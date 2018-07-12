События в Гяндже, начавшиеся с покушения на главу исполнительной власти второго по величине города Азербайджана и закончившиеся спонтанной акцией протеста, в ходе которой были убиты два офицера полиции Ильгар Балакишиев и Самед Аббасов, остаются главной темой публикаций в отечественных СМИ. Журналисты публикуют статьи, анализируют причины случившегося. Свое мнение по поводу случившегося высказали практически все высокопоставленные чиновники нашей страны, включая помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

Высказались и политики разного уровня, а также бывшие дипломаты, к примеру, экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров. Практически все выступающие сошлись в одном – имеет место попытка дестабилизации ситуации в Азербайджане. И, соответственно, слышны призывы не поддаваться на провокации сил, заинтересованных в том, чтобы погрузить Азербайджан в пучину хаоса и нестабильности.

Обращения эти сделаны к народу Азербайджана. А теперь вопрос — чей голос, по идее, должен был бы звучать громче всех в этот важный для страны и народа момент? На мой взгляд, той прослойки наших граждан, что именует себя интеллигенцией. А еще — носителей званий народных и заслуженных артистов Азербайджана, лауреатов разнообразных государственных премий, президентских стипендиатов.

Увы, я лично не увидел их выступлений. Нет, возможно они и обсуждали события в Гяндже где-то у себя дома, либо отдыхая на даче, загорая на пляже. Допускаю я и то, что многим из этих господ сейчас не до этого — нужно петь, плясать, вести шоу-программы, в общем зарабатывать на обеспеченную жизнь. Некоторые же просто не привыкли действовать без прямого указания «сверху».

Так или иначе, но в итоге мы видим, сколь оглушительным может быть молчание тех, кто мнит себя культурной элитой страны, кто претендует на звание «совести нации», кто периодически позволяет себе менторствовать. Сегодня высказался лишь народный писатель Чингиз Абдуллаев. Но не подал, в частности, свой голос, сравнительно недавно решивший позиционировать в роли «совести нации» режиссер Аяз Салаев. Нет, я конечно понимаю, что по мнению этого господина интеллигенция – это сугубо русское понятие. Я понимаю, что Салаев рад тому обстоятельству, что «до сих пор в Азербайджане можно прожить, в принципе, не зная ни одного слова по-азербайджански». Но, можно же высказаться и по-русски, по поводу событий в Гяндже. Можно, если считаешь себя азербайджанским интеллигентом. А Салаев себя таким считает. Но, он молчит.

Молчат и многие иные. Например, Фархад Бадалбейли. А ведь он не просто народный артист Азербайджанской ССР, но и кавалер орденов «Слава» и «Независимость». Эти награды получены им уже в годы независимого Азербайджана. И кавалер столь высоких наград, истинный азербайджанский интеллигент должен был бы высказаться о событиях, происходящих в его родной стране. Это в теории. А на практике, мы снова видим молчание Фархада Бадалбейли. Хотя, оно уже стало привычным, к сожалению.

Молчат и все эти господа из отечественного шоу-бизнеса, что стали обладателями звания народных и заслуженных артистов Азербайджана. Нет, я допускаю, что скандалить в эфире очередной позорной передачи на одном из отечественных телеканалов, регулировать уровень бескультурья в каком-либо «Машин-шоу», гораздо проще, чем выдавить из себя гражданскую позицию, высказаться по событиям в Гяндже. Но имеют ли все эти позорно промолчавшие моральное право и далее именоваться народными артистами, то есть артистами из народа? Имеют ли моральное право все эти враз онемевшие просители разнообразных благ, менторы со стажем право именоваться представителями азербайджанской интеллигенции? На мой взгляд, нет.

Акпер Гасанов

Minval.az