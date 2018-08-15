С утра на сайте Minval.az была опубликована информация о жителе пос. Баилова Алексее Клинчеве, который добирается до своей квартиры на 4-м этаже по пожарной лестнице. И все по вине строительной компании Sabah Residence, которая разрушила лестничные пролеты между этажами в доме, где проживает Клинчев. История конфликта Клинчева с Sabah Residence тянется год, в течение которого Алексей упорствует, отказываясь отдать недвижимость под условие проживания в съемной квартире в течение двух лет с надеждой на то, что потом получит новую квартиру. Журналисты беседовали с Клинчевым: он намерен переехать в другую страну, поэтому нуждается в деньгах, и согласен продать квартиру по цене 2,5 тысячи манатов за квадратный метр. Представители компании соглашались на 500 манат за метр, потом увидев упорство жильца, подняли цену до 600, 700, 800 манат. Но Клинчев отказывается.

Но история конфликта может закончиться 21 августа, когда Сабаильский суд рассмотрит иск компании Sabah Residence к десяткам жителей домов в этом районе. По имеющимся у «Туран» сведениям компания требует судебное решение о лишении граждан прав на собственность с обоснованием того, что здания в которых они живут аварийные и подлежат насильственному сносу.

Начальник строительного участка Sabah Residence Юсиф Гулиев рассказал, что что в этом доме Алексей единственный, кто отказался покинуть квартиру на условиях компании и что Sabah Residence выполняет постановление Кабмина о реновации и не может останавливать работы из-за одной семьи. Клинчеву предлагались компромиссные варианты, но он требует только денег, причем именно той суммы, которая ему нужна для переезда в другую страну. А таких денег у компании нет. Sabah Residence считает свои действия правильными, и намерена добиваться сноса этого здания, так как имеет документы, подтверждающие право на снос домов в этом районе Баку.

Как всегда бывает в Азербайджане, строительная компания, отжимающая частную территорию под снос и дальнейшую застройку, почему-то права. И главное оправдание для дальнейшей ссылки на «благие намерения» тот пресловутый факт, что дома граждан находятся в аварийном состоянии.

Вот с этого момента мы предлагаем читателю вернуться в прошлое, а именно в тот самый год, когда появилось «судьбоносное» решение о том, что за сохранностью и порядком домов обязаны были отвечать ЖЭКи, а именно: Для начала давайте вспомним, какие реальные ОБЯЗАННОСТИ у ЖЭК.

— ремонтировать водопроводы (стояки),

— ремонтировать отопительный стояк,

— приводить в порядок подъезды (блоки),

— приводить в порядок территорию, прилегающую к вашему зданию,

— ремонтировать кровлю на крыше,

— содержать в хорошем состоянии подвальные помещения.

Кроме того, текущий ремонт здания (облицовку, капитальный ремонт фасада) должна была – согласно закону – брать на себя Исполнительная власть. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 6 июня 2012-го года (пункт 3.1.3, глава 3 — Обязанности глав местной исполнительной власти) говорится о том, что главы ИВ обязаны обеспечивать защиту и осуществление прав и свобод, имущества граждан, а также охрану общественного порядка на соответствующей территории. Интересен тот факт, что в аналогичном распоряжении экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева об обязанностях Исполнительной власти (в той же самой части 3) были еще несколько пунктов, а именно законность; согласование государственных и местных интересов; гласность и учет общественного мнения. Но самое интересное, что из текста распоряжения в 2012-м году именно эти важные пункты бесследно исчезли (хотя нигде не указано официально, что эта самая пресловутая часть 3 была сокращена, видоизменена или упразднена). Мы не знаем, по чьей вине это все же случилось, но тем не менее, даже те пункты, которые остались в тексте, злостно саботируются чиновниками ИВ.

Что мы наблюдаем сегодня? Несмотря на многочисленные заявления граждан с просьбой о текущем ремонте здания, чиновники ИВ отписываются банальными фразами типа «нет средств, ждем указания» и так далее. И все эти отговорки длятся многие годы, но в большинстве случаев так ничем и не заканчиваются. В качестве примера можно привести заметку в нашем издании, в которой мы освещали проблему женщины, буквально заблокированной в своей квартире по причине обвала лестниц в блоке. Чиновники оправдывались тем, что ремонт этого злосчастного дома не входит в их компетенцию, так как он – ведомственный (но на тот момент дом уже был списан с баланса ведомства). Только после вмешательства СМИ лестницу наконец-то починили и заблокированные на этажах люди смогли наконец-то выйти из заточения. Подобных обращений в «Минвал» было написано немало: люди жаловались на гнилые крыши, через которые жителей заливало дождем, на гнилые балки, на стены, готовые рухнуть в любой момент. И в связи со всеми этими обращениями напрашивается вопрос: почему госструктуры, обязанные следить за сохранностью домов, не исполняет своих прямых обязанностей? Ведь жители отвечают только за свои квартиры, являясь их собственниками. Собирают же со всех нас налог на землю, говорят же всем нам, что это земля принадлежит государству? А если она принадлежит государству, то почему дома, расположенные на государственной территории, находятся в аварийном состоянии? Ведь за сохранность зданий отвечают не жильцы – согласно законодательству, а органы Исполнительной власти и аппендицит под названием ЖЭУ? Но ведь не отвечают! Получается, что дома эти умышленно доводят до аварийного состояния, чтобы впоследствии «согласно Генеральному плану застройки Большого Баку» их благополучно снести. Вот тут и начинается пресловутая апелляция «благими намерениями»: дескать, народ неблагодарный какой пошел, им как лучше делаешь, а они все недовольны!

Мы не думаем, что получим ответ на поставленный нами вопрос, ведь в любом случае чиновники «отбаярятся» бюрократическими проволочками и прочими ужасами системы. Но в любом случае, жителям Баку от этого легче не станет.

Как известно, государство давно отдало на откуп строительный сектор, и сегодня за ним стоят влиятельные госчиновники, которые никогда и никому не позволят вмешаться в свой бизнес. Нерушимой стеной между чиновниками и гражданами стоят суды, которые явно не в пользу последних, госструктуры, отфутболивают все письма, обращения, петиции и воззвания граждан Баку. А ведь факт остается фактом: чиновники не только выдавливают жителей из их законных квартир, но и умышленно приводят в негодное состояние их дома. И все это – во имя длинного доллара, за который они продадут и честь, и совесть.

P.S.: Согласно последнему сообщению, час назад сотрудники строительной компании Sabah Residence поломали пожарную лестницу, по которой житель Баилова А. Клинчев поднимался в свою квартиру.

Яна Мадатова

Minval.az