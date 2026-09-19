Объем нефти, грузов и сжиженного природного газа, проходящих через Ормузский пролив, за последние две недели достиг максимального уровня за последние шесть месяцев. Об этом, как сообщает Al Jazeera, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

По его словам, за последние два месяца американские военные содействовали транспортировке через пролив более 1 млрд баррелей нефти.

Купер также сообщил, что США обеспечили защиту более 2 тыс. коммерческих судов, проходивших через стратегический водный путь.

По словам главы CENTCOM, основные судоходные маршруты Ормузского пролива в настоящее время очищены от мин.

«Мы также работаем с каждым партнером в регионе, укрепляя их противовоздушную оборону, формируя новую коалиционную группу ударных беспилотников и обеспечивая открытость и безопасность Ормузского пролива и прилегающих вод», — заявил Купер.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти и других энергоресурсов.