретное мнение на сей счет профессионала. «Подозреваемые в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов – это сотрудники спецслужб, которых в ходе интервью с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян выдавали характерная риторика, поведение и подача материала», заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, попытки этих двоих объяснить цель визита в Солсбери не выдерживают никакой критики. И такого же мнения придерживается огромное количество экспертов, в том числе и российских. К примеру, российский политолог Иван Преображенский считает, что интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей — это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования.

По его мнению, сомнительно все, начиная с неполного сходства предъявленных «оригиналов» фотографиям, ранее опубликованным британской полицией. Он также указывает на позорность ситуации, когда один из собеседников Симоньян сбивчиво пересказывает из «Википедии» описание знаменитого «Солсберецкого собора». Как результат, по итогам этого интервью в интернете появилось огромное количество юмористических комментариев о том, как Сережа решил показать Руслану шпиль.

Безусловно, огромная вина за провал всей этой информационной операции по спасению репутации обвиняемых в отравлении Скрипалей лежит лично на Симоньян. Совершенно бесталанная выскочка, которой просто не будет места в профессии в любой иной стране мира, и тут провалилась. Вся эта неуклюжая попытка сместить фокус с покушения, его провала, разоблачения агентов, на нетрадиционную сексуальную ориентацию Петрова и Боширова — пример того, как не нужно работать манипуляторам и пропагандистам.

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить — с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста», жеманничала Симоньян. Сложно удержаться от комментария о том, что и в приставабельном возрасте Маргарита была, скажем так, на любителя. Даже, после потребления коньяка, который она налила своим нынешним респондентам. Так что, попытка педалирования темы «нежной мужской любви», как составляющего опошления, обесценивания и дезавуирования всех выдвинутых против Петрова и Боширова обвинений — личный и громкий провал мадам Марго.

Не первый и, уверен, не последний. Как и у Соловьева, и у прочих «бойцов информационного фронта», что за очень большие деньги пытаются развесить на ушах россиян максимально возможный объем лапши. Правда, с каждым годом это у них получается все хуже и хуже. Уровень доверия россиян к телевидению снизился на 30 процентов за девять лет. Об этом стало известно из опроса «Левада-Центра», передает российская газета «Ведомости».

При этом, среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 54 процента российских граждан предпочли интернет остальным СМИ. И то, что процент таковых растет, лишь доказывает провал попыток воздействовать на умы и сердца россиян через таких, как Симоньян и Соловьев. Наоборот, они как раз и увеличивают недоверие ко всему, что с их подачи доносится из России. Это и есть репутация, после обретения которой даже попытки доказать, что снег белый, обречены на провал.

Акпер Гасанов

Minval.az