Хуситы в последние месяцы определяют темпы и масштабы эскалации противостояния с Саудовской Аравией и поддерживаемым Эр-Риядом правительством Йемена.

Об этом заявила исполнительный директор по вопросам производства знаний аналитического центра Sanaa Center Ясмин аль-Эряни в комментарии Al Jazeera.

По ее словам, именно хуситы в значительной степени определяют сроки и уровень дальнейшей эскалации.

«В зависимости от текущей ситуации складывается впечатление, что именно хуситы контролируют ситуацию», — сказала аналитик.

Аль-Эряни связала нынешнее обострение с событиями июля, когда иранская авиакомпания Mahan Air возобновила прямые рейсы между Тегераном и контролируемой хуситами столицей Йемена Саной.

По ее словам, напряженность в отношениях с Саудовской Аравией усилилась после того, как последующему рейсу Mahan Air не позволили приземлиться в Сане. В ответ хуситы предприняли ответные действия, что усилило опасения относительно дальнейшего расширения конфликта.