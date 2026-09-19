Правительство Великобритании впервые за долгие годы обновило национальный план действий на случай крупного вооружённого конфликта.

Об этом сообщает телерадиокомпания «Би-би-си».

Согласно обновлённому документу, гражданам страны в подобной ситуации рекомендуется делать запасы консервов и питьевой воды. Власти фактически призывают население готовиться к возможной войне.

Командующий вооруженными силами Великобритании Ричард Найтон отметил, что в связи с «угрозой со стороны России» страна находится в самом опасном положении за последние 35 лет его службы.

Обновление национального плана действий на случай крупного конфликта стало первым подобным шагом за многие годы.