В диалектике Гегеля и материалистической диалектике есть закон перехода количественных изменений в качественные. Так вот он отказывается работать в случае с азербайджанской диаспорой России. Примеров тому уже было грустное множество. И вот — очередной факт, свидетельствующий о том, сколь слаба и политически пассивна наша диаспора в России.

Как уже сообщал Minval.az, русская община Азербайджана выступила с обращением, в котором осуждает травлю, начатую армянами против российского депутата Дмитрия Савельева из-за посещение освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Марджанлы. В обращении справедливо высказано недовольство той травлей, развернувшейся против Савельева в ходе ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” на «Россия-1».

Такого рода обращение делает честь русской общине Азербайджана. Но куда смотрит азербайджанская диаспора России? Где все эти миллион или даже два миллиона азербайджанцев, что живут на просторах Российской Федерации? Где их звонкий, зычный, мощный голос? Где обращения, заявления, иные формы возмущения со стороны азербайджанских диаспорских организаций?

В иное время руководители этих кружков, громко именуемых организациями, бьют себя пятками в грудь, доказывая готовность и способность на что-то влиять в России. Где все эти господа, любящие надевать генеральские штаны и увешивать грудь медалями? Где те, кто гордо называли себя доверенными лицами президента России Владимира Путина на выборах главы российского государства?! Ау, вас не слышно и не видно. Получается, что все они, по большому счету, фейковые лидеры фейковых диаспорских организаций.

Ошибаюсь? Готов признать это, если увижу, как все эти организации стройной колонной, забыв о важности самолюбования в социальных сетях, двинутся к зданию телеканала «Россия -1», дабы выразить свой справедливый протест действиями господ Соловьева и Багадасаряна. Или хотя бы письма протеста осилят. Понимаю, что для многих из лидеров азербайджанской диаспоры в РФ , несмотря на наличие у них самых разнообразных званий и научных степеней, это является сложной, если не сказать непосильной, интеллектуальной задачей.

Они это сами доказывают, собственными же постами в Фейсбук, греша кричащей необразованностью. Но в данном случае, при наличии денежных средств, можно же попросить кого-то написать что-то протестное по поводу выкрутасов Соловьева и Багдасаряна. Увы и этого тоже нет! И после этого кто-то будет утверждать, что наша диаспора в России не умножена на ноль? Не смешите мои тапочки.

Собственно, я не «открываю Америки». Я лишь констатирую давно известный факт, отталкиваясь от очередного примера, когда вместо громкого хора возмущенных мы услышали гробовое молчание безразличных. Или, может быть, даже согласных с Соловьевым и Багдасаряном? А что — докажите обратное, господа политические лилипуты, гордо именующиеся руководителями азербайджанской диаспоры в РФ!

Как доказать? А вы на тех же армян внимание обратите. Не в том смысле, что дочерей своих за армян выдавайте, а такое уже сделал один из руководителей азербайджанской диаспорской организации в РФ, а в смысле того, как нужно выражать протест по поводу высказываний того или иного российского политика или общественного деятеля. Вспомните, что творила армянская диаспора в РФ, когда в эфире радио «Комсомольская правда» от 26 апреля 2018 в передаче «ГлавТема» выступили Михаил Леонтьев, Илья Савельев и Михаил Юрьев. Был пикет перед зданием этого российского СМИ. А еще было обращение Союза армян России в Генпрокуратуру РФ. На уши подняли всех армян и вскармливаемых ими российских журналистов, и лидеров общественного мнения. В итоге Леонтьев вынужден был оправдываться. То же самое повторялось неоднократно. К примеру, телеканал Минобороны РФ «Звезда» принес извинения за выпуск ток-шоу «Прогнозы» с политологом Вероникой Крашенинниковой от 19 ноября прошлого года, во время которого прозвучали оскорбления в адрес правящей Республиканской партии Армении (РПА) и армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде, которого ведущая открыто назвала фашистом.

Российская телеведущая назвала вещи своими именами, но под давлением армянской диаспоры РФ была вынуждена извиняться. Соловьев и Багдасарян извиняться за нападки в адрес депутата Госдумы РФ Савельева, который посетил Азербайджан в составе большой делегации и сделал заявления, отвечающие официальной позиции Москвы, не будут. Потому что у нас в России нет диаспоры. Диалектика Гегеля там не работает.

Акпер Гасанов

Minval.az