Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России.
Документ предусматривает новые санкции против Владимира Путина, российских олигархов, банков, энергетических и оборонных компаний, а также так называемого «теневого флота».
Кроме того, США смогут вводить пошлины до 100% на товары из стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.
Пошлины непосредственно на российский импорт могут достигать 500%.
Закон также продлевает на пять лет санкции против энергетического и оружейного секторов Ирана.
При этом президент США сможет отсрочить или отменить любую из предусмотренных мер.