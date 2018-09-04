До начала школьного года осталось чуть больше недели, но страсти продолжают накаляться, и все активнее нарастают крутые виражи полемики вокруг внегласных школьных реформ в социальных сетях и на форумах. Так, пару недель назад, обсуждался вопрос цены спецформы для учеников лицеев. На прошлой неделе, на пике актуальности была тема сокращения русского сектора и дальнейшего его перевода на платную основу, как языка чужеродного (иностранного) происхождения. Вчера поднялся вопрос о требовании в некоторых школах энной суммы денег за устройство детей в 1-ю и 2-ю смены. А в качестве бесплатной альтернативы предлагается так называемая 3-я смена.

Официальной реакции Министерства образования по последнему вопросу пока еще нет, а если она и появится, то, скорее всего, снова будет расследование, которое, возможно, ни к чему так и не приведет, потому что уж очень умело прячутся в воду любые концы, а виновные занимают привычную позу «униженных и оскорбленных» жестоким людом социальных сетей, которые «не так поняли». Ну, и в том же духе, по той же схеме. Затем министерство образования опубликует банальный отчет в СМИ. И даже если виновные будут выявлены и, возможно, наказаны, все равно правонарушения будут повторяться. Это неизбежно, потому что по-другому в Азербайджане просто не бывает. А все потому, что по-прежнему «рулит» отрыжка кадров, выпестованных в кулуарах советского прошлого. И все новшества, которые пытается внедрить руководство Минобразования, разбиваются в прах о непробиваемую броню так называемого «старого мира», привыкшего насаждать в учебных заведениях (и не только) свои правила и порядки, главной идеей которых является коррупционная основа.

А потому рано еще говорить о просветленности мира, о приближении к европейскому уровню образования. Но когда же реформы Минобразования можно будет считать реально действенными? Об это и не только рассказал в интервью «Минвалу» эксперт по вопросам образования Асиф Джахангиров:

— Я негативно отношусь к распоряжению о так называемом «списке» учителей, достигших пенсионного возраста. При чем тут возраст вообще? И в 25 лет, и в 30 лет учитель может быт банальным «недоучителем», а есть учителя, которые отдали своей любимой работе всю жизнь, и даже в 70 лет они могут приносить пользу своими знаниями, своим невероятным трудолюбием. Учитель – это призвание, а не должность. Все зависит от таланта и способностей – именно этим критериям нужно отдавать оценку, а отнюдь не возрастным критериям, автоматически лишая опытных педагогов права педагогической деятельности. И, кстати, проблемы с русским сектором в азербайджанских школах, прежде всего, связаны именно с оттоком – согласно распоряжению экс-министра образования — учителей с опытом, преподававших – в том числе – в русских секторах школ.

– Бытует мнение, что развал образования в Азербайджане начался с того момента, как в кресло министра сел Мисир Марданов. Как Вы считаете, насколько верно такое утверждение?

– Я бы не стал так самоуверенно об этом заявлять. В данный момент я работаю над книгой, в которой возвратился к своим публикациям «Субботних уроков», и вижу, что, по сути, мало что изменилось за прошедшие 10 лет. Но самое главное, что с момента обретения Азербайджаном независимости в образовании произошли определенные положительные сдвиги. Но коренных изменений, которые смогли бы привести нас к мировому стандарту и уровню того, чтобы мы вышли из советской шинели – я сказать не могу. Большая часть наших учителей по-прежнему продолжает оставаться советским – и по философии подготовки педагогической культуры, и по программе подготовки учительских кадров. Короче говоря, в массе большинство тех учителей и руководящих работников, кто до сих пор не распрощался с советской идеологией. Но вернемся к Вашему вопросу о развале образования М. Мардановым. Отмечу, что у всех министров, которые работали после обретения Азербайджаном независимости, были положительные стороны, были также и минусы — соответственно. И каких бы минусов у Мисира Марданова не было, он был реформатором, и положительные сдвиги начались именно во время его министерского бытия.

— Разное восприятие. Конфуций предостерегал в одном из своих трактатов фразой, «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». А русский поэт Федор Тютчев, наоборот, славил время перемен, когда человек может реализоваться, лично увидев, а, может, и изменить ход исторических событий. В бытность министра Микаила Джаббарова в систему образования вносились разнообразные новшества, основанные на различных новаторских мировых принципах и методах. Цель ясна – доведение принципов образования в Азербайджане до европейского уровня, до рамок мирового стандарта, скажем, до уровня Финляндии. Но перемены – это именно то, чего мы боимся, и на самом деле, неспроста. Не стоит забывать, что шоковая терапия – это далеко не наш случай. Ко всему нужно подходить малыми дозами, хотя бы потому что общество наше, выпестованное совсем в другом духе, просто не готово к таким «ударам судьбы». Система, в которой мы живем, и те условия, которые она диктует, далеко не финские. И потому очень многие реформы, проводимые министерством образования, подобны ударам гороха об стену. Пока будет полного преобразования общественной формации, пока не случится перезагрузки сознания, взглядов на жизнь, никакие реформы, никакие новшества не помогут. Нужно преобразовывать именно людей. Понятно, что министерство образования пытается это сделать, это его прямая задача, да вот только подошло оно, как говорится, не оттуда, не с нужного ракурса. Как Вы считаете?

— Я не согласен с Вами, причем во многом, хоть ваши мысли справедливы и правильно сформулированы. Давайте не будем забывать о том, что Experentia est optima magistra (опыт – лучший учитель). Это самая лучшая тактика, и в моем представлении именно к этой тактике нужно стремиться в любые времена, особенно во времена перемен. Вот вы – как лучший образец образования – называете Финляндию. Я бы назвал еще несколько стран, к примеру, Сингапур, Японию, Эстонию, Польшу. Я согласен с Вами, что идти к вершине нужно поэтапно, и этапы эти нужно очень четко алгоритмировать. Вы говорите о перезагрузке общественного сознания, не готового к реформам, но не стоит забывать, что именно образование дает толчок к развитию буквально всего. И идти оно должно впереди общества – конечно же, не на расстоянии километра, забегая далеко вперед. Поверьте, сейчас говорю не столько я, сколько мой опыт. Почему не получается беспроблемно внедрять инновации? Согласно исследованиям, 80% инноваций общество понимает и принимает в течении первых двух лет. Конечно же, в обществе, не привыкшем к новшествам, такие реформы встречают с ярым сопротивлением. Мы в начале беседы говорили о формации педагогов, вымуштрованных «советской шинелью». Попробуйте, переделайте их сознание – не получается! Я отрицательно отношусь к советской системе образования, обратите внимание, потому что в любые времена были учителя-новаторы – неординарно мыслящие, гениальные. Были такие учителя и в Азербайджане, в том числе и те, которые позволяли себе не стандартно обучать, а именно творить – вопреки авторитарной модели образования. С особой гордостью отмечу, что в рядах этих педагогов был и я, развивающий по собственному методу мышление у детей, а не делавший ставку на банальную зубрежку ради отметки.

— Все это очень интересно, и я надеюсь, что мы сделаем большое и пространное интервью на тему, затронутую Вами. Но сейчас давайте вернемся к вопросу, который вот уже неделю колеблет общество: изживания русского языка в общеобразовательных школах.

— Я не верю, что это политика изживания, как Вы выразились. Я наблюдаю, что тяга к обучению на русском языке велика, более того – она растет. Но я не хочу давать однозначной оценки – хорошо это или же плохо, но тем не менее отмечу, что проблема эта касается Баку и только Баку. Потому что именно в столице русский язык является вторым языком общения. Хотя в русских секторах преподают те же самые азербайджанцы, которые не являются идеальными носителями русского языка, более того, они даже не владеют в достаточной степени русским языком. Поверьте, это ужасно, это ни в какие ворота не лезет, когда педагог русского языка допускает в текстах серьезные грамматические и орфографические ошибки, когда тот же педагог неграмотно выговаривает окончания – это же просто трагедия на самом деле! Но родители, тем не менее, готовы отдавать своих детей даже таким учителям, лишь бы это был русский сектор.

Если мыслить стратегически, то в моем представлении для Азербайджана сегодня намного важнее обучение на азербайджанском языке. И еще — на английском. Отмечу, почему важнее: в плане доступа к информации, в плане современных моделей и новаторских тенденций в развитии образования, в плане понимания глобального мира. Кстати, в Болгарии обучение ведется на 6-7 языках, и это нормально. А у нас в стране все почему-то крутится вокруг русского и азербайджанского языков. Хотя существует довольно большой ареал пользования французским языком, португальским, испанским, тем же самым немецким. Арабский Восток – какой огромный мир, Китай, Италия… Но почему-то основная тяга именно к этим двум языкам: азербайджанскому и русскому. Я бы, конечно же, отдавал бы предпочтение английскому языку, и при этом знание, 3-го, 4-го или же 5-го языка пойдет на пользу любому обществу.

— Русский язык не просто так востребован. Это второй язык общения в стране. Он прижился в Азербайджане потому, что на нем говорила в советское время большая часть общества, и это нельзя не признать.

— Разумеется, но давайте не будем забывать о том, что Сингапур стал самой развитой страной в мире именно благодаря английскому языку.

— А может быть все же Сингапур стал самой развитой страной в мире благодаря грамотной системе управления?

— Нет. Развитие этой страны произошло потому, что Ли Куан Ю сделал все для того, чтобы его народ одинаково хорошо говорил и на китайском, и на английском. Потому что английский язык – язык мирового значения – это доступ к широкой информации. Именно английский язык сделал Сингапур просвещенным, развитым. Я бы на Вашем месте не связывал бы это с политикой, а назвал бы стратегическим подходом. Тоже самое в Финляндии, о которой Вы упоминали. Не лишним будет упомянуть и о феномене Швеции, жители которой за последние 20-30 лет идеально выучили английский язык. Это не куррикулумы, не новаторства в системе образования. Причина –группа АВВА, солисты которой исполняли песни исключительно на английском языке. Они были настолько популярны, что жители Швеции не только пели их, но еще и переводили, чтобы узнать смысл. Не мне Вам рассказывать, что популярность этой группы феноменальна и по сей день, их хиты поют во всем мире. Именно с интереса все и начинается. А уж потом срабатывают и куррикулумы, и коллоквиумы, и прочие педагогические заморочки. А заинтересовывать всех должен именно УЧИТЕЛЬ. И я настаиваю, что бы это слово Вы написали крупными буквами.

Яна Мадатова

Minval.az