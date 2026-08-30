Сегодня отмечается Международный день пропавших без вести, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 года. Эта дата призвана почтить память сотен тысяч людей по всему миру, исчезнувших в результате вооруженных конфликтов, насилия, вынужденной миграции, стихийных бедствий, а также тех, кто оказался в тайных местах заключения или погиб при неустановленных обстоятельствах.

Но этот день – не только дань памяти исчезнувшим людям. Это также напоминание о боли их семей, которые годами, а иногда и десятилетиями ждут ответа о судьбе своих близких.

Для многих стран, которые не столкнулись с подобной трагедией, 30 августа может быть просто очередной датой в календаре. Однако для Азербайджана этот день имеет особое и болезненное значение. Да, он не отмечен в календаре черной цифрой, но это не делает его менее трагичным для азербайджанского народа.

Почти 30 лет карабахского конфликта оставили после себя не только разрушения и десятки тысяч искалеченных судеб. Эта трагедия затронула не только тела людей, но и их души. Одной из самых тяжелых ее страниц стали тысячи пропавших без вести, семьи которых до сих пор живут в ожидании правды.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате первой Карабахской войны, Отечественной войны и антитеррористических мероприятий в Азербайджане 4010 человек числятся пропавшими без вести.

За этой цифрой стоят не просто статистические данные. Это 4010 человеческих судеб. За каждым человеком – семья, которая продолжает ждать, надеяться и искать ответы. Это матери, которые годами ждут своих детей, жены, которые не знают, стали ли они вдовами, отцы, которые не смогли проводить сыновей в последний путь, дети, выросшие без знания о судьбе своих родителей.

«Каждая семья имеет право знать судьбу своих близких. У каждого пропавшего без вести есть имя. Каждая семья заслуживает того, чтобы получить ответ», – подчеркнул Хикмет Гаджиев, отметив, что этот вопрос остается для Азербайджана темой глубокого гуманитарного и национального значения.

Сегодня ведется большая работа по установлению судеб пропавших без вести. Государственная комиссия изучает свидетельские показания, проверяет предполагаемые места захоронений, проводит поисковые мероприятия, а обнаруженные останки исследуются с применением судебно-медицинских методов и ДНК-анализов.

В последние годы на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Ходжалы, Шуше и Физули, были обнаружены массовые захоронения. Эти находки дают возможность приблизиться к установлению личности тех, чьи семьи десятилетиями ждали хотя бы какой-то информации.

Самое тяжелое испытание для человека – это неизвестность. Когда известно, что близкий человек погиб и где он похоронен, боль остается огромной, но со временем появляется возможность принять эту потерю. Есть место, куда можно прийти, возложить цветы и сохранить память.

Но когда пребываешь в состоянии неопределенности, жив человек или его уже нет в этом мире, душевная рана остается открытой. Каждый день проходит между надеждой и страхом, а любое сообщение вновь заставляет верить в возможность чуда.

Вряд ли есть необходимость пояснять, что за все эти причиненные душевные муки тысячам азербайджанцам непосредственную ответственность несут как предыдущее преступное руководство Армении, так и нынешнее «миролюбивое». Ведь сегодня после завершения армяно-азербайджанского конфликта, когда Ереван говорит о мире, ничто не мешает армянской стороне дать подробную информацию о пропавших без вести. Но такого шага мы не видим с армянской стороны.

Очевидно, что в годы первой Карабахской войны многие азербайджанцы оказались в плену. Некоторым удалось вернуться домой, однако судьба многих остается неизвестной. Родные этих людей имеют право знать правду — независимо от того, какой она окажется.

Для них нет ничего важнее ответа. Им не нужны громкие заявления – им нужна информация, которая позволит завершить многолетнее ожидание и сохранить память о своих близких. А пока родные пропавших без вести продолжают надеяться, что рано или поздно они узнают правду. Какой бы горькой она ни была.

Но в любом случае 4010 пропавших без вести в данном случае – молчаливое напоминание о 4010 военных преступлениях армянских руководителей.

И Международный день пропавших без вести напоминает всему миру: пока хотя бы одна семья ждет ответа о своем близком, эта боль не может быть забыта.