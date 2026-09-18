Высокопоставленный азербайджанский дипломат отверг сообщения о том, что Баку оказывал давление на Францию ради исключения российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка ЕС.

Ранее Reuters сообщил, что Париж призывал партнеров по ЕС снять санкции с Усманова, якобы увязывая этот вопрос с задержанными в Азербайджане гражданами Франции.

«Азербайджан никогда не вмешивался и не участвовал в санкционных процессах в США или Европейском союзе», — заявил дипломат Reuters, назвав подобные утверждения «категорически необоснованными».

При этом он подтвердил, что Баку открыто выступал за исключение Усманова из западных санкционных списков. Азербайджан вместе с другими странами Организации тюркских государств в 2023–2025 годах обращался к лидерам США и Европы в его поддержку, называя Усманова «известным филантропом и общественным деятелем».

Представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё отказался комментировать возможную роль Азербайджана, сославшись на вопросы национальной безопасности.

Ранее собеседники Reuters утверждали, что Париж связывал вопрос Усманова с переговорами о двух французских гражданах, находящихся в Азербайджане. Один из них был осужден по обвинению в шпионаже.