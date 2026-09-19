Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России.

Документ предусматривает новые санкции против Владимира Путина, российских олигархов, банков, энергетических и оборонных компаний, а также так называемого «теневого флота».

Кроме того, США смогут вводить пошлины до 100% на товары из стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

Пошлины непосредственно на российский импорт могут достигать 500%.

Закон также продлевает на пять лет санкции против энергетического и оружейного секторов Ирана.

При этом президент США сможет отсрочить или отменить любую из предусмотренных мер.