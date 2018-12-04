Москва теряет в Азербайджане и рынок оружия, и влияние

Есть такое правило: новости об оружии всегда — ну или почти всегда — имеют политическое продолжение. Сообщение о грядущей закупке Азербайджаном систем ПВО у Франции — не исключение. Напомним: как сообщил представитель французской компании MBDA Systems журналу AzeriDefence, в ближайшее время завершатся переговоры о поставках Азербайджану систем противовоздушной обороны ASTER 30 SAMP/T и VL Mica французской компанией MBDA Systems. По словам представителей компании, переговоры ведутся с 2014 года. «Азербайджанская сторона ознакомилась с возможностями этого комплекса и осталась довольна. Разрешение французской стороны на экспорт получено. Эта система самым надежным образом обеспечит защиту Азербайджана от воздушных атак», – сказали представители компании. Зенитно-ракетный комплекс ASTER 30 SAMP/T наземного базирования способен обезвреживать цели на расстоянии 120 километров. Зенитно-управляемые ракеты (ЗУР) «Aster-30» из состава ЗРК SAMP-T предназначены для установок вертикального пуска. Ракета предназначена для перехвата и уничтожения широкого спектра воздушных угроз, таких как сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты на предельно малой высоте и высокоскоростных самолетов или ракет. Зенитный ракетный комплекс ближнего действия VL MICA (Vertical Launch MICA) используется в качестве средства противовоздушной обороны подразделений сухопутных войск, авиабаз, командных пунктов и надводных кораблей от ударов крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов днем и ночью в любых погодных условиях. Комплекс отличается компактностью, высокой эффективностью и по своим боевым возможностям занимает промежуточное положение между ЗРК малой дальности Mistral и большой дальности PAAMS.

Намеренно оставим за скобками вопрос, стоит ли армянским экспертам столь уж бурно радоваться по поводу возможного появления в своем авиапарке Су-30СМ. Тем более не станем задавать вопрос, способны ли эти РЛС справиться с ракетой ОТРК «Искандер» (тем более что в штатном вооружении ПВО Азербайджана уже есть системы, которые могут решить эту задачу). Здесь куда важнее политические выводы. Понятно, что, еще не сбив ни одной воздушной цели и даже еще не доехав до Азербайджана, новенькие французские ЗРК уже нанесли прямо-таки невосполнимый ущерб надеждам Армении на то самое эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам в Карабахе (сама Армения получала и получает оружие от России в подарок, так что в реальности это эмбарго касалось в основном Азербайджана).

Впрочем, Франция здесь далеко не единственная. В Армении уже довольно долго «демонстрируют обидки» Чехии и Словакии — за поставки Азербайджану самоходных гаубиц «Дана» и систем залпового огня. Армянские дипломаты выражали протест, вице-спикер парламента Армении выговаривал спикеру парламента Словакии: как это так? А эмбарго? А моральный долг перед многострадальной христианской Арменией? А чешские и словацкие оружейники — какой ужас! — не торопятся отзывать уже поставленное оружие и еще прощупывают почву на предмет следующих контрактов. То есть, почуяв платежеспособного клиента, осваивают рынок.

Еще летом СМИ, причем и азербайджанские, и немецкие, передали сенсационную новость: немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производитель знаменитых танков «Леопард», намерен заключать сделки с Азербайджаном. Еще в середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов подписали декларацию «о будущем двустороннем сотрудничестве», о чем сообщала «Немецкая волна» со ссылкой на немецкий еженедельник Stern. Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа. По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго ОБСЕ. Только вот вряд ли концерн будет поставлять в Азербайджан «гражданско-конверсионную» продукцию.

Наконец, тогда же, 26 июня. эксперты и наблюдатели разглядели французские летные шлемы на головах азербайджанских пилотов — участников впечатляющего воздушного шоу во время парада, посвященного столетней годовщине создания Национальной армии Азербайджана.

Строго говоря, в этот же тренд укладываются и новости о грядущих закупках Азербайджаном пакистанских «умных бомб», которые, по словам представителей Исламабада, способны «с высокой точностью уничтожить железобетонные бетонные укрытия и фортификационные сооружения противника» и могут сбрасываться как с натовских, так и с советских/российских самолетов. И да, в ближайшее время могут быть закуплены и самолеты JF-17 Block2.

А вот тут наличествует огромное поле для комментирования. Все эти новости укладываются в один и тот же тренд, который точнее всего было бы назвать «оружейным переворотом». Если еще недавно Баку был в числе основных покупателей российского оружия, то теперь Азербайджан явно переориентирует свой оружейный импорт на других производителей — от Израиля и Беларуси до Пакистана и стран Европы. И производители российского оружия, читая в газетах и на информационных сайтах, что в Баку ведут переговоры с производителями немецких танков, французских систем ПВО, чешских и словацких гаубиц и РСЗО, финансируют создание белорусских «Полонезов», не могут не подсчитывать в уме. какие же это деньги проплывают мимо Тулы и Ижевска.

Впрочем, за это российским оружейникам, в числе прочего, надо бы поблагодарить и Константина Затулина, который еще в марте нынешнего года, отвечая на ереванские истерики в стиле «как это так — Россия продает оружие Азербайджану?», успокаивал «форпост»: дескать, «они также сожалеют, что Азербайджан не нашел иного способа апробации оружия (закупленного у России — Minval.az), кроме как нарушение соглашения о прекращении огня». Чем оставил думающую аудиторию в полном недоумении: там рассчитывали, что в Азербайджане просто хотят подарить деньги российским оружейникам? Или закупают оружие только для учений и парадов, но не для реальной войны? Но Затулин на этом не успокоился и брякнул: «Я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что Россия сделала выводы, связанные с балансом вооружений в регионе, и поставила Армении самые современные виды вооружений». Оказывается, после апрельской войны также поставлялось оружие Азербайджану, но только в рамках заключенных прежде соглашений.

Тогда же, комментируя заявления Затулина, минская «Беларусская правда», напомним, отмечала, что в Баку очень недовольны состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству. И добавила, что, «по мнению экспертов, в случае с Азербайджаном такие проблемы могут иметь и умышленный характер». Официально в Баку эти заявления опровергли, но переориентация оружейной политики идет и заметна, простите за невольный каламбур, невооруженным глазом. Так что время, когда РФ могла дарить Армении оружие за так, продавать его Азербайджану за деньги и еще успокаивать форпост разговорами в стиле «мы сделали выводы и ничего стоящего им продавать не будем» закончилось. Можно вспомнить и громкие аварии российского ВПК, от неудач космической программы до затонувшего плавучего дока в Мурманске, чтобы задать вопрос об общем состоянии ВПК РФ и качестве его продукции.

Но Азербайджан не просто переориентирует свои закупки оружия — наша страна планомерно переходит на образцы и модели, соответствующие стандартам НАТО и произведенные в странах, входящих в Североатлантический альянс.

В самом деле, сегодня Азербайджан не может ставить вопрос о членстве в НАТО в практической плоскости. Дело не только в неурегулированном конфликте. Для членства в альянсе нужен или выход в море, или протяженная граница со страной, входящей в этот блок. В случае с Азербайджаном это означает, что говорить о членстве в НАТО в практической области мы сможем или после деблокады Нахчывана, или, что куда более вероятно, после вступления в НАТО Грузии. Но в любом случае военные реформы лучше и логичнее провести загодя. Тем более что натовские системы уже не раз доказывали свое превосходство.

А это значит, что на примере Азербайджана Россия теряет не только деньги. Понятно, что РФ в лице Азербайджана теряет многообещающего клиента, который к тому же платит (вернее, платил) за оружие живыми деньгами. Более того, Россия потеряла еще и репутацию надежного поставщика: рынок оружия — это спаянная «тусовка», новости здесь разлетаются со скоростью пожара в саванне. Особенно если это новости об оглушительном фиаско конкурента. И да, выводы из этого делают не только на оружейном рынке.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az