Азербайджанский историк Гасан Гасанов считает необходимым пересмотреть ряд положений, лежащих в основе современных представлений об истории Атропатены, Кавказской Албании и населения Южного Кавказа.

Выступая с изложением своих взглядов, историк отметил, что одна из ключевых проблем заключается в датировке возникновения государства Атропатена. В современной историографии его образование обычно связывают с периодом после походов Александра Македонского, однако Гасанов считает такую хронологию ошибочной.

По его версии, история Атропатены должна отсчитываться значительно раньше — с 612 года до нашей эры, когда произошло падение Ассирийского государства.

«Мы потеряли примерно 300 лет», — так историк характеризует, по его мнению, существующий хронологический разрыв.

Гасанов утверждает, что сведения о существовании Атропатены до эпохи Александра Македонского можно обнаружить в ряде древних письменных источников. В частности, он ссылался на Аммиана Марцеллина, Полибия, Квинта Курция Руфа и сирийскую хронику, связываемую им с городом Киркук.

По мнению историка, эти сведения позволяют поставить под сомнение представление о том, что Атропатена возникла исключительно после распада державы Александра Македонского.

Атропатена и Кавказская Албания — разные этапы

Отдельно Гасан Гасанов остановился на истории Кавказской Албании. Он считает ошибочным одновременное рассмотрение возникновения Атропатены и Албании как двух государств, появившихся в один исторический период.

Согласно его реконструкции, если начало истории Атропатены относить к 612 году до нашей эры, то территории, которые позднее связываются с Кавказской Албанией, на протяжении нескольких столетий могли находиться в составе Атропатены.

Само же образование Албании как государства историк предлагает относить к I веку до нашей эры. В качестве одного из аргументов он приводит сведения Диона Кассия о походе римского полководца Помпея и албанском царе Оройсе. По мнению Гасанова, именно упоминание албанского царя позволяет говорить о существовании албанского государства в этот период.

При этом историк проводит различие между упоминанием отдельных племён и существованием централизованного государства. Он подчёркивает, что наличие в источниках названия народа или племени ещё не означает существования государства с соответствующей политической системой.

Спор о границах Кавказской Албании

Значительная часть выступления была посвящена вопросу территориальных границ Кавказской Албании.

Гасан Гасанов заявил, что в историографии существуют различные трактовки южной границы Албании. По его словам, некоторые армянские историки рассматривают территорию между реками Кура и Аракс как часть исторической Армении.

В качестве аргумента для пересмотра такой трактовки Гасанов обратился к трудам Мовсеса Хоренаци. По его словам, в его описании южная граница Албании связывается с рекой Аракс.

Историк также сослался на Мовсеса Каганкатваци, утверждая, что его сведения также необходимо учитывать при определении исторической территории Албании.

При этом Гасанов считает неправильным автоматически относить Каганкатваци к армянской историографической традиции и называет его историком Кавказской Албании.

О понятиях «Великая Армения» и «Малая Армения»

Отдельное внимание в выступлении было уделено самому понятию «Великая Армения».

Гасан Гасанов считает, что в разные исторические периоды это понятие необходимо рассматривать прежде всего как территориальное обозначение. По его словам, наличие названия определённой территории ещё не позволяет автоматически утверждать, что речь шла о едином государстве в современном понимании.

Говоря о «Малой Армении», историк высказал собственную гипотезу о возможной связи этого исторического понятия с территорией Джавахети на территории современной Грузии. При этом он специально отметил, что рассматривает это именно как свою гипотезу.

Дискуссия об этнонимах

Важной частью выступления стал вопрос происхождения и употребления этнонима «хай».

Гасанов заявил, что этот термин необходимо изучать отдельно и не отождествлять автоматически с современным этническим названием армян.

Он также говорил о государстве Хайаса, упоминаемом в древних источниках, и подчёркивал, что само фонетическое сходство названий, по его мнению, не является достаточным основанием для прямого отождествления древнего населения с современным народом. Историк считает, что при изучении подобных вопросов необходимо прежде всего анализировать конкретный исторический контекст, время появления этнонима и характер источника.

Когда и как формировалось население региона

Гасан Гасанов также подверг критике распространённые, по его мнению, представления о формировании населения современного Азербайджана. Он заявил, что в советской и постсоветской историографии сформировалась концепция, которую необходимо пересмотреть. Историк упомянул труды Василия Бартольда и других исследователей и выразил несогласие с представлением о том, что население региона до прихода сельджуков преимущественно было персоязычным, а затем подверглось тюркизации.

Вместе с тем Гасанов подчёркивает значение более ранних народов, населявших регион, в том числе киммерийцев, скифов, саков, албанов и кадусиев. Он связал с древними ассирийскими источниками и народом Гимир сведения, которые, по его мнению, позволяют говорить о более раннем присутствии тюркоязычного или тюркского элемента в регионе.

Источники о расселении народов

Историк считает, что вопросы происхождения и расселения народов Южного Кавказа нельзя рассматривать исключительно через одну группу письменных источников.

В ходе выступления он обратился и к арабскому историку ат-Табари, рассуждая о событиях VII века и арабских походах на Кавказ.

Гасанов обращал внимание на необходимость выяснять, какие именно народы и группы населения обозначались в средневековых источниках определёнными этнонимами и насколько эти названия соответствуют современным представлениям о народах. По его мнению, нельзя автоматически переносить современные этнические категории на древние и средневековые тексты.

Археология и антропология

В завершение обсуждения речь зашла о возможностях археологии и антропологии в изучении истории Кавказской Албании. Гасанов считает важным сопоставлять письменные сведения с археологическими материалами, обнаруженными на территории региона, а также с данными антропологических исследований.

Вопрос, который, по сути, ставится историком, заключается в том, насколько археологические находки, особенности материальной культуры и антропологические данные позволяют проследить преемственность населения на протяжении различных исторических эпох.

Именно комплексный подход — сопоставление письменных источников, археологии, антропологии и лингвистики — Гасан Гасанов рассматривает как необходимое условие для дальнейшего изучения истории региона.